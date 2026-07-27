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NASA bude bedlivě sledovat, jak zbytky rakety SpaceX dopadnou na Měsíc

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ilustrační snímek | foto: NASA

Měsíční povrch je ostřelován poměrně často různými většími či menšími tělesy, sem tam se přidá neúspěšné přistání nějaké sondy vyslané ze Země. Nyní podle výpočtů má na povrch našeho souputníka dopadnout zbytek z nosiče SpaceX. Astronomové to berou jako příležitost k pozorování změn, jaké dopad způsobí.

Raketa, jejíž trosky by měly zasáhnout měsíční povrch, je ta, která vynesla lunární přistávací modul „Blue Ghost“ americké vesmírné společnosti Firefly Aerospace a také další měsíční zařízení „HAKUTO-R“, tentokrát od japonské vesmírné společnosti iSpace. To se psal leden 2025.

1. března 2025

Horní stupeň rakety, který dokončil svou misi, se měl po vynesení nákladu vrátit a znovu vstoupit do zemské atmosféry, kde měl shořet. Místo toho však vstoupil na dráhu kolem Země, která ho nyní patrně navede ke srážce s Měsícem.

Tyto trosky z rakety Falcon 9 společnosti SpaceX by mohly zasáhnout Měsíc již v srpnu. Podle serveru Scientific American astronomové vypočítali, že horní stupeň rakety Falcon 9 narazí do Měsíce 5. srpna. Svou zprávu zveřejnili v zatím nerecenzovaném článku na serveru arXiv. Vyzývají další výzkumníky po celém světě, aby se připojili k pozorovací kampani.

Trajektorii trosek rakety poprvé identifikoval amatérský astronom Bill Gray. Ten upozorňuje, že trosky nosiče jsou ovlivněny nejen gravitací Země a Měsíce, ale také „tlakem slunečního záření“, a tak je obtížné předvídat jejich přesnou cestu.

K Měsíci vyrazily najednou dva přistávací moduly, každý ale dorazí jindy

Podle Grayových výpočtů spadne první stupeň, který váží asi 4 900 kg, poblíž Einsteinova kráteru na Měsíci ve středu 5. srpna kolem 8:34 hodin SELČ. Z pohledu ze Země je tato lokalita blízko okraje Měsíce.

Očekává se, že rychlost nárazu dosáhne asi 8 640 km/h, což je několikanásobná rychlost zvuku. Odhaduje se, že nárazová energie odpovídá explozi asi tří tun TNT.

Příležitost pro pozorování

Analytici tvrdí, že nebude snadné pozorovat záblesk produkovaný dopadem. Je to proto, že místo dopadu leží na sluncem zalité, denní straně Měsíce.

Protože se však bod nárazu blíží měsíčnímu okraji (z pohledu ze Země), může být ve skutečnosti v příznivé pozici pro pozorování. Pokud se kameny a prach vymrští nárazem nad měsíční povrch, mohl by být výtrysk hmoty ve tvaru sloupu viditelný na tmavém pozadí vesmíru.

Měsíc zasáhlo neznámé těleso. Záblesk byl vidět i na Zemi

Své kamery bude mít připravena družice Měsíce Lunar Reconnaissance Orbiter, která plánuje snímat předpovídané místo před a po srážce, aby případně zaznamenala nově vytvořený kráter a změny v okolním terénu. Spolu s ním se důsledky události pokusí zaznamenat Jihokorejský lunární orbiter Danuri.

Astronomové berou srážku jako vzácnou příležitost studovat v reálném čase, k jakým změnám dochází bezprostředně po dopadu na povrch Měsíce.

Očekává se také, že tato událost pomůže posoudit rizika, která představují kosmické trosky na oběžné dráze Měsíce. Vzhledem k tomu, že různé státy pokračují plánech na lunární mise s posádkou a na výstavbu stálých měsíčních základen, očekává se, že význam technologií pro detekci a sledování kosmického trosek pohybujících se kolizním kurzu k oběžné dráze Měsíce, dále poroste.

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