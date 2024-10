V šestnácti ohromil NASA. Čech chce laserem opravovat nefunkční družice

Jak vás napadlo zúčastnit se celosvětové soutěže hodnocené odborníky z NASA?

Kosmonautika už mě baví hrozně moc dlouho, takže když jsem narazil na soutěž Conrad Challenge, která se jmenuje podle třetího člověka na Měsíci Peta Conrada (v roce 1969, pozn. red.), byla to sama o sobě obrovská motivace. Jakmile jsem zjistil, že to má finále ve Space Center Houston (vědecké muzeum a návštěvnické centrum NASA v Texasu, pozn. red.), bylo to ještě lepší. Dal jsem tedy dohromady tým a přemýšleli jsme, na co se máme zaměřit. Chtěli jsme využít něco, co máme u nás v České republice, abychom naše myšlenky mohli případně následně rozvíjet i dál. Zvolili jsme využití laseru.

Když se nahoře srazí dvě družice, rozprsknou se na tisíce dalších úlomků, které se rozletí na všechny strany a pořád tam létají. Mohou se srazit s další družicí, kosmickou lodí, mezinárodní vesmírnou stanicí. Je to problém, který bude do budoucna zásadní a budeme ho muset řešit.