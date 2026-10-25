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Americký nobelista: Vesmír nesmí být bojištěm. Hrozba je ale hlavně tady dole

Tomáš Ratner
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Koláž Velkého třesku a profesora Cornella. | foto: David Votruba, iDNES.cz

Od našeho zpravodaje v USA - Místo aby se z Erika Cornella stal profesionální laureát objíždějící konference, zůstal pokorně ve své laboratoři. Dnes na prestižní americké univerzitě zkoumá takzvanou novou fyziku. Proč bychom tu vůbec nebyli, kdyby byl vesmír po velkém třesku naprosto dokonalý? „Zrodili jsme se z prvotní nedokonalosti, dokonalý vesmír by byla strašná nuda,“ usmívá se v rozhovoru pro iDNES Premium.

V poslední době sledujeme vojenské kroky ve vesmíru. Naposledy jsme se dočetli, že se ruský vojenský satelit Kosmos 2612 nebezpečně přibližuje k americké komerční družici sítě ICEYE, která poskytuje radarová data Ukrajině. Co na ohrožování oběžné dráhy jako vědec říkáte?
Osobně bych byl samozřejmě mnohem raději, kdyby náš vesmír zůstal vyhrazený výhradně pro mírové účely. Tím, že do toho stále více vtahujeme naši politiku a zbraně, se to celé stává nesrovnatelně nebezpečnějším. Ve vesmíru z mého pohledu skutečně existují obrovská nebezpečí, ta ale primárně pramení z nedorozumění mezi zeměmi tady dole na Zemi. Musíme zkrátka spolupracovat s lidmi z jiných států, abychom se těmto fatálním nedorozuměním vyhnuli. V konečném důsledku jsme totiž všichni jen lidé. Jako vědec pro to dělám maximum.

Chvíle, kdy takzvaná nová fyzika reálně a přímo ovlivní běžného člověka, je ještě hodně daleko v budoucnosti.

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