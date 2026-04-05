„Je obtíž s vypouštěním odpadu z toalety,“ řekl podle CNN šéf mise Artemis II Judd Frieling. „Zdá se, že máme pravděpodobně zmrzlou moč ve ventilačním potrubí,“ dodal. Řídící středisko mise proto podle CNN přišlo s nápadem pootočit vesmírnou loď tak, aby potrubí zahřálo sluneční světlo.
To zřejmě částečně potrubí uvolnilo a krátce poté řídící středisko oznámilo, že toaleta je zase v provozu, ale pouze pro velkou potřebu, uvedla CNN. S močí byli astronauté podle agentury AP nadále odkázáni na záložní sáčky.
Snahy o plnou opravu podle CNN pokračovaly po celou sobotu a vesmírná výprava nakonec zaznamenala úspěch. „Nejnovější zprávy. Máte přístup ke všem typům použití toalety,“ sdělilo posádce řídící středisko. „Posádka se raduje,“ reagovala astronautka Christina Kochová.
Když může, tak se něco pokazí. Mise k Měsíci řešila ošemetný problém
Problém s toaletou hlásili astronauté mířící k Měsíci už krátce po startu z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Tehdy podle CNN nefungovalo čerpadlo toalety, které je vzhledem ke stavu beztíže ve vesmíru důležité. Posádce se tehdy nakonec po několika hodinách povedlo toalety zprovoznit. Role vesmírné instalatérky se ve středu pozdě večer východoamerického času chopila elektroinženýrka Kochová, první žena, která se účastní lunární mise.
Posádka vesmírné lodi Orion mezitím během cesty mimo jiné pořídila nové snímky Měsíce i Země a pokračuje ke svému cíli, kterým je průlet kolem Měsíce, což lidstvo učiní poprvé od roku 1972. Konečným cílem programu Artemis je návrat astronautů na Měsíc, což je nyní plánováno na rok 2028. Misi Artemis II musel NASA opakovaně odložit kvůli technickým problémům.
Je to poprvé, co mají astronauti na misi do hloubi vesmíru přístup ke skutečné toaletě, napsal už dříve deník The New York Times. Mise Apollo, které dopravily astronauty na Měsíc v 60. a 70. letech, neměly na palubě toaletu ani vyhrazený prostor pro vykonávání potřeby. Členové posádky pro tento účel využívali sběrné sáčky. Ty zanechali na měsíčním povrchu, aby snížili hmotnost lodě a riziko kontaminace při návratu na Zemi.
Na palubě Orionu se nachází speciální toaleta za dveřmi v podlaze, hned vedle otvoru, kterým astronauti vstupují do kosmické lodi. Je to „jediné místo, kam při misi můžeme jít a skutečně se na chvíli cítit o samotě,“ řekl ve videu o fungování toalety kanadský astronaut mise Artemis II Jeremy Hansen.