Sonda NASA zvládla 980 °C. Nic pozemského dosud nebylo Slunci blíž

Parkerova solární sonda byla do středu Sluneční soustavy vyslána v roce 2018. Kolem Slunce již prolétla asi 21krát a pokaždé v o něco kratší vzdálenosti. Nynější průlet ale překonal dosavadní rekordy.

K povrchu Slunce se v okamžiku největšího přiblížení sonda dostala na vzdálenost asi 6,1 milionu kilometru. Chráněna přitom byla 11,5 centimetru silným štítem z uhlíkového kompozitu, i tak ale bylo cílem proletět v blízkosti Slunce co nejrychleji. Podle webových stránek NASA se sonda pohybovala rychlostí zhruba 692 tisíc kilometrů v hodině a byla vystavena teplotám kolem 980 stupňů Celsia.

Signál z Parkerovy solární sondy vědci zaznamenali dnes v 6:00 SEČ po několikadenní pauze, během níž signál neměli, zatímco stroj prolétal oblastí s velmi vysokými teplotami. Podle NASA je sonda už mimo nebezpečí a funguje standardně.

Vědkyně NASA Nicola Foxová v této souvislosti BBC řekla, že sonda letěla v blízkosti Slunce takovou rychlostí, že by při stejné rychlosti let z Londýna do New Yorku trval pouhých 30 sekund. Zároveň poznamenala, že pokud by Slunce a Zemi dělil pouhý metr, prolétla by sonda v blízkosti naší hvězdy ve vzdálenosti čtyř centimetrů.

Cílem mise, při níž se sonda na Štědrý večer ponořila do vnější atmosféry Slunce, kde čelila extrémním teplotám a silnému záření, je lépe porozumět fungování hvězdy ve středu Sluneční soustavy.

11. srpna 2018

„Toto zkoumání Slunce zblízka umožňuje sondě Parker Solar Probe provádět měření, která vědcům pomohou lépe pochopit, jak se hmota v této oblasti zahřívá na miliony stupňů, vystopovat původ slunečního větru a zjistit, jak jsou energetické částice urychlovány na rychlost blízkou rychlosti světla,“ uvedla agentura.

Předpokládá se, že detailnější data z mise sonda pošle na Nový rok.