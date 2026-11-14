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21. února 2016
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21. února 2016
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Tragédie soukromého tryskového letounu Learjet 60, která se odehrála 1. listopadu u floridského West Palm Beach, nechala v den svátku Všech svatých na okamžik bez dechu každého, kdo zaslechl záznam...
Microsoft řeší dlouhé hodiny problémy, které začaly ve čtvrtek večer. Týká se uživatelů jeho internetové pošty Outlook i dalších služeb, ale také lidí, kteří je nevyužívají, ale komunikují s...
Železniční síť albánských státních drah nebyla nikdy příliš rozsáhlá, spíše naopak, logicky tak i jejich vozový park. S pádem socialismu dost upadly i ty tratě, což byl nakonec logický důsledek. V...
V polovině listopadu doletí sonda Voyager 1 do vzdálenosti necelých 26 miliard kilometrů od Země a překročí tak hranici jednoho světelného dne. Nedávno však museli odborníci z NASA řešit problém,...
V největším expozičním hangáru Leteckého muzea VHÚ Praha je vystaven zajímavý letoun, jehož osud však nebyl nejšťastnější. Jedná se o poslední československou konstrukci cvičného vojenského letounu s...
NASA hodlá v rámci programu Artemis vrátit lidi znovu na Měsíční povrch. Zatímco mise Artemis IV má dostat astronauty na naši přirozenou oběžnici po více než půl století jen na skok, další plány...
Microsoft řeší dlouhé hodiny problémy, které začaly ve čtvrtek večer. Týká se uživatelů jeho internetové pošty Outlook i dalších služeb, ale také lidí, kteří je nevyužívají, ale komunikují s...
Lidstvo letos vyprodukuje méně skleníkových plynů než vloni. Může za to americko-izraelská vojenská operace proti Íránu. Následné uzavření Hormuzského průlivu vedlo lidi k využívání náhradních zdrojů...
Pchjongjang zřejmě už před časem úspěšně otestoval vypouštění raket z podmořského plavidla. Téměř jistě šlo o bizarní člun vzniklý modifikací sovětského typu z padesátých let minulého století. Proti...
Tenhle výzkum se týká každého z nás: podaří se českému chemikovi zbavit displeje těžkých kovů? Iridium, ruthenium i osmium jsou drahé a toxické kovy. Ondřej Mrózek by je rád nahradil levnějšími a...
Jen dva měsíce po teroristických útocích na newyorská dvojčata otřásla městem i celými Spojenými státy další drastická událost. Do obytné čtvrti na okraji metropole přesně před čtvrt stoletím spadl...
Vánoce se blíží a seznam dárků se sám neodškrtá. Čím dříve se do jejich výběru pustíte, tím méně starostí vás čeká v prosinci. Black Friday přináší tisíce zlevněných produktů, speciální možnosti...
Ze všech možných směrů slyšíme i vidíme, jak se zdražují notebooky a počítače. Odráží se to i na výrazných propadech prodejů. A zdá se, že nepomohou ani nové systémy, které mají integrovanou většinu...
Železniční síť albánských státních drah nebyla nikdy příliš rozsáhlá, spíše naopak, logicky tak i jejich vozový park. S pádem socialismu dost upadly i ty tratě, což byl nakonec logický důsledek. V...
Hudba má krátký život. Naprostá většina nahraných skladeb upadne deset let od svého vydání v zapomnění. Dost možná i dříve. Web to ale mění. Čas od času některou z nich vytáhne z hrobu. Stane se z ní...
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Nejen umělá inteligence zvyšuje požadavky na počítače, na kterých běží aktuální verze operačního systému Windows 11. Doporučená konfigurace tak obsahovala řadu požadavků, které nemusely starší nebo...
Externí disk plný fotek, videí, dokumentů, případně kdysi oblíbené muziky, ležící v bezpečí horní police skříně, je „zálohovací“ klasika. Jenže pevné disky stárnou, i když se nepoužívají, a pokud se...