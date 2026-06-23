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Maraton na Marsu? Vozítko Perseverance jej zvládlo za rekordních pět let

Václav Nývlt
  10:25
Vozítko Perseverance si na Marsu udělalo selfie

Vozítko Perseverance si na Marsu udělalo selfie | foto: NASA / JPL

Vědecká výbava vozítka Perseverance. Vedle různých analytických nástrojů si...
Tasa plánovaná Claudem je zobrazena purpurově a skutečná cesta je oranžová....
Vozítko Perseverance provádí drobné úpravy svého kurzu v reálném čase za pomoci...
Prachový vír na Marsu označovaný jako rarášek, který zaznamenal rover Curiosity...
51 fotografií
Průzkumné vozítko Perseverance je teprve druhým zařízením, kterému se podařilo po vlastních kolečkách ujet na jiné planetě vzdálenost odpovídající maratonu, tedy 42,195 kilometrů. A zatímco tomu prvnímu, vozítku Opportunity, to trvalo přes jedenáct let, Perseverance to zvládl za méně než polovinu.

Šestikolové vozítko Perseverance je současný největší a nejsofistikovanější prostředek pro průzkum Marsu. Na Zemi vážil lehce přes tunu, na Marsu díky slabší gravitaci jen necelých 400 kilogramů. Co se týká rozměrů, je o půl metru kratší než Fiat 500 (ten nový), ale zase o zhruba o metr širší a o 70 centimetrů vyšší.

nasajpl

26.2 miles ✅ – Perseverance has completed the ultimate off-trail, off-world marathon!

The rover surpassed a total distance of 26.2 miles (42.195 kilometers) on the Red Planet on June 14, 2026. It crossed the milestone while exploring intriguing, ancient terrain to the west of Jezero Crater, where the robotic geologist discovered the remnants of an ancient lake, and possible signs of ancient life.

Perseverance is only the second explorer to travel the distance of a marathon on another world, following NASA’s Opportunity rover, which accomplished the feat in 2015.

#NASA #Mars #marathon

17. června 2026 v 19:21, příspěvek archivován: 23. června 2026 v 8:30
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V oficiálním instagramovém příspěvku NASA/JPL stojí:

Perseverance dokončil nejnáročnější maraton mimo zpevněné cesty a mimo naši planetu!

14. června 2026 vozítko překonalo na Rudé planetě celkovou vzdálenost 26,2 mil (42,195 kilometrů). Tohoto milníku dosáhlo při průzkumu fascinujícího prastarého terénu západně od kráteru Jezero, kde tento robotický geolog objevil pozůstatky dávného jezera a možné stopy dávného života.

Vozítko Perseverance si na Marsu udělalo selfie
Vědecká výbava vozítka Perseverance. Vedle různých analytických nástrojů si vyzkouší i výrobu kyslíku z marťanského oxidu uhličitého pomocí nástroje MOXIE.
Tasa plánovaná Claudem je zobrazena purpurově a skutečná cesta je oranžová. Vědci NASA museli provést jen drobné úpravy cesty vytvořené AI.
Vozítko Perseverance provádí drobné úpravy svého kurzu v reálném čase za pomoci AI, přičemž šedé čáry znamenají korekce kurzu, které vozítko zvažovalo.
51 fotografií

Perseverance je vědecká laboratoř na kolech a je osazena sedmi specializovanými vědeckými nástroji. Jsou určené pro chemickou analýzu, měření teploty, rychlosti a směru větru, velikosti a tvaru prachových částic, ověření technologií produkce kyslíku z atmosférického oxidu uhličitého, pořizování panoramatických snímků a hledání organických sloučenin.

Letos v červnu NASA oznámila, že Perseverance našlo stopy po říční deltě.

Vozítko Perseverance našlo na Marsu stopy po říční deltě, oznámila NASA
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