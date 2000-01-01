náhledy
NASA hodlá v rámci programu Artemis vrátit lidi znovu na Měsíční povrch. Zatímco mise Artemis IV má dostat astronauty na naši přirozenou oběžnici po více než půl století jen na skok, další plány počítají i s obyvatelnou základnou a právě na její obyvatele nyní americká vesmírná agentura vyhlašuje konkurz. Na snímku jsou kandidáti na astronauty NASA z roku 2025
Autor: NASA/Helen Arase Vargas
Není to poprvé, co někdo shání lidi, kteří by se byli ochotni vydat na jiný objekt ve Sluneční soustavě a chvíli tam pobýt. Současný náborový plán NASA na nové astronauty však dává úspěšným uchazečům vysokou pravděpodobnost, že se tak stane. Na rozdíl od projektu Mars One, z něhož pochází tato vizualizace základny na Marsu.
Autor: Bryan Versteeg / Mars One
NASA vyhlásila příjem přihlášek na pozici astronautů, kteří by se měli výrazně podílet na rozvoji programu Artemis. Pro spoustu lidí to může být práce snů, která je navíc velice slušně ohodnocena. Časem možná mohou obývat něco takového, jako je tato umělecká vizualizace technologií a infrastrukturních kapacit na povrchu Měsíce, včetně systémů na výrobu kyslíku s využitím místních zdrojů, povrchových energetických systémů, nástrojů pro výrobu ve vesmíru a výroby pokročilých nanomateriálů.
Autor: NASA
Poslední výzva NASA k podávání přihlášek pro nové astronauty proběhla podle agentury AP před dvěma lety. Přihlásilo se více než 8 tisíc uchazečů, z nichž 10 postoupilo do finálního výběru v září 2025. Přiložený obrázek zachycuje vizualizaci logistických akcí na povrchu Měsíce
Autor: NASA
Nyní má NASA asi tři desítky aktivních astronautů, ale to nestačí. Důvodem je snaha co nejrychleji rozšířit přítomnost lidstva za hranice nízké oběžné dráhy Země. Byť to asi nebude do takovýchto nafukovacích modulů, jejichž autoři se účastnili jedné ze soutěží o návrh podoby základny na Měsíci.
Autor: Pneumocell
Výběrový proces je však náročný a budoucí astronaut se musejí vypořádat i s dvouletým výcvikem, který se rozhodně nedá označit za lehký. Například toto je pod hladinou umístěný model Mezinárodní vesmírný stanice v životní velikosti, na kterém si budoucí astronauti trénují zákroky, nástupy a výstupy apod. Než se astronauté konečně vydají do vesmíru, může to trvat ještě několik let.
Autor: Pavel Kasík, Technet.cz
Zájemci o pozici astronauta mohou podávat přihlášky do 3. prosince. Kandidáti musejí být navíc občany USA s vysokoškolským vzděláním a odbornou pracovní zkušeností. Pokud uspějí, odměnou jim bude nástupní plat více než 164 tisíc dolarů (cca 3,6 mil Kč) ročně.
Autor: NASA
Následně bude probíhat budování měsíční základny a energetických sítí za pomoci dalších vyslaných roverů, robotů a dalších nástrojů a samozřejmě lidí.
Autor: NASA
A právě zde je prostor pro nové astronauty, kteří se tak stanou prvními, byť dočasnými obyvateli Měsíce. Na obrázku je ilustrace třetí fáze výstavby měsíční základny, při níž plánuje NASA přejít od počátečních demonstrací využívání místních zdrojů (ISRU) k dlouhodobějšímu zavádění technologií určených k využívání měsíčních materiálů pro průzkum a operace na povrchu.
Autor: NASA
Do roku 2029 plánuje NASA výstavbu polostálé infrastruktury a zahájí první operace v oblasti osídlení a logistiky.
Autor: NASA
Vizualizace měsíčního vozítka využívajícího radioizotopové topné jednotky (RHU) k udržení provozních teplot v drsných měsíčních podmínkách
Autor: NASA
Vizualizace znázorňující měsíční družici určenou k zajištění komunikace, určování polohy a navigace při operacích a průzkumných činnostech na Měsíci.
Autor: NASA