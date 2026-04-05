Astronauti zároveň popsali, že poprvé mohli spatřit odvrácenou stranu Měsíce. Čtveřice účastníků mise Artemis II bude první posádkou, která proletí kolem Měsíce od roku 1972.
„Píše se historie. Na tomto novém snímku od naší posádky mise Artemis II můžete na pravém okraji lunárního disku spatřit pánev Orientale. Tato mise představuje první případ, kdy byla celá tato pánev spatřena lidským okem,“ uvedl NASA na sociální síti. Pro pánev Orientale se používá také termín Mare Orientale (Východní moře) a leží na rozhraní odvrácené a přivrácené strany Měsíce. Tuto lunární oblast dosud pozorovaly pouze robotické přístroje, uvedla stanice CNN.
„Poprvé jsme mohli spatřit odvrácenou stranu Měsíce a bylo to prostě velkolepé,“ uvedla podle agentury AFP astronautka Christina Kochová v televizním rozhovoru. Podle stanice NBC News řekla, že Měsíc z okna kabiny lodi Orion vypadal jinak, než na co byla zvyklá při jeho pozorování ze Země. „Tmavší části prostě nejsou úplně na správném místě,“ uvedla. Pilot Victor Glover mezitím podle agentury AP popsal, že Země se už astronautům zdá být už docela malá, zatímco Měsíc se zvětšuje.
Blíž Měsíci než Zemi. Artemis II je za polovinou trasy, NASA ukázala snímky
NASA v noci na dnešek informoval, že výprava překonala už dvě třetiny cesty k Měsíci. Dorazit by k němu měla v pondělí, kdy na něm nepřistane, ale obletí ho a následně zamíří zpět na Zemi. Očekává se, že během několikahodinového průletu kvarteto astronautů uvidí další části Měsíce, které lidé dosud přímo nepozorovali, poznamenala AFP. Všichni čtyři byli podle ní přes dva roky trénováni ke studiu a popisu lunárních geologických útvarů a jejich poznámky a fotografie by měly přinést nové informace o geologii a historii Měsíce.
Další významný milník se tak očekává v noci na pondělí, kdy loď Orion vstoupí do takzvané měsíční sféry vlivu, kdy začne být gravitace Měsíce silnější než přitažlivost Země. Pokud půjde vše hladce, účastníci mise Artemis II by mohli při obletu Měsíce vytvořit rekord tím, že se ocitnou dále od Země než kterýkoliv jiný člověk před nimi, napsala AFP.
Raketa s nimi odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Cílem mise je průlet lodi s posádkou kolem Měsíce, což lidstvo učiní poprvé od roku 1972. Konečným cílem programu Artemis je návrat astronautů na Měsíc, což je nyní plánováno na rok 2028. Misi Artemis II musel NASA opakovaně odložit kvůli technickým problémům.
Členy lunární mise jsou poprvé v historii žena (Christina Kochová), Afroameričan (Victor Glover) a občan jiné země než USA (Jeremy Hansen). Velitel mise Artemis II Reid Wiseman je ve věku 50 let nejstarším astronautem letícím k Měsíci, překonal tak dosud nejstaršího Alana Sheparda, který se v roce 1971 prošel jako pátý člověk na Měsíci ve věku 47 let. K Měsíci dosud mířilo 24 astronautů, z nichž se 12 prošlo po lunárním povrchu.