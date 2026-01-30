Vědci objevili planetu podobnou Zemi, na povrchu je ale minus 70 stupňů

Autor: ,
  18:14
Mezinárodní tým vědců objevil novou potenciálně obyvatelnou planetu vzdálenou od té naší asi 146 světelných let. Planeta s podobnou velikostí jako Země může nabízet podmínky vhodné pro život, pokud by to dovolila teplota na povrchu. Nachází se totiž v oblasti, kde se může teplota pohybovat až kolem minus 70 stupňů, napsal web listu The Guardian.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: NASA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

Vědci z Austrálie, Británie, Dánska a Spojených států objevili planetu nazvanou HD 137010 b s využitím dat z amerického teleskopu Kepler zachycených v roce 2017.

Planeta obíhá okolo hvězdy podobně veliké jako Slunce a je přibližně o šest procent větší než Země.

Vzdálená planeta má známky života, hlásí vědci. Je tu však několik „ale“

„Na této planetě velikosti Země je zvláště pozoruhodné, že je jen asi 150 světelných let vzdálena od naší sluneční soustavy,“ citoval list Guardian výzkumnici Chelseu Huangovou z australské univerzity v jižním Queenslandu.

Jeden světelný rok je vzdálenost odpovídající téměř 9,5 bilionu kilometrů. Další planeta obíhající kolem hvězdy velikosti podobné Slunci je podle vědkyně asi čtyřikrát dál.

Hvězda je však o něco chladnější a tmavší než Slunce, což znamená, že podmínky na planetě jsou podobnější Marsu než Zemi. Teploty by podle odhadů vědců mohly klesat až k 70 stupňům pod nulou, což by život podobný lidskému poněkud komplikovalo.

NASA hlásí objev marsovských blesků. Ale jak to, když tam není voda ani mraky?

Vědci tvrdí, že planeta by se měla vzhledem k očekávanému vývoji pozorovacích technologií ocitnout v blízké budoucnosti v centru zájmu astrofyziků.

„Jsem si jistá, že bude prvním cílem pozorování, až technologie pokročí,“ řekla Huangová.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

Nejčtenější

Dechberoucí snímky z pohledu nejen astronautů ukazují krásu naší planety

An astronaut on the International Space Station snapped this image of the Atafu...

Země je unikátní svět, který dennodenně ukazuje svou krásu. Zvlášť při pohledu z výšky může někdy nabídnou strhující podívanou. Vidět ji z pohledu pilota, nebo dokonce astronauta je minimálně...

Stroje do bílého pekla. Pokochejte se vynálezy, které žádná závěj nezastaví

Lidská vynalézavost v boji se sněhovou nadílkou – stejně jako v nápadech, jak se v závějích pohybovat – nezná mezí. Vydejte se s námi letem světem po sněhových frézách na železnici až k futuristickým...

Největší evropské nádraží mají v Lipsku. Je z roku 1915 a jsou tam poklady

Leipzig Hauptbahnhof

Leipzig Hauptbahnhof, tedy hlavní nádraží v Lipsku, je jedním z nejvýznamnějších německých železničních terminálů. Jeho historie je bohatá a na jedné jeho koleji najdeme soubor pokladů právě s...

Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Stanice metra Malostranská

Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...

Challenger. Děsivý výbuch přežili, při nárazu na hladinu už neměli šanci

Tragická havárie raketoplánu Challenger krátce po startu z Kennedyho vesmírného...

Před 40 lety došlo k jedné z největších tragédií v historii pilotované kosmonautiky. Nad Floridou zahynulo při explozi raketoplánu Challenger všech sedm členů posádky. Detaily tragédie a také...

Vědci objevili planetu podobnou Zemi, na povrchu je ale minus 70 stupňů

Nádherná planeta, obíhající okolo hvězdy Slunce v průměrné vzdálenosti zhruba...

Mezinárodní tým vědců objevil novou potenciálně obyvatelnou planetu vzdálenou od té naší asi 146 světelných let. Planeta s podobnou velikostí jako Země může nabízet podmínky vhodné pro život, pokud...

30. ledna 2026  18:14

Obří praklokan vážil 250 kilo. Mohl skákat stejně jako jeho dnešní příbuzní

Klokan Procoptodon goliah v představě umělce

Potvora jménem Procoptodon goliah vymřela před pouhými čtyřiceti tisíci lety. Paleontologové si dosud mysleli, že kvůli své velikosti nemohla hopsat jako současní klokani. Nejspíš se ale mýlili.

30. ledna 2026

Facebook plánuje nové předplatné. Mohlo by nabídnout více AI

ilustrační snímek

Společnost Meta plánuje v řádu měsíců spustit placené prémiové funkce na Facebooku a dalších svých aplikacích. Spekulace mluví o tom, že jde o snahu, jak financovat AI projekty, do kterých společnost...

30. ledna 2026

Život si zachránil na poslední chvíli. Před Challengerem hořelo Apollo

Posádka Apolla 1 během výcviku v bazénu v červnu 1966. Grissom je v nafukovacím...

O jeden den a devatenáct let dříve, než těsně po startu vybuchl raketoplán Challenger, uhořela posádka Apolla 1. Stalo se tak při nácviku na rampě. Důvody tragické havárie byly v obou případech...

30. ledna 2026

Muzeum vypadalo před 100 lety jako skladiště. Stát šetřil na paměti národa

Budova zrekonstruovaného Národního muzea v Praze, která bude částečně otevřena...

Sbírky světové úrovně, ale peníze skoro žádné. Před 100 lety upozorňovaly Národní listy na tristní stav československého muzejnictví – a ostře kritizovaly stát za to, jak zachází s Národním muzeem.

30. ledna 2026

Na světové výstavě autoveteránů všechny převálcoval motorový vůz Bugatti

Přeprava motorového vozu Bugatti na výstavu Retromobile 2026

Nejprestižnějším exponátem výstavy Retromobile 2026 je železniční motorový vůz Bugatti, titulovaný prezidentský. Milovníci automobilů o tom mohou vést spory, mohou s tím nesouhlasit, ale to je tak...

30. ledna 2026

Marné varování a nehorázná lež. Kosmonauti z Challengeru mohli žít

Poslední okamžiky před ničivým výbuchem Challengeru.

Vypadalo to, že i samotné raketoplány varují NASA, aby Challenger osudového dne nestartoval. Problémy, které se staly sedmi kosmonautům na palubě raketoplánu osudnými, totiž postihly téměř polovinu...

29. ledna 2026

Příručka 72 hodin nastavila zrcadlo připravenosti Čechů na krizi. Co dál?

Příručka 72 hodin

Co znamená zvuk sirény? Kam se ukrýt? Jak se zabalit při evakuaci a jaké zásoby mít doma? Odpovědi na tyto otázky vám mohou zachránit život. Přesto je zná jen asi třetina Čechů. Zvrátit toto...

29. ledna 2026

Stroje do bílého pekla. Pokochejte se vynálezy, které žádná závěj nezastaví

Lidská vynalézavost v boji se sněhovou nadílkou – stejně jako v nápadech, jak se v závějích pohybovat – nezná mezí. Vydejte se s námi letem světem po sněhových frézách na železnici až k futuristickým...

29. ledna 2026

Zemřela žena, díky níž víme, kudy jít nebo jet. Gladys Westové bylo 95 let

Americká matematička Gladys Westová

Mluvilo se o ní jako o jedné ze skrytých postav ve vývoji navigace GPS. Uznávaná matematička Gladys Westová byla autorkou průkopnické práce, která se stala jedním ze základních kamenů systému GPS. V...

28. ledna 2026  13:56

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Není ice jako ICE. Trumpova parta se bojí memů. Zakazuje ledové výstrahy

Minneapolis zaplavili demonstranti proti ICE (24. ledna 2026)

Internet je skvělý vynález. Umožňuje si dělat legraci z kohokoliv a čehokoliv. V Americe to zašlo tak daleko, že se stát snaží vzniku vtipů preventivně bránit. Je přitom ale sám pro smích.

28. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Challenger. Děsivý výbuch přežili, při nárazu na hladinu už neměli šanci

Tragická havárie raketoplánu Challenger krátce po startu z Kennedyho vesmírného...

Před 40 lety došlo k jedné z největších tragédií v historii pilotované kosmonautiky. Nad Floridou zahynulo při explozi raketoplánu Challenger všech sedm členů posádky. Detaily tragédie a také...

28. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.