náhledy
Blíží se konec jara a oficiálně začne léto. Astronomicky je odděluje slunovrat, který zpravidla nastává 21. června. Vedle toho, že to bude nejdelší den z celého roku, je období kolem tohoto data i časem, kdy je možné po západu slunce pozorovat tzv. noční svítící oblaka. Takto je zachytili v roce 2024 na turnovské hvězdárně.
Autor: Martin Gembec
Noční svítící oblaka si podle anglického názvu noctilucent clouds vysloužila zkratku NLC. Měly by být dobře vidět po setmění, tedy někdy po 22. hodině a následující dvě hodiny, nebo ráno mezi druhou a čtvrtou hodinou při pohledu k severnímu obzoru.
Autor: Martin Gembec
Poznáte je na první pohled. Mohou připomínat zářící pavučinky, či namodralé nebo bělavé závoje.
Autor: Martin Gembec
Nejlepší období pro pozorování oblak je zhruba od přelomu května a června do poloviny července, kdy Slunce v noci neklesne více než 17 stupňů pod obzor. Nasvítí tak zespoda ledové krystaly, díky čemuž jsou pozorovatelné. (Na snímku noční svítící oblaka na Myslíku).
Autor: Jiří Hlisnikovský
Úkaz je způsoben odrazem slunečního světla od ledem obalených částic vysoko v mezosféře.
Autor: Marián Runkas
Právě proto, že jsou tak vysoko, až ve výšce asi 85 kilometrů, tedy výrazněji výše než běžná oblačnost, mohou k nim doputovat paprsky Slunce, které už je hluboko, pod námi pozorovaným obzorem. (Snímek zachycuje noční svítící oblaka na Ryžovně)
Autor: Libor Čihák
V podstatě tak jsou noční svítící oblaka nejvýše pozorovatelnou oblačností v zemské atmosféře. Běžné mraky jsou zhruba 12 kilometrů nad zemí.
Autor: Libor Čihák
Je zajímavé, že Česká republika leží na jižní hranici zeměpisných šířek, odkud lze tento jev pozorovat. Na jih od nás se tvoří jen zřídka. Severněji od 65 stupně jejich pozorování brání přílišný jas oblohy, protože zde v létě nenastává tma. Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/vesmir/nocni-svitici-oblaka-prach-slunce-mesic-kour.A250609_122330_tec_vesmir_vse
Autor: Petr Horálek
Pokud jsou noční svítící oblaka výrazná, dají se vyfotografovat i běžným mobilním telefonem. (Na snímku z roku 2020 je kometa Neowise spolu s nočními svítícími oblaky)
Autor: Petr Lemberk, MAFRA
Noční svítící oblaka nad Jihlavou, jak je zachytil fotograf Petr Lemberk v červnu 2019.
Autor: Petr Lemberk, MAFRA
Noční svítící oblaka nad Jihlavou, jak je zachytil fotograf Petr Lemberk v červnu 2019.
Autor: Petr Lemberk, MAFRA
Noční svítící oblaka nad Jihlavou, jak je zachytil fotograf Petr Lemberk v červnu 2019.
Autor: Petr Lemberk, MAFRA
Noční svítící oblaka nad Jihlavou, jak je zachytil fotograf Petr Lemberk v červnu 2019.
Autor: Petr Lemberk, MAFRA
Noční svítící oblaka nad Jihlavou, jak je zachytil fotograf Petr Lemberk v červnu 2019.
Autor: Petr Lemberk, MAFRA
I na šumavském Churáňově měli v roce 2014 pozorovatelé štěstí a viděli noční svítící oblaka. Slunce se od oblaků odráží v době, kdy je zbytek oblohy tmavý. Častěji jsou viditelná v době minima sluneční činnosti.
Autor: ČHMÚ
Webové kamery ČHMÚ zaznamenaly Noční svítící oblaka v roce 2014 i v Dyjákovicích na Znojemsku.
Autor: ČHMÚ