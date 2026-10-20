Phobos je větší z obou měsíců Marsu a má průměr 27 × 22 × 18 kilometrů. Obíhá kolem Marsu třikrát denně a nachází se tak blízko povrchu planety, že z některých míst na Marsu není vždy vidět. Navíc se k Marsu neustále přibližuje. A právě k němu vyrazila v noci na úterý sonda MMX (Martian Moons eXploration).
Mise je pod patronátem japonské vesmírné agentury JAXA, která také sondu vypustila do vesmírného prostoru ze svého kosmodromu Tanegašima na raketě H3 vlastní provenience. Zhruba hodinu po vypuštění bylo potvrzeno, že vše proběhlo v pořádku, když se MMX podle plánu oddělila od horního stupně rakety.
Po dlouhé cestě k rudé planetě, která je od Země ve svém nejbližším bodě vzdálena přes 55 milionů kilometrů, dorazí sonda do oblasti Marsu přibližně v srpnu 2027. MMX po tom tom stráví 3 roky studiem Phobosu. Skutečná letová vzdálenost bude 500–600 milionů kilometrů.
Vzorky z Phobosu poskytnou vědcům užitečná data, na jejichž základě budou moci zvážit využití marťanského měsíce jako základny pro budoucí pilotovanou misi na tuto planetu, uvedl pro agenturu AP vedoucí projektu MMX Yasuhiro Kawakatsu.
Cesta pro vzorky
MMX se skládá ze tří modulů – pro pohon, průzkum a návrat – a váží přibližně 5 tun. Na Zemi se vrátí pouze třetí modul, ve kterém budou vzorky uloženy v kapsli.
Hlavní sonda MMX bude Phobos zkoumat z dálky, poté na povrch měsíce vysadí rover s názvem Idefix a nakonec na Phobosu přistane, aby odebrala vzorky k návratu na Zemi. Během dílčí 100denní mise, která proběhne kolem roku 2029, bude Idefix zkoumat povrch měsíce, aby napomohl následnému japonskému odběru vzorků půdy.
Rover Idefix o hmotnosti 25 kg má dva hlavní úkoly: poskytovat informace pro přípravu přistání hlavní sondy za účelem odběru vzorků a analyzovat složení a strukturu povrchu Phobosu. Gravitace na Phobosu je tak nízká, že Idefix bude na jeho povrchu vážit pouhých 15 gramů.
Přistávací modul pak stráví na Phobosu pouhé dvě hodiny, během nichž vyvrtá a nasaje za pomoci vypuštěného vzduchu alespoň 10 gramů materiálu při dvou pokusech o odběr vzorků, než se vrátí zpět do vesmíru.
Posléze na cestě zpět proletí návratový modul kolem Deimosu a samotného Marsu a provede jejich další průzkum.
Mise nese celkem 11 vědeckých přístrojů: sedm na hlavní sondě a čtyři na roveru. Hlavní sonda je rovněž vybavena skenerem záření, dvěma kamerami s vysokým rozlišením a dvěma různými zařízeními pro odběr vzorků.
Strach a Hrůza
Mars má dva měsíce: Phobos (strach) a Deimos (hrůza). Navzdory velkému počtu misí vyslaných k Rudé planetě zůstávají tyto měsíce obzvláště záhadné a stále visí nad nimi zásadní otázky ohledně toho, jak vznikly a z čeho se skládají. Žádná kosmická loď u nich nezůstala déle, takže ve skutečnosti víme jen to, co odhalilo několik průletů.
Neznáme ani jejich původ. Mohou to být asteroidy, které byly zachyceny do oběžné dráhy Marsu, nebo zbytky úlomků vyhozených na oběžnou dráhu po obrovské srážce nějakého objektu s Marsem. Abychom to zjistili, musíme odebrat vzorky.
„Data a vzorky přivezené misí MMX jsou oknem do studia vývoje Marsu a Sluneční soustavy,“ říká Elliot Sefton-Nash, projektový vědec ESA pro misi MMX.
Japonsko do této mise investovalo 350 milionů dolarů. NASA přispívá částkou 87 milionů dolarů, Francouzská kosmická agentura přibližně 68 miliony dolarů, Německá kosmická agentura přibližně 56 miliony dolarů a Evropská kosmická agentura zhruba 17 miliony dolarů.
Dříve tu již byly plány na přistání na Phobosu, ten z roku 2011 ale nebyl úspěšný.
Japonsko má s odběrem vzorků z vesmírných asteroidů zkušenosti, dvě japonské mise Hayabusa přivezly vzorky z asteroidu, poprvé v roce 2010 a poté znovu v roce 2020.
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7. března 2019