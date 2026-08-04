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Pátrání po mimozemšťanech teprve začíná. Není divu, že mlčí, říká astrobioložka

Lukáš Kašpar
  20:00

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Julie Nekola Nováková | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Jsme ve vesmíru sami? Jak by mohl vypadat život na jiné planetě? Máme pro něj nějaké důkazy? Tají nám něco vlády mocností, nebo bývají údajná svědectví pochybná? I na to v rozhovoru pro časopis Téma odpovídala astrobioložka a spisovatelka Julie Nekola Nováková z Fyzikálního ústavu Akademie věd.

V květnu Pentagon odtajnil stovky stran dokumentů týkajících se pozorování UFO či svědectví o mimozemšťanech. Co jim říkáte?
Chápu, že to vzbudilo ve společnosti rozruch, ale z vědeckého hlediska to pro mě moc zajímavé není. Prošla jsem část dokumentů, a nenarazila na nic, co by bylo aspoň mírně přesvědčivé jako důkaz, že mimozemská civilizace navštěvuje Zemi. Jde o výpovědi, že někdo viděl zvláštní světlo nebo zajímavé tvary na obloze, což jsou jevy, jaké se dají vysvětit různými fenomény v atmosféře, letadly, vrtulníky, balony… Někteří si to mohli úplně vymyslet, protože na sebe chtěli připoutat pozornost.

Bere věda mimozemský život vážně? Zabývají se vědci i tím, jak bychom měli s mimozemskou civilizací komunikovat? Máme šanci osídlit Mars? A co dělat, aby někdo jiný neosídlil Zemi?

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