V Polsku našli téměř tříkilogramový železný meteorit. Díky českým výpočtům

  20:24
Výpočty Astronomického ústavu Akademie věd ČR pomohly k nálezu železného meteoritu v Polsku. Váží necelé tři kilogramy, atmosférou Země proletěl minulý týden v pátek večer a na blíže nespecifikovaném místě v Polsku ho našli ve středu. Podle tiskové zprávy Astronomického ústavu jde o vzácný převážně železný meteoroid.
Výřez z celooblohového snímku meteoru pořízeného automatickou digitální bolidovou kamerou Evropské bolidové sítě na stanici Červená hora v Moravsko-slezském kraji. (17. dubna 2026) | foto: Astronomický ústav AV ČR

Železný meteorit o hmotnosti 2.9 kg po očištění včetně měřítka. (22. dubna 2026)
Místo dopadu železného meteoritu. (22. dubna 2026)
Evropská bolidová síť, která za výpočty stojí, sídlí právě v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. „Jedná se teprve o druhý železný meteorit s rodokmenem, tj. takový jehož dráha je známá z přístrojových pozorování, a vůbec o první, kdy se podařilo na základě spektrálních pozorování bolidu předpovědět, že půjde o železný meteorit,“ píše Astronomický ústav.

„Jeden oběh kolem Slunce trval jen o málo méně než dva pozemské roky,“ napsal ústav. Charakter dráhy meteroidu by podle ústavu mohl znamenat asteroidální původ – tedy by mohlo jít o úlomek planetky.

Teprve před 25 lety se lidský objekt poprvé dostal na asteroid

Meteoroidy jsou malá tělesa ve vesmíru, která se při průchodu zemskou atmosférou zahřejí a vytvářejí světelnou stopu zvanou meteor nebo také bolid. Meteority jsou zbytky těchto těles, které dopadly na zem.

Výpočty Evropské bolidové sítě meteoritu předpověděly hmotnost 2,7 kilogramu a také oblast, kde by měl dopadnout. Meteorit nakonec objevila dvojice Anna Walczaková a Paweł Walczak ve středu 22. dubna odpoledne. Pátrání probíhalo od neděle.

„Meteorit byl celý zabořený v zemi v hloubce 40 cm a zasypán asi deseti centimetry kypré zeminy,“ uvedl Astronomický ústav a dodal, že rozměr díry, která po dopadu vznikla, je asi 20 krát 10 cm. Samotný objekt má rozměry 14,5 krát 11,5 krát 6,5 centimetru. Další podrobná klasifikace a analýza bude podle Astronomického ústavu v následujících dnech probíhat v Polsku.

Rozbitá toaleta a spánek bez postele. Jak žili astronauti během mise Artemis II

Místo nálezu si polští kolegové zatím nepřejí zveřejnit, míní ústav. Meteoroid vstoupil do zemské atmosféry před týdnem kolem sedmé hodiny večerní světového času západně od města Lodž. (UTC)

Při hledání meteoritu pomohla také data Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) o větru. Na pátrání po meteoritu v Polsku spolupracovali zástupci tamní bolidové sítě Skytinel, jejíž kamery bolid také zaznamenaly.

Jediný další železný meteorit se známou dráhou spadl v roce 2020 ve Švédsku a měl hmotnost 14 kilogramů. Jeho pád zaznamenaly kamery ve Finsku a Norsku z velké dálky. K polskému bolidu jsou tak podle Astronomického ústavu k dispozici mnohem početnější, přesnější a úplnější data.

Irská atentátnice málem ustřelila Mussolinimu nos

V ČSSR se „díky“ RVHP vyráběly i zastaralé tramvaje T2D pro NDR

Tramvaj Tatra T2D (v ČSSR vyráběná Gotha T2-62 pro NDR). Naumburg, 1989

V tramvajové velmoci Československu bylo ve druhé polovině 60. let vyrobeno i více než sto v té době již archaických tramvají Tatra T2D. Byly to stroje východoněmecké konstrukce vyráběné právě pro...

Jak soudruzi uvěřili vlastnímu mýtu. 40 let od jaderné havárie v Černobylu

Černobylská jaderná elektrárna nedlouho po explozi

Historie se stále opakuje, a tak jako se kdysi věřilo v nepotopitelný Titanic, chloubou sovětského jaderného průmyslu byly reaktory RBMK. Sověti je pokládali za natolik bezpečné, že podcenili jejich...

Trump plánuje utratit za zbrojení 1,5 bilionu dolarů. Víme, co chce koupit

Americký torpédoborec s řízenými střelami a hlídkové plavidlo indického...

Současný prezident Spojených států amerických vyhrál volby se záměrem omezit angažmá své země ve světě. Mělo se to týkat hlavně válek. Jako mnoho jiných politiků před ním nakonec dělá pravý opak...

Jaké skvosty nabídlo letošní setkání parních lokomotiv v Drážďanech

18. Dresdner Dampfloktreffen 2026

Minulý víkend se konal již 18. ročník drážďanského setkání nejen parních lokomotiv. Vyzdvihněme si některé zajímavé kusy z této akce.

Tři roky výroba, desítky let servis: zakázka, která změní celé odvětví

Ředitel VOP CZ Vlastimil Navrátil

VOP CZ je státní firma, jejímž úkolem je zajišťovat strategické, výrobní a servisní kapacity potřebné pro obranyschopnost státu. Ředitel Vlastimil Navrátil však zdůrazňuje, že je to jedna z mála...

Černobyl i Fukušima nás poučily. Dnes by naše jaderky odolaly i tornádu, říká expert

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd...

Katastrofy v Černobylu a Fukušimě zásadně změnily přístup k jaderné bezpečnosti po celém světě. V Rozstřelu na iDNES.cz to řekl Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd, podle něhož jsou...

Jak soudruzi uvěřili vlastnímu mýtu. 40 let od jaderné havárie v Černobylu

Černobylská jaderná elektrárna nedlouho po explozi

Historie se stále opakuje, a tak jako se kdysi věřilo v nepotopitelný Titanic, chloubou sovětského jaderného průmyslu byly reaktory RBMK. Sověti je pokládali za natolik bezpečné, že podcenili jejich...

Nouzová přistání a dramatické momenty. Kdyby Aero Ab-11 mohlo vyprávět

Replika Aero Ab-11 v Leteckém muzeu Kbely

Již tuto sobotu, 25. dubna se opět otevřou brány Leteckého muzea Kbely. Ozdobou zahájení této 58. muzejní sezony bude kromě jiného i replika dvojplošníku Aero Ab-11, do které vložili restaurátoři...

24. dubna 2026

Sluneční bouře mohou napáchat škody za miliardy. Ale už víme, kdy přijdou, líčí expert

Premium
Slunce s erupcemi

Společnost IBM ve spolupráci s NASA vyvinula model Surya, který dokáže pomoct s předpovědí sluneční aktivity. I když není vidět, může mít značný dopad na život běžných lidí. Jak to celé funguje,...

24. dubna 2026

Sonda Voyager 1 se pomalu blíží svému konci. NASA vypnula další instrument

Ilustrace sondy Voyager 1 v kosmickém prostoru

Před téměř 49 lety se na svou cestu vydala sonda Voyager 1. Nyní již téměř desetinásobně překonává původně plánovanou životnost a to si samozřejmě vybírá svou daň. Sonda se musela vypořádat s řadou...

23. dubna 2026  18:55

Možná vás překvapí, na co se soustředí přicházející Wi-Fi 8

Ilustrační foto - wifi

Ještě více než dva roky bude trvat, než bude oficiálně přijat nový standard wi-fi, který nese označení IEEE 802.11bn a je také znám pod názvem Wi-Fi 8. Již nyní však řada výrobců demonstruje...

23. dubna 2026

Toyota demonstruje svůj posun v robotice na basketbalistovi. Nový CUE7 září

Nejnovější verze humanoidního robota CUE verze 7 spol . Toyota

Toyota Motor Corp. představila svého nejnovějšího basketbalového robota s umělou inteligencí CUE7. Pokračuje tak ve zdokonalovaní předchozích typů. Jeho předchůdce drží světový rekord v délce...

23. dubna 2026

Předpověděl jsem AI, znechutila mi psaní, přiznává Neff. Neviditelný pes slaví 30 let

Komentář
Ondřej Neff, podcast Staří bílí muži

Dnešní díl podcastu Staří bílí muži se vrátil k počátkům internetu u nás. Speciálním hostem byl spisovatel a zakladatel webu Neviditelný pes Ondřej Neff. Věděl, že svým webem buduje budoucnost? Spolu...

22. dubna 2026  16:32

Jak vznikl Den Země, jak a proč ho slaví celý svět

Země (ilustrační foto)

Slavíme Den Země. Každoroční akce, jejímž cílem je upozornit na důležitost ochrany životního prostředí a oslavit naši planetu, vznikla před 56 lety v USA. U nás se slaví od roku 1990. Tehdy se k...

22. dubna 2026  10:17

Před dvaceti lety vznikl design, který měl polidštit web. Jenže se zvrtl

Komentář
Ilustrační snímek

Znáte to asi všichni. Když si na webové stránce přečtete, prohlédnete nebo poslechnete, co jste chtěli, nabídne vám její spodní část nový obsah. Teoreticky byste tak mohli na daném webu strávit...

22. dubna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Lyridy 2026: Kdy sledovat padající hvězdy a další nebeské úkazy roku 2026

Lyridy

Jarní oblohu v noci ze středy 22. na čtvrtek 23. dubna ovládnou Lyridy. Tento tradiční meteorický roj má letos v Česku mimořádně dobré pozorovací podmínky. Rušit nebude svit Měsíce – zapadne už před...

22. dubna 2026

