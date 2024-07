NASA ruší projekt roveru, který měl hledat vodu na Měsíci

Minulý týden se NASA rozhodla zrušit další plány pro mnoho let připravovaný rover VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, polární průzkumný rover pro zkoumání těkavých látek). Start roveru byl původně plánován na konec roku 2023, ale v roce 2022 NASA odložila start na konec roku 2024, aby měla víc času na předletové testy modulu. Stále se zvyšující náklady však začaly ohrožovat další mise programu pro komerční dopravu různých nákladů na Měsíc CLPS (Commercial Lunar Payload Services) a tak byl tento projekt zrušen.

„Od té doby (od odložení na rok 2024 – pozn. red.) však další zpoždění harmonogramu i u dodavatelského řetězce posunula termín připravenosti vozítka VIPER na září 2025. Nezávisle na tom byl na podobnou dobu odložen i jeho start v rámci programu CLPS na palubě přistávacího modulu Griffin společnosti Astrobotic,“ píše ve zprávě NASA. A právě to se projevilo podle americké vesmírné agentury ve zvýšení nákladů, které by mohly v konečném důsledku vést ke zrušení jiných CLPS misí.

Společnost Astrobotic stále plánuje let svého přistávacího modulu Griffin na Měsíc, i když bez roveru, do konce příštího roku. První měsíční let společnosti skončil v lednu neúspěchem. Lunární modul Peregrine tak nebyl schopen dokončit svou misi a přistát na Měsíci i s nákladem jiných projektů.

Kdyby nedošlo k žádnému problému, mohl být Peregrine prvním americkým zařízením, kterému by se na Měsíci podařilo měkké přistání, od Apolla v roce 1972. Tento cíl tak úspěšně splnila až další mise konkurenční společnosti Intuitive Machines, v jejímž rámci se podařilo letos v únoru přistát na Měsíci s přistávacím modulem Nova-C. I tato mise byla součástí programu CLPS.

NASA uvedla, že plánuje zkoumat přítomnost měsíčního ledu i prostřednictvím dalších projektů. Jedním z takových by mohl být projekt PRIME-1 (Polar Resources Ice Mining Experiment-1) s plánovaným přistáním na jižním pólu Měsíce ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024. Jeho cílem je také pátrat po vodním ledu a provést demonstraci využití vrtáku a hmotnostního spektrometru k měření obsahu těkavých látek v podpovrchových materiálech.

Agentura zároveň plánuje rozebrat a znovu použít přístroje a součásti VIPERu pro budoucí mise na Měsíc. Cílem vozítka bylo prozkoumat jižní pól Měsíce. Na jeho vývoj bylo dosud vynaloženo přibližně 450 milionů dolarů, uvedla NASA.