Proč vlastně hvězdy svítí?
Protože jsou horké. Jejich povrch dosahuje teplot v řádu tisíců stupňů, a tudíž vyzařují světlo. Podobně jako rozžhavená žárovka... Lidé se často domnívají, že za to může jaderná fúze (jaderná reakce, při níž dochází ke sloučení jader lehkých prvků, obvykle vodíku, na jádra těžších prvků, nejčastěji helia, přičemž tento proces uvolňuje velké množství energie, pozn. red). Ta je sice klíčová, ale z jiného důvodu: umožňuje hvězdám svítit po miliardy let. Dodává energii, která vyrovnává ztráty způsobené vyzařováním. Například naše Slunce má celkovou životnost asi deset miliard let. Teď jsme zhruba v polovině (Slunce je staré přibližně 4,6 miliardy let, pozn. red.). Kdyby se však termojaderné reakce v jeho jádru najednou zastavily, svítilo by dál jen z vnitřních zásob tepla zhruba dalších dvacet milionů let.
Pokud by supernova vybuchla příliš blízko – řekněme pár světelných let od nás –, mohla by vážně narušit život na Zemi. Tyto jevy bohužel neumíme předpovídat.