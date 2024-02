Cílem je 1100 dní ve vesmíru. Kosmonaut Kononěnko překonal světový rekord

Kononěnko překonal rekord v 8:30 středoevropského času, uvedl Roskosmos. Očekává se, že 5. června bude mít za sebou 1 000 dní ve vesmíru 5. června, koncem září potom bude mít na kontě 1 110 dní.

„Létám do vesmíru, abych dělal svou oblíbenou činnost, ne abych dělal rekordy,“ řekl Kononěnko v rozhovoru pro agenturu TASS z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), kde obíhá ve vzdálenosti asi 263 mil (423 km) od Země.

„Jsem hrdý na všechny své úspěchy, ale ještě více jsem hrdý na to, že rekord v celkové délce pobytu člověka ve vesmíru stále drží ruský kosmonaut.“

Padesátiletý kosmonaut převzal prvenství od Padalky, který ve vesmíru strávil celkem 878 dní, 11 hodin, 29 minut a 48 sekund, uvedl Roskosmos.

Sovětský svaz vyděsil Západ v prvních letech vesmírných závodů tím, že jako první vypustil v roce 1957 družici na oběžnou dráhu Země Sputnik 1 a sovětský kosmonaut Jurij Gagarin se pak v roce 1961 stal prvním člověkem, který se vydal do vesmíru.

Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 se však ruský kosmický program potýkal s obrovským nedostatkem finančních prostředků a korupcí. Úředníci pod vedením prezidenta Vladimira Putina opakovaně slibovali, že úpadek ruských kosmických programů napraví, ačkoli podle úředníků a kosmických analytiků stále přetrvávají vážné problémy.

Nikdo mi nevrátí vidět vyrůstat mé děti

Kononěnko uvedl, že pravidelně cvičí, aby čelil fyzickým účinkům „zákeřného“ stavu beztíže, ale že teprve po návratu na Zemi si uvědomí, o kolik života přišel.

„Necítím se ochuzen ani izolován,“ řekl. „Teprve po návratu domů přijde uvědomění, že stovky dní mé nepřítomnosti vyrůstaly děti bez tatínka. Tuto dobu mi nikdo nevrátí.“

Podle jeho slov mohou nyní kosmonauti využívat videohovory a posílání zpráv, aby byli v kontaktu s příbuznými, ale příprava na každý nový let do vesmíru je kvůli technologickému pokroku složitější.

„Profese kosmonauta je stále složitější. Systémy a experimenty jsou stále složitější. Opakuji, příprava se nestala jednodušší,“ řekl.

Kononěnko snil o cestě do vesmíru už jako dítě a předtím, než absolvoval výcvik kosmonauta, se zapsal na inženýrský institut. Jeho první let do vesmíru se uskutečnil v roce 2008. Jeho současná cesta k ISS odstartovala loni na lodi Sojuz MS-24.

Mezinárodní vesmírná stanice ISS je jedním z mála mezinárodních projektů, na kterých Spojené státy a Rusko stále úzce spolupracují. V prosinci Roskosmos uvedl, že program křížových letů s NASA k ISS byl prodloužen do roku 2025.

Vztahy v jiných oblastech mezi oběma zeměmi se rozpadly po ruské invazi na Ukrajinu před téměř dvěma lety, na kterou Washington reagoval vysláním zbraní do Kyjeva a uvalením dalších kol sankcí na Moskvu.