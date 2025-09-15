NASA nabízí všem palubní lístek na let kolem Měsíce. Nesmíte zapomenout PIN

Autor:
Cesta mimo naši matičku Zemi je technologicky, energeticky a tím pádem i finančně náročná. Přesto si nyní může prakticky každý zdarma zajistit palubní lístek na cestu kolem Měsíce, tedy alespoň pro své jméno.
Vzor palubního lístku pro misi Artemis II

Vzor palubního lístku pro misi Artemis II | foto: NASA

Posádka mise Artemis II NASA (zleva doprava): astronauti NASA Christina...
Plán mise Artemis II. Jejím cílem je obletět Měsíc s pilotovanou lodí Orion.
Kosmická loď Orion pro misi Artemis II
Detail vrcholu nosiče SLS s lodí Orion
25 fotografií

Během příštího roku se má odehrát několikrát odkládaná druhá fáze mise Artemis, jejímž cílem je dopravit na povrch Měsíce lidskou posádku. Součástí tohoto letu bude i čip se jmény lidí z celého světa, kteří se přihlásí k programu „Pošlete své jméno s Artemis II“.

„Účastníci vyšlou své jméno na palubě kosmické lodi Orion a rakety SLS (Space Launch System) společně s astronauty NASA Reidem Wisemanem, Victorem Gloverem, Christinou Kochovou a astronautem CSA (Kanadská kosmická agentura) Jeremym Hansenem,“ píše na stránkách programu NASA.

Vše funguje podobně, jako u předchozích podobných akcí. Na této stránce zadáte své jméno a až sedmimístný pin, čímž se zařadíte mezi stovky tisíc zájemců o zaslání svého jména na cestu kolem Měsíce. Tato jména budou nahrána na SD kartu, která bude umístěna na palubu lodi Orion, v níž se astronauté vydají v roce 2026 na cestu kolem Měsíce.

Po zadání údajů postupujete podle jednoduchého návodu až do vydání certifikátu (palubní vstupenky), jímž NASA potvrzuje, že vaše jméno se skutečně vydá na cestu k Měsíci. NASA zároveň upozorňuje, aby si zájemce dobře zapamatoval svůj PIN, protože jinak se v budoucnu ke svému palubnímu lístku nedostanou.

Desetidenní mise Artemis II měla letět již na konci loňského roku a kopírovat trajektorii první mise bez posádky, která v roce 2022 odstartovala z mysu Canaveral. Následně přirozenou zemskou družici loď Orion obletěla a následně dopadla do Tichého oceánu.

NASA dokončila první krok k návratu lidí na Měsíc. Orion přistál v oceánu

Připravovaná mise obsluhovaná nosičem SLS a lodí Orion, má zahájit svůj let ze startovacího komplexu 39 v Kennedyho vesmírném středisku NASA na Floridě nejpozději v dubnu 2026, přičemž možnost poslat své jméno bude trvat do 21. ledna 2026.

Posádka provede úvodní kontroly systémů Orionu a manuálně otestuje ovladatelnost sondy v blízkosti Země během prvních dvou dnů mise, než se vydá k Měsíci. Pak se vydá na čtyřdenní cestu kolem odvrácené strany Měsíce s trajektorií ve tvaru osmičky. Posádka se dostane v nejvzdálenějším bodu až do vzdálenosti přibližně 7,5 tisíce kilometrů za Měsíc a cestou bude vyhodnocovat systémy sondy.

Po návratu do zemské atmosféry Orion přistane v Tichém oceánu u pobřeží San Diega, kde záchranný tým NASA a Ministerstva obrany vyzvedne posádku a sondu.

Pohnutá historie komplexu SLC-40, kde SpaceX vybuchla raketa

Návrat lidí na Měsíc

V následující misi Artemis III pak mají na Měsíci přistát dva astronauti, přičemž se na lunární orbitě spojí s lodí Starship, která je snese na měsíční povrch.

NASA se v rámci programu Artemis spoléhá do značné míry na soukromé společnosti, jako u zmíněného lunárního přistávacího modulu, který si úřad objednal u firmy SpaceX, jejíž modifikovaná verze lodi Starship má dopravit dva astronauty na povrch Měsíce a zpět. Samotnou loď nyní SpaceX intenzivně vyvíjí.

Starship přitom bude muset po startu před cestou k Měsíci na oběžné dráze Země doplnit palivo, což SpaceX plánuje provést pomocí orbitálního skladu. Jde o další klíčový prvek programu, který zatím ve fázi vývoje.

Program Artemis je obecně zaměřený na průzkum a využití zdrojů ve vesmíru, včetně Měsíce a v budoucnu i Marsu. Má ambici dostat Američany opět na lunární povrch, kde byli naposledy v roce 1972 v rámci programu Apollo. Poprvé by na něm měla stanout také žena.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Dny NATO 2025

Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

Nejčtenější

Nenechte si ujít báječné snímky nedělního zatmění Měsíce

Večerní zatmění Měsíce, které bylo možné z našich končin pozorovat po dlouhých šesti letech, zpravidla nerušila oblačnost a tak jsme si mohli celý průběh nebeské události prohlédnout v celé jeho...

Nejvíc mě baví ta radost, když přijde s modelem malý kluk a je nadšený

Ve světě modelů se pohybuje přes tři desítky let, během kterých sleduje vývoj tohoto kdysi tak hojně rozšířeného hobby. Čím si modelářství prošlo a kam se dostalo dnes? Kdo jsou dnešní modeláři?...

KVÍZ: Víte, co pro vás znamená říjnový konec Windows 10?

Už příští měsíc přijde poslední aktualizace na operační systém Windows 10. Pak si musí uživatelé vybrat některou z cest, která jejich počítače a notebooky ochrání i nadále. Vyzkoušejte si v našem...

Peter Sellers, herec bez vlastní identity. Nevím, kdo nebo co jsem, říkával

Premium

Peter Sellers se proslavil hlavně rolí potrhlého inspektora Clouseaua ve filmech o Růžovém panterovi a ve své době platil za jednoho z nejpřitažlivějších mužů. Říká se, že byl největším britským...

Odpružená sekačka umí vyjet prudké kopce a ještě vyseká vzkaz pro souseda

Berlín (od zpravodaje Technet.cz) Na právě probíhajícím veletrhu IFA dostávají poměrně velký prostor prostředky pro letní i zimní práci a život na zahradě nebo kolem domu. Minimálně jedna velká hala je tak zaplněná různými chytrými...

Alphabet je impérium značek, které možná ani neznáte, ale jednu denně používáte

Pod hlavičkou společností Alphabet se skrývá obrovský vesmír technologických aktivit. Od internetových služeb přes biotechnologie a autonomní dopravu až po vývoj AI a finanční technologie. Podívejte...

15. září 2025

NASA nabízí všem palubní lístek na let kolem Měsíce. Nesmíte zapomenout PIN

Cesta mimo naši matičku Zemi je technologicky, energeticky a tím pádem i finančně náročná. Přesto si nyní může prakticky každý zdarma zajistit palubní lístek na cestu kolem Měsíce, tedy alespoň pro...

15. září 2025

Bojovník Královského letectva měl silnou výzbroj, ale nevyzrálé motory

Jeho význam byl okrajový, tvořil výzbroj pouze dvou perutí, ale o to více byl Westland Whirlwind zajímavý. Seznamme se stručně s předválečnou nadějí Královského letectva, které v rozletu nepřál osud,...

14. září 2025

Kdo poprvé posunul ručičky a proč. Jak se z úsporného opatření stala tradice

Příští rok to bude 110 let, co se v českých zemích poprvé posunuly ručičky hodin. A i když nám to dnes připadá jako běžná součást jara a podzimu, historie střídání času je spletitější, než se může...

13. září 2025

Nejvíc mě baví ta radost, když přijde s modelem malý kluk a je nadšený

Ve světě modelů se pohybuje přes tři desítky let, během kterých sleduje vývoj tohoto kdysi tak hojně rozšířeného hobby. Čím si modelářství prošlo a kam se dostalo dnes? Kdo jsou dnešní modeláři?...

13. září 2025

LCD televizory čeká velký skok v kvalitě obrazu, viděli jsme prototypy

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) LCD televizor s nejlepším obrazem zatím viděli jen vybraní novináři, v nenápadném salonku historické budovy berlínského výstaviště. Barevný prostor, jasový výkon, pozorovací úhly – jak máme ve zvyku...

12. září 2025

KVÍZ: Víte, co pro vás znamená říjnový konec Windows 10?

Už příští měsíc přijde poslední aktualizace na operační systém Windows 10. Pak si musí uživatelé vybrat některou z cest, která jejich počítače a notebooky ochrání i nadále. Vyzkoušejte si v našem...

vydáno 12. září 2025

Konec ostudy. Spotify nabídne muziku v důstojné kvalitě, cenou překvapili

Dlouho se o tom mluvilo, dlouho se na to čekalo. Uživatelům Spotify Premium přibude v aplikacích volba pro přehrávání hudby v bezztrátově komprimovaném formátu FLAC a to až do varianty 44,1 kHz a 24...

11. září 2025  20:10

Vozítko NASA ve vzorku z Marsu objevilo možné stopy dávného života

Vzorek, který získalo vozítko Perseverance amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír na planetě Mars, obsahuje možné stopy dávného mikrobiálního života. Uvádí to studie zveřejněná v prestižním...

11. září 2025  7:50

Rovnodennost klame názvem. Rovnováha mezi světlem a tmou nastává později

Podzimní rovnodennost, nazývaná také ekvinokce, není jenom den, kdy začíná podzim. Jedná se o přesný astronomický okamžik, kdy se na chvíli setká Slunce s nebeským rovníkem. Na severní polokouli...

11. září 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Tracker pomůže najít klíče, kufr na pásu na letišti nebo deštník

Znáte ten moment, kdy přijdete domů, saháte do kapsy a tam nic? Začíná rychlé prohrabávání batohu, nervózní přešlapování na prahu a pomalé smiřování se s tím, že klíče zůstaly bůhvíkde. Nebo jiný...

11. září 2025

Akumulátory zlevňují, ale elektromobily jsou stále drahé. Kde se stala chyba

Premium

Trojice harvardských ekonomů vedená Ashleym Nunesem si položila v titulku článku pro vědecký časopis Nature provokativní otázku: Ceny baterií klesají... Tak proč jsou elektromobily stále tak drahé?...

11. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.