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NASA vyslala do vesmíru nový teleskop, má vytvořit Atlas vesmíru

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  14:28
Vesmírný teleskop Nancy Grace Romanové na floridském mysu Canaveral (29. srpna...

Vesmírný teleskop Nancy Grace Romanové na floridském mysu Canaveral (29. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

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Raketa Falcon Heavy společnosti SpaceX vynáší z Kennedyho vesmírného střediska...
Vesmírný teleskop Nancy Grace Romanové na floridském mysu Canaveral (29. srpna...
Vesmírný teleskop Nancy Grace Romanové na floridském mysu Canaveral (29. srpna...
6 fotografií
Americký Národní úřad pro letectví a vesmír vyslal v neděli do vesmíru teleskop Nancy Grace Romanové, který má podle úřadu napomoci odhalit některé z největších záhad kosmu.

Vesmírnou observatoř, pojmenovanou po americké astronomce, vynesl ve 13:26 SELČ z raketodromu Kennedyho vesmírného střediska na Floridě nosič Falcon Heavy soukromé firmy miliardáře Elona Muska SpaceX. Od zařízení se očekává, že pomůže vytvořit nový „Atlas vesmíru“.

Cílem nejméně pětileté mise je mimo jiné hledat a studovat exoplanety či temnou hmotu a energii. Teleskop Nancy Grace Romanové navazuje na práci Hubbleova a Webbova dalekohledu, které byly vypuštěny do vesmíru v letech 1990 a 2021.

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Mapovat vesmír bude zejména pomocí infračervené kamery s rozlišením 300 megapixelů (Wide Field Instrument; WFI) a koronografu, který umožní astronomům sledovat planety na oběžných drahách kolem blízkých hvězd bez toho, aby je tato tělesa oslňovala. Podle NASA jde o dosud nejvýkonnější koronograf, který umožní pozorovat planety až miliardkrát slabší než jejich mateřská hvězda.

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Očekává se, že teleskop objeví tisíce exoplanet a poskytne první statistický přehled planetárních systémů podobných tomu našemu, napsala agentura Reuters. Exoplanet, tedy planet mimo naši sluneční soustavu, bylo dosud objeveno 6350.

Teleskop bude vesmír snímat z takzvaného druhého Lagrangeova bodu (L2), kde se gravitační působení Země a Slunce kombinuje tak, že sonda obíhá Slunce ve stejném tempu jako Země. Nachází se asi 1,6 milionu kilometrů od Země. Na oběžné dráze kolem tohoto bodu se nachází i Webbův dalekohled; Hubbleův dalekohled je na nízké oběžné dráze Země.

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Zařízení je pojmenováno po Nancy Grace Romanové, první ženě v řídící funkci v NASA. Její práce byla klíčová pro vypuštění Hubbleova teleskopu do vesmíru, je proto označována jako matka tohoto projektu. Astronomka zemřela v roce 2018 ve věku 93 let.

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