Během příštího roku se má odehrát několikrát odkládaná druhá fáze mise Artemis, jejímž cílem je dopravit na povrch Měsíce lidskou posádku. Součástí tohoto letu bude i čip se jmény lidí z celého světa, kteří se přihlásí k programu „Pošlete své jméno s Artemis II“.
„Účastníci vyšlou své jméno na palubě kosmické lodi Orion a rakety SLS (Space Launch System) společně s astronauty NASA Reidem Wisemanem, Victorem Gloverem, Christinou Kochovou a astronautem CSA (Kanadská kosmická agentura) Jeremym Hansenem,“ píše na stránkách programu NASA.
Vše funguje podobně, jako u předchozích podobných akcí. Na této stránce zadáte své jméno a až sedmimístný pin, čímž se zařadíte mezi stovky tisíc zájemců o zaslání svého jména na cestu kolem Měsíce. Tato jména budou nahrána na SD kartu, která bude umístěna na palubu lodi Orion, v níž se astronauté vydají v roce 2026 na cestu kolem Měsíce.
Po zadání údajů postupujete podle jednoduchého návodu až do vydání certifikátu (palubní vstupenky), jímž NASA potvrzuje, že vaše jméno se skutečně vydá na cestu k Měsíci. NASA zároveň upozorňuje, aby si zájemce dobře zapamatoval svůj PIN, protože jinak se v budoucnu ke svému palubnímu lístku nedostanou.
Desetidenní mise Artemis II měla letět již na konci loňského roku a kopírovat trajektorii první mise bez posádky, která v roce 2022 odstartovala z mysu Canaveral. Následně přirozenou zemskou družici loď Orion obletěla a následně dopadla do Tichého oceánu.
Připravovaná mise obsluhovaná nosičem SLS a lodí Orion, má zahájit svůj let ze startovacího komplexu 39 v Kennedyho vesmírném středisku NASA na Floridě nejpozději v dubnu 2026, přičemž možnost poslat své jméno bude trvat do 21. ledna 2026.
Posádka provede úvodní kontroly systémů Orionu a manuálně otestuje ovladatelnost sondy v blízkosti Země během prvních dvou dnů mise, než se vydá k Měsíci. Pak se vydá na čtyřdenní cestu kolem odvrácené strany Měsíce s trajektorií ve tvaru osmičky. Posádka se dostane v nejvzdálenějším bodu až do vzdálenosti přibližně 7,5 tisíce kilometrů za Měsíc a cestou bude vyhodnocovat systémy sondy.
Po návratu do zemské atmosféry Orion přistane v Tichém oceánu u pobřeží San Diega, kde záchranný tým NASA a Ministerstva obrany vyzvedne posádku a sondu.
Návrat lidí na Měsíc
V následující misi Artemis III pak mají na Měsíci přistát dva astronauti, přičemž se na lunární orbitě spojí s lodí Starship, která je snese na měsíční povrch.
NASA se v rámci programu Artemis spoléhá do značné míry na soukromé společnosti, jako u zmíněného lunárního přistávacího modulu, který si úřad objednal u firmy SpaceX, jejíž modifikovaná verze lodi Starship má dopravit dva astronauty na povrch Měsíce a zpět. Samotnou loď nyní SpaceX intenzivně vyvíjí.
Starship přitom bude muset po startu před cestou k Měsíci na oběžné dráze Země doplnit palivo, což SpaceX plánuje provést pomocí orbitálního skladu. Jde o další klíčový prvek programu, který zatím ve fázi vývoje.
Program Artemis je obecně zaměřený na průzkum a využití zdrojů ve vesmíru, včetně Měsíce a v budoucnu i Marsu. Má ambici dostat Američany opět na lunární povrch, kde byli naposledy v roce 1972 v rámci programu Apollo. Poprvé by na něm měla stanout také žena.