Hlavní příčinou rovnodennosti je sklon zemské osy. Ta není vzpřímená, ale nakloněná o přibližně 23,5 stupně od kolmice na rovinu oběžné dráhy. Právě tento sklon je zodpovědný za střídání ročních období. Během podzimní rovnodennosti se Země dostane do takové polohy, kdy její osa není nakloněna ani směrem ke Slunci, ani od něj. Slunce se tak nachází přesně nad zemským rovníkem a osvětluje obě polokoule rovnoměrně. Právě v den podzimní rovnodennosti tak vychází přesně na východě a zapadá téměř přesně na západě.
Proč den a noc nejsou stejně dlouhé?
Ačkoliv název rovnodennost napovídá opak, ve skutečnosti den není přesně stejně dlouhý jako noc. V průměru je den delší o několik minut. Tento jev má dva hlavní důvody:
- Atmosférická refrakce: Zemská atmosféra ohýbá sluneční paprsky. Když je Slunce nízko nad obzorem, jeho světlo se láme, a tak ho vidíme ještě předtím, než skutečně vyjde, a ještě chvíli poté, co už zapadlo. Tento optický jev přidává k délce dne asi 6 až 8 minut.
- Velikost Slunce: Slunce není jen bod, ale kotouč o průměru asi 1,4 milionu kilometrů. Den začíná v okamžiku, kdy se na obzoru objeví první sluneční paprsky, a končí, když zmizí poslední. To přirozeně přidává další minuty k délce dne.
Skutečná rovnováha dvanácti hodin světla a dvanácti hodin tmy tak nastává až několik dní po podzimní rovnodennosti.
Tohle jste o podzimní rovnodennosti určitě nevěděli
Podzimní rovnodennost je fascinující astronomický jev, který nabízí více než jen konec léta:
Technologické výpadky
Rovnodennost je jednou z příčin, proč dochází k drobným technickým odchylkám v geostacionárních satelitech, které se nacházejí přesně nad rovníkem. Během rovnodennosti se tyto satelity dostanou do jedné linie se Sluncem a Zemí. Slunce, které má mnohem silnější signál, na chvíli „přebije“ signál satelitu.
Slunce se pohybuje rychleji
Zajímavým a málo známým faktem je, že během rovnodennosti se zdánlivá rychlost Slunce po obloze mění. Na začátku podzimu se Slunce po ekliptice (dráze na obloze) pohybuje relativně rychleji, zatímco během letního slunovratu je jeho pohyb pomalejší. Důvodem je to, že dráha Země kolem Slunce není dokonalý kruh, ale elipsa. V září se Země nachází blíž ke Slunci, a proto se pohybuje rychleji. Z tohoto důvodu se roční období na jižní polokouli liší svou délkou.
Délka dne a noci se mění nejrychleji
Během rovnodennosti se délka dne a noci mění nejrychleji z celého roku. Zatímco u letního a zimního slunovratu se změny v délce dne a noci naopak téměř zastaví, během rovnodennosti se každý den denní světlo zkrátí o několik minut, a to mnohem více než v jiných obdobích roku.
Mění se i východ a západ Slunce
Od 22. září bude Slunce vycházet později a zapadat dříve. Tento posun v čase je na počátku podzimu velmi výrazný. Lidé si jej brzy všimnou, protože se stmívá dříve a rána jsou tmavší.
Mýty a historické tradice
Zatmění a slunovraty hrály velkou roli v životě starověkých kultur, ale i rovnodennost byla důležitým milníkem. Pro mnohé civilizace byla časovou orientací v zemědělských cyklech a symbolem přechodu a rovnováhy. Proto se stavěly nejrůznější stavby tak, aby se během rovnodennosti objevovaly jedinečné světelné jevy. Příkladem je třeba chrám svatého Jakuba v Kutné Hoře, kde v den podzimní rovnodennosti slunce vychází v jedné ose se stavbou.
V pyramidě Chichén Itzá v Mexiku dochází k fascinujícímu jevu. Během rovnodennosti se stín schodů promění v obraz hada, který se „plazí“ dolů k zemi.
Pro mnohé kultury po celém světě zůstává podzimní rovnodennost symbolem přechodu a nového začátku. Je to chvíle, kdy se příroda i vesmír na okamžik zastaví, než se vydají na svou cestu směrem k zimě.