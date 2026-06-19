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Jak se blíží letní slunovrat, je stále větší šance spatřit noční svítící oblaka
Světový unikát na kolejích. V Terstu se tramvaj zkřížila s pozemní lanovkou
V italském přístavním městě Terst mají jeden dopravní unikát. Tramvajovou linku, která se na části své tratě neobejde bez lanového systému. Prvního čtvrtstoletí své existence však měla tato trať na...
Letecký simulátor v prohlížeči. Google dal do Earth možnost létání
Virtuální glóbus od Googlu s názvem Earth dostává čas od času nějaké vylepšení. Jednou z posledních novinek je možnost proletět se nad zemí díky jednoduchému leteckému simulátoru přímo v prohlížeči.
Šlechtična byla naše první parní lokomotiva se spalovací komorou a varníkem
Pětasedma, nebo chcete-li Šlechtična, se stala jednou z nejpovedenějších československých parních lokomotiv. Jako první u nás dostala spalovací komoru a varník. Ve službě vydržela až do samého konce...
Prada pomohla se speciálním oblečením, ale nám ho neprodají ani za milion
Pro společnost Prada je to patrně poprvé, co spolupracuje na projektu, který bude přesahovat hranice světa, kde žijeme. Musí přitom věnovat pozornost každému detailu, protože tu jde o životy.
Kdo porušil u Splitských vrat pravidla lodního provozu? Možností je několik
V neděli se poblíž frekventovaného průlivu oddělujícího chorvatské ostrovy Brač a Šolta srazila plachetnice s českou posádkou a velký rychlý katamarán určený pro osobní přepravu. Z osmi lidí na...
Protesty pornohereček a odhalené chyby ve filmech. Blu-ray slaví 20 let
Je to již dvacet let, kdy na trh vstoupily disky Blu-ray a s nimi se do domácností dostaly filmy a koncerty ve vysokém rozlišení Full HD. Dnes nuda, tehdy dramatický skok kupředu. Slávu Blu-ray disků...
Vlákna hub ve svrchní vrstvě půdy měří 110 000 000 000 000 000 kilometrů
Mykologové zmapovali podzemní síť hub žijících v oboustranně výhodném vztahu s rostlinami. Má astronomické rozměry. Na její mapu se můžete podívat na webu.
Letecký simulátor v prohlížeči. Google dal do Earth možnost létání
Virtuální glóbus od Googlu s názvem Earth dostává čas od času nějaké vylepšení. Jednou z posledních novinek je možnost proletět se nad zemí díky jednoduchému leteckému simulátoru přímo v prohlížeči.
Nesundat oči z oblohy. Mladoboleslavská Historical Airshow nakopla laťku
Čtyři mustangy najednou, corsair, MiG-15 či spitfire, který „trhal z hlav klobouky“. Historical Airshow v Mladé Boleslavi připravila podívanou, která byla skvělou oslavou 15. ročníku akce i 100....
Jak se blíží letní slunovrat, je stále větší šance spatřit noční svítící oblaka
Blíží se konec jara a oficiálně začne léto. Astronomicky je odděluje slunovrat, který zpravidla nastává 21. června. Vedle toho, že to bude nejdelší den z celého roku, je období kolem tohoto data i...
Za čtyři roky budeme potřebovat trojnásobně víc kovů než dnes. Pomůže nám vesmír?
Za třetí sleduje Astronomii, takže může znát dělení nebes a z toho usuzovat na směr rudných žil. To měl ovládat horník, jak soudil lékař Georgius Agricola (1494–1555), jeden z největších báňských a...
Hanbaté fotky v mobilu vás na dovolené mohou dostat i do vězení, varuje expert
Pohodová dovolená se snadno může proměnit ve velmi nepříjemný zážitek. A ačkoli jde zpravidla o souhru okolností a náhod, je dobré znát pravidla, s jejichž pomocí lze problémům předcházet nebo...
Šlechtična byla naše první parní lokomotiva se spalovací komorou a varníkem
Pětasedma, nebo chcete-li Šlechtična, se stala jednou z nejpovedenějších československých parních lokomotiv. Jako první u nás dostala spalovací komoru a varník. Ve službě vydržela až do samého konce...
Než zamíří do vesmíru, projdou Brnem. Otevřeli tam kosmické testovací centrum
Satelit, elektronika nebo experiment pro českého astronauta Aleše Svobodu. Než se podobné technologie vydají do vesmíru, musí prokázat, že přežijí vakuum, extrémní teploty i otřesy při startu rakety....
Využijte Windows 11 na maximum. Jak snadněji diktovat či zjistit, co vysává baterii
Windows 11 skrývá pod kapotou řadu chytrých nástrojů, které většina uživatelů při každodenní práci přehlíží. Dokážou automatizovat zabezpečení, zrychlit sdílení souborů bez kabelů, psát text hlasem...
Prodej podílu ve výši 3/4 rodinného domu a pozemků o výměře 3531 m2, okres Litoměřice, obec Zahořany
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3 800 000 Kč
Nejmenší 100W USB-C nabíječka na světě se vejde do dlaně a utáhne notebook
Vyzkoušeli jsme nejmenší USB-C nabíječku s výkonem 100 wattů na trhu. Nabízí ji česká značka Epico a míří s ní hlavně na ty, co si koupí nový notebook, který nově podle evropské legislativy musí mít...
Analýza poradenské společnosti o využití AI narazila na halucinace
Poradenská a auditorská společnost KPMG patří mezi největší a nejznámější na světě. Přesto, anebo možná právě proto, se jí občas podaří udělat nějakou tu botu. Jednu takovou poměrně velkou našli...