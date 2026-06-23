Šestikolové vozítko Perseverance je současný největší a nejsofistikovanější prostředek pro průzkum Marsu. Na Zemi vážil lehce přes tunu, na Marsu díky slabší gravitaci jen necelých 400 kilogramů. Co se týká rozměrů, je o půl metru kratší než Fiat 500 (ten nový), ale zase o zhruba o metr širší a o 70 centimetrů vyšší.
V oficiálním instagramovém příspěvku NASA/JPL stojí:
Perseverance dokončil nejnáročnější maraton mimo zpevněné cesty a mimo naši planetu!
14. června 2026 vozítko překonalo na Rudé planetě celkovou vzdálenost 26,2 mil (42,195 kilometrů). Tohoto milníku dosáhlo při průzkumu fascinujícího prastarého terénu západně od kráteru Jezero, kde tento robotický geolog objevil pozůstatky dávného jezera a možné stopy dávného života.
Perseverance je vědecká laboratoř na kolech a je osazena sedmi specializovanými vědeckými nástroji. Jsou určené pro chemickou analýzu, měření teploty, rychlosti a směru větru, velikosti a tvaru prachových částic, ověření technologií produkce kyslíku z atmosférického oxidu uhličitého, pořizování panoramatických snímků a hledání organických sloučenin.
Letos v červnu NASA oznámila, že Perseverance našlo stopy po říční deltě.
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Vozítko Perseverance našlo na Marsu stopy po říční deltě, oznámila NASA