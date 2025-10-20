Orionidy 2025: Halleyova kometa a prach dnes a zítra vytvoří ohnivou show

Ivana Vaňkátová
  5:00
Každý podzim se nebe rozzáří rychlými a jasnými meteory – částicemi, které patřily k nejslavnější kometě Sluneční soustavy. Na noc z 20. na 21. října 2025 totiž připadá maximum meteorického roje Orionidy. A pro pozorovatele v České republice je předpověď obzvláště příznivá.
Říjnové Orionidy focené v letech 2014, 2019 a 2020. | foto: archiv Petra Horálka

Co přesně je tato podzimní meteorická sprška, jak souvisí s kometami a proč byste si letos neměli nechat ujít to nejlepší vesmírné divadlo?

Co jsou Orionidy a jak souvisí s Halleyovou kometou?

Orionidy jsou jedním z nejpravidelnějších a nejrychlejších každoročních meteorických rojů. Jejich název je odvozen od souhvězdí Orion, ze kterého zdánlivě „vylétávají“ – toto místo se nazývá radiant roje.

Věděli jste, že Halleyova kometa se naposledy objevila v roce 1986 a její příští návrat k Zemi se očekává v roce 2061?

Hlavní zajímavostí Orionid je jejich původ: mateřským tělesem roje je slavná Halleyova kometa (1P/Halley), která se ke Slunci vrací přibližně každých 76 let. Země při svém oběhu každoročně protíná proud prachu a úlomků, které kometa zanechala ve své dráze.

Země při svém oběhu protíná tento prachový proud dvakrát ročně, čímž vznikají dva roje:

    • Orionidy: V říjnu, kdy Země protíná proud v podzimním období.
    • Éta Aquaridy: V květnu, kdy Země protíná tentýž proud na jaře.
Fotograf zachytil meteorický roj u Sečské přehrady, kde ve svém volnu přebývá.

Extrémní rychlost a jasné bolidy

Meteory Orionid jsou charakteristické svou extrémní rychlostí – částice prachu vstupují do zemské atmosféry rychlostí přibližně 66 km/s, tedy téměř 240 000 km/h.

Tato vysoká rychlost stojí za dvěma neobvyklými vizuálními jevy, které dělají Orionidy jedinečnými:

  1. Vysoká četnost bolidů: Větší rychlost zvyšuje kinetickou energii částice, což znamená, že Orionidy poměrně často produkují takzvané bolidy – mimořádně jasné meteory, které jasem přesahují i Venuši. Jsou to okamžiky, kdy i při nižší celkové frekvenci roje zažijete na obloze skutečně impozantní záblesk.
  2. Persistující stopy: V důsledku prudkého tření a ionizace plynů zanechávají tyto rychlé meteory takzvané iontové nebo persistující stopy (anglicky persistent trains). Jde o svítící stopy ionizovaného plynu, které mohou být na temné obloze viditelné i několik sekund, někdy dokonce déle, poté, co samotný meteorický záblesk pohasl.

Orionidy a Perseidy mají mnoho společného

Ačkoliv jsou oba roje, Perseidy (srpen) a Orionidy (říjen), pro svou výraznou rychlost a jasnost často srovnávány, nemají přímý fyzikální vztah. Zatímco Orionidy pochází z Halleyovy komety, Perseidy pocházejí z komety Swift-Tuttle.

Meteorické pruhy na noční obloze během každoročního meteorického roje Perseid...

Jejich hlavní spojnicí je fakt, že se jedná o dva nejznámější a nejočekávanější meteorické roje v rámci celého roku, přičemž jsou oba tvořeny velmi rychlými částicemi, na rozdíl od pomalejších podzimních Taurid.

Kdy a kde padají Orionidy 2025?

Pro rok 2025 budou podmínky pro pozorování Orionid v České republice velmi příznivé. Maximum roje připadá na nov, což znamená, že Měsíc nebude vůbec rušit svým jasem. To je nejlepší možný scénář pro pozorování slabších meteorů.

ParametrHodnota pro Orionidy 2025
Období aktivity2. října – 7. listopadu
Maximum rojeNoc z 20. na 21. října 2025
Fáze MěsíceNov (0 % osvětlení)
Intenzita v maximuAž 20–30 meteorů za hodinu (za ideálních podmínek)
Nejlepší čas pozorováníPo půlnoci do ranních hodin (cca 1:00 až 5:00 SELČ)

Nejlepší podmínky pro pozorování

  • Jděte do tmy: Pro skutečný zážitek je nezbytné odjet co nejdále od městského světelného znečištění.
  • Směr pohledu: Radiant v Orionu stoupá na podzim nad obzor až kolem půlnoci, takže meteory se budou objevovat nejvýše nad východní až jihovýchodní oblohou. Orion je velmi nápadný díky třem jasným hvězdám tvořícím „opasek“. Stačí se orientovat podle výrazné, načervenalé hvězdy Betelgeuse, která se nachází poblíž radiantu. Není ale nutné se dívat přímo na Orion, meteory se objeví rozptýlené po celé obloze.
  • Adaptace: Dopřejte svým očím alespoň 20 nebo 30 minut na adaptaci na tmu. Během čekání se nedívejte do telefonu.

A nezapomeňte si něco přát, až uvidíte „padat hvězdy“.

