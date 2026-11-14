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NASA nabírá astronauty pro zabydlení Měsíce. Nabízí jim 164 tisíc dolarů

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Kandidáti na astronauty NASA z roku 2025 Ilustrace základny na Marsu, jak si ji představují v organizaci Mars One... Umělecká vizualizace technologií a infrastrukturních kapacit na povrchu... Vizualizace logistických akcí na povrchu Měsíce Vizualizace města z nafukovacích modulů pro Měsíc Pod hladinou je umístěn model ISS v životní velikosti, na kterém si budoucí... Umělecká vizualizace měsíčního terénního vozidla NASA. Plány NASA na stavbu Měsíční základny Během třetí fáze výstavby měsíční základny plánuje NASA přejít od počátečních... Do roku 2029 plánuje NASA výstavbu polostálé infrastruktury a zahájí první... Vizualizace měsíčního vozítka využívajícího radioizotopové topné jednotky (RHU)... Vizualizace znázorňující měsíční družici určenou k zajištění komunikace,...
NASA hodlá v rámci programu Artemis vrátit lidi znovu na Měsíční povrch. Zatímco mise Artemis IV má dostat astronauty na naši přirozenou oběžnici po více než půl století jen na skok, další plány počítají i s obyvatelnou základnou a právě na její obyvatele nyní americká vesmírná agentura vyhlašuje konkurz.

21. února 2016

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