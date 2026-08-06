Co jsou Perseidy a proč vznikají
PERSEIDY 2026
Aktivní období: 17. července až 24. srpna 2026
Perseidy jsou známý srpnový meteorický roj, kterému se lidově říká slzy svatého Vavřince. Podle legendy měl Vavřinec odevzdat římským úřadům majetek církve, místo toho ho však rozdal chudým. Za svůj čin byl 10. srpna roku 258 umučen. Padající meteory na srpnové obloze proto podle staré pověsti představují třpytivé slzy, které nebe roní na památku tohoto světce.
Ve skutečnosti jde o pravidelně se opakující meteorický roj, jehož původcem je kometa 109P/Swift-Tuttle. Při svých obězích kolem Slunce za sebou zanechává proud drobných prachových částic. Země touto oblastí každoročně prochází a částice, odborně označované jako meteoroidy, vstupují vysokou rychlostí do její atmosféry. Při tom vytvářejí jasné světelné stopy, které můžeme pozorovat pouhým okem.
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Proč jsou Perseidy 2026 výjimečné
O kvalitě pozorování meteorů rozhoduje nejen počasí a světelné znečištění, ale také fáze Měsíce. Když v době maxima roje svítí na obloze úplněk nebo jasný Měsíc krátce před úplňkem, jeho světlo přezáří velkou část slabších meteorů.
V roce 2026 nastane novoluní 12. srpna v 19:37 SELČ. Během noci s maximem proto nebude Měsíc na obloze vůbec rušit. Mezinárodní meteorická organizace označuje podmínky pro optická pozorování za vynikající a planetárium Brno podmínky shrnula jako „nejlepší možné podmínky, jaké nastávají jen párkrát za desetiletí“.
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Astronom Petr Horálek očekává, že na přirozeně tmavé obloze daleko od měst bude možné od půlnoci do rozbřesku spatřit přibližně 50 až 80 meteorů za hodinu. Ve městech bude skutečný počet výrazně nižší, protože umělé osvětlení slabší meteory skryje. „Na okraji města se 100 tisíci obyvateli lze za velmi dobrých povětrnostních podmínek spatřit zhruba 20 meteorů za hodinu,“ doplňuje Horálek.
Zatmění Slunce 12. srpna 2026
Začátek nad ČR: přibližně v 19:19 SELČ
Ještě před Perseidami nabídne obloha velmi výrazné částečné zatmění
Slunce. Úkaz začne na většině území České republiky kolem 19:19 SELČ. Maximum nastane v závislosti na poloze přibližně ve 20:11 až 20:13, tedy jen několik minut před západem Slunce. Měsíc zakryje přibližně 85,5 až 87,1 procenta plochy slunečního kotouče.
Novoluní nenastane až po zatmění, ale přímo během něj. Zatmění Slunce je totiž možné pouze tehdy, když se Měsíc v novu dostane mezi Zemi a Slunce. Přesný okamžik novu připadá na 19:37 SELČ, tedy mezi začátek a maximum zatmění. O několik hodin později tak bude noční obloha při vrcholu Perseid zcela bez měsíčního světla.
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Proč jde o kombinaci, která se opakuje jednou za desítky let
Perseidy se vracejí každoročně a zatmění Slunce nastávají na Zemi několikrát do roka. Jejich spojení během jediného večera a noci je však podstatně vzácnější. Aby k podobné situaci došlo, musí se současně sejít několik na sobě nezávislých podmínek.
Astronom Petr Horálek uvedl: „Z dlouhodobého statistického hlediska lze říci, že úplné zatmění Slunce připadá na stejné kalendářní datum přibližně jednou za 100 až 400 let, rozptyl je však značný. Vztáhneme-li to na období maxima Perseid, které každoročně nastává kolem 12. srpna, jde o velmi vzácnou událost. Znovu se sice odehraje ‚už‘ v roce 2045 v USA, ale na další podobný případ bude muset lidstvo čekat až do roku 2937.“
Jde tedy o mimořádně příznivou souhru okolností. Dobré podmínky pro pozorování Perseid se mohou objevit i dříve, ale souběh úplného zatmění Slunce viditelného z Česka, přesného novoluní a vrcholu meteorického roje během jediné noci je skutečně výjimečný.
Kdy a kde sledovat Perseidy: nejlepší časy a lokality v Česku
Klíčová bude noc z 12. na 13. srpna. První meteory lze sledovat už po setmění, jejich počet ale bude postupně narůstat. Nejlepší část noci začne kolem půlnoci a potrvá přibližně do 4:00, případně do 5:00 ráno podle místních podmínek a nástupu svítání.
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Osm tipů, kde v Česku sledovat zatmění Slunce. Zásadní je výhled k západu
Souhvězdí Persea, z jehož směru meteory zdánlivě vylétají, bude během druhé poloviny noci stále výš nad obzorem. Mezinárodní meteorická organizace předpokládá hlavní maximum mezi 2:00 a 4:00 světového času, tedy mezi 4:00 a 6:00 SELČ. V Česku už však začne oblohu postupně zesvětlovat svítání, proto se vyplatí pozorovat několik hodin předem.
Ve městě uvidíte jen zlomek meteorů
Z centra Prahy, Brna nebo Ostravy budou pravděpodobně viditelné pouze nejjasnější Perseidy. Pouliční osvětlení a světelná záře nad městem zhoršují kontrast oblohy, takže slabší stopy lidské oko vůbec nezaznamená. Ani velký městský park obvykle nedokáže odstranit světelné znečištění.
Ideální je vyrazit alespoň několik desítek kilometrů od velkého města na místo s otevřeným výhledem. Mezi nejvhodnější lokality patří tři oficiální české oblasti tmavé oblohy:
- Jizerská oblast
- Beskydská oblast
- Manětínská oblast
Dobré podmínky lze najít také ve vyšších a řídce osídlených částech Jeseníků, Krkonoš, Beskyd nebo Šumavy. Důležitější než samotná nadmořská výška je vzdálenost od osvětlených měst a volný výhled.
Praktický návod: co si vzít a jak se dívat
Na pozorování Perseid si připravte deku, karimatku, lehátko nebo skládací křeslo. I během teplého dne může v srpnové noci výrazně klesnout teplota, proto se hodí dlouhé kalhoty, teplá mikina nebo bunda, uzavřené boty a případně spacák. U vody nebo na louce oceníte také repelent a termosku s teplým nápojem.
Dalekohled nechte doma. Výrazně zužuje zorné pole, zatímco meteory se mohou objevit prakticky kdekoli na obloze. Souhvězdí Persea je pouze radiantem – bodem, ze kterého jejich dráhy při zpětném prodloužení zdánlivě vycházejí. Dívat se přímo na Perseus proto není nutné a delší meteory bývají často vidět dál od radiantu.
Po příchodu na místo dopřejte očím alespoň 20 minut, aby si zvykly na tmu. Mobilní telefon používejte co nejméně, případně nastavte nejnižší jas a červené zobrazení. Jediné rozsvícení displeje může adaptaci očí na tmu výrazně narušit.
Počítejte také s nepravidelným rytmem. Během jedné minuty mohou proletět dva nebo tři meteory a poté může následovat několikaminutová pauza. Uváděná hodinová frekvence je průměr, nikoli pravidelný interval. Nejdůležitější výbavou proto zůstává trpělivost a dostatek času.
Hvězdárny chystají speciální programy: zatmění i Perseidy v jednom dni
Řada českých hvězdáren připravila na 12. srpna mimořádné programy. Některé instituce spojí bezpečné komentované pozorování zatmění se sledováním Perseid po setmění, jiné pořádají oba programy odděleně.
Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově například zve veřejnost od 19 hodin na bezplatné pozorování zatmění a následně na celonoční sledování Perseid z Radarové louky. Hvězdárna v Žebráku připravila odpolední pozorování Slunce, komentovaný program, koncert a večerní pozorování meteorů. Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové uvádí program k zatmění od 17 do 21 hodin a pozorování Perseid od 21:30 do půlnoci.
Štefánikova hvězdárna v Praze bude mimořádně otevřena od 19 do 21 hodin, přičemž možnosti přímého pozorování mohou omezit okolní horizont a poloha Slunce. Speciální akce nebo rozšířený provoz zveřejňují také Planetárium Ostrava, Hvězdárna a planetárium Brno, hvězdárny v Jičíně, Teplicích, Ďáblicích a dalších městech.
Konkrétní časy, vstupné, nutnost rezervace a podmínky při nepříznivém počasí se mohou měnit. Před cestou proto zkontrolujte aktuální informace přímo na stránkách hvězdáren. Aktualizovaný přehled zveřejňuje také kalendář akcí České astronomické společnosti.
Co dělat, když bude oblačno
Veškeré předpovědi počtu viditelných meteorů počítají s jasnou oblohou. Zatímco fázi Měsíce a čas maxima lze vypočítat s vysokou přesností, oblačnost nelze s dostatečnou spolehlivostí určit mnoho dní dopředu.
Před pozorováním sledujte nejen běžnou předpověď, ale také mapy oblačnosti. Rozhodující mohou být nízká a střední oblačnost, nikoli pouze symbol slunce nebo mraku v denní předpovědi. Při nejisté situaci se vyplatí mít připraveno několik míst v různých regionech a finální rozhodnutí udělat až během odpoledne.