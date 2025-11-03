Návrat lidí na měsíční povrch v rámci mise Artemis 3 je v plánech americké vesmírné agentury NASA již dlouhou řádku let a termíny se neustále posunují. Pokud se však budou Američané i nadále potýkat s nedodržovanými termíny, může se stát, že je nakonec předběhne Čína. Také ta má v plánu dostat lidskou posádku na Měsíc někdy na přelomu tohoto desetiletí.
Problém je, že mají zpoždění. Posunuli své termíny a my jsme v závodě s Čínou. Prezident a já se chceme dostat na Měsíc ještě během tohoto prezidentského období, takže otevřu zakázky.