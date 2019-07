U Měsíce bude obytná stanice. NASA ji tam chce postavit v roce 2024

Gateway bude v podstatě kosmická loď, která bude trvale zaparkovaná na oběžné dráze kolem Měsíce. Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) předpokládá, že to umožní získat přístup k výrazně více oblastem měsíčního povrchu než kdy předtím. Gateway má být vybavena obytnými místnostmi pro astronauty, laboratoří pro vědu a výzkum, dokovacími bránami pro připojení dalších lodí a dalším vybavením.

Tento týden NASA oznámila, že vybrala společnost Northrop Grumman, aby postavila obytný modul odvozený od nákladního plavidla Cygnus. Bude sloužit jako obytný prostory pro posádky, které se budou přepravovat na měsíční povrch a zpět z něj.

Pohled do (nahoře) a na (dole) jednoho z prototypů obytné stanice určenou pro orbitu Měsíce od společnosti Northrop Grumman.

Modul společnosti Northrop Grumman by měl být připraven k letu v prosinci 2023, aby se v následujícím roce dostal do vesmíru. Právě tato firma byla jediná z oslovených, která dokáže obytný modul připravit k odletu do roku 2024.

Americkou kosmickou agenturu tlačí v tomto ohledu čas, protože podle webu Spacefligtnow musí splnil konečný termín přistání astronautů na Měsíci v rámci programu Artemis, což by podle slíbu Trumpovy administrativy mělo být do roku 2024.

U Měsíce pak bude modul připojen k pohonnému a energetickému elementu, který vyvíjí společnost MAXAR. Ten bude dodávat elektrickou energii a zajistí pohyb celé budoucí stanice pomocí vysoce výkonných plazmových motorů.

Podle plánu budou astronauté navštěvovat obytný modul nejméně jednou ročně, ale nebudou jej obývat celoročně, jako posádka na Mezinárodní vesmírné stanici. Gateway bude totiž mnohem menší.

Koncept Gateway - obytné stanice u Měsíce. Vpravo dole je porovnání velikosti ISS a Gateway.

Jeho interiér by se dal přirovnat ateliérovému bytu, zatímco vesmírná stanice je větší než šestipokojový dům. Astronauti na Gateway budou moci žít a pracovat až po dobu tří měsíců. Vedle vědeckých experimentů z ní budou podnikat výlety na povrch Měsíce.