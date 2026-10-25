V poslední době sledujeme vojenské kroky ve vesmíru. Naposledy jsme se dočetli, že se ruský vojenský satelit Kosmos 2612 nebezpečně přibližuje k americké komerční družici sítě ICEYE, která poskytuje radarová data Ukrajině. Co na ohrožování oběžné dráhy jako vědec říkáte?
Osobně bych byl samozřejmě mnohem raději, kdyby náš vesmír zůstal vyhrazený výhradně pro mírové účely. Tím, že do toho stále více vtahujeme naši politiku a zbraně, se to celé stává nesrovnatelně nebezpečnějším. Ve vesmíru z mého pohledu skutečně existují obrovská nebezpečí, ta ale primárně pramení z nedorozumění mezi zeměmi tady dole na Zemi. Musíme zkrátka spolupracovat s lidmi z jiných států, abychom se těmto fatálním nedorozuměním vyhnuli. V konečném důsledku jsme totiž všichni jen lidé. Jako vědec pro to dělám maximum.
Chvíle, kdy takzvaná nová fyzika reálně a přímo ovlivní běžného člověka, je ještě hodně daleko v budoucnosti.