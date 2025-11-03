NASA zvažuje jiné dodavatele. Musk může přijít o monopol na přistání na Měsíci

Koncept lunárního modulu Starship HLS pro NASA z roku 2021 | foto: NASA

Roman Všetečka
Již v únoru příštího roku by se měla na cestu vydat na raketě SLS v lodi Orion posádka, jejímž cílem bude obletět Měsíc a vrátit se na Zemi. V roce 2027 se pak má k Měsíci vydat další pilotovaná mise, jejímž cílem již bude přistání na Měsíci. To jsou současné plány. Jejich naplnění však brání řada faktorů a není to jen zpoždění ve vývoji přistávacího modulu SpaceX.

Návrat lidí na měsíční povrch v rámci mise Artemis 3 je v plánech americké vesmírné agentury NASA již dlouhou řádku let a termíny se neustále posunují. Pokud se však budou Američané i nadále potýkat s nedodržovanými termíny, může se stát, že je nakonec předběhne Čína. Také ta má v plánu dostat lidskou posádku na Měsíc někdy na přelomu tohoto desetiletí.

Problém je, že mají zpoždění. Posunuli své termíny a my jsme v závodě s Čínou. Prezident a já se chceme dostat na Měsíc ještě během tohoto prezidentského období, takže otevřu zakázky.

Sean Duffydočasný šéf NASA

Karpatský teror alias Ceaušescovu pomstu provázela kanibalizace

V Rumunsku se pro východoněmecké říšské dráhy vyráběly výkonné dieselové lokomotivy řady 119, nad kterými se nejen v depech vznášel akustický smog v podobě sprostých slov. Kvůli poruchovosti získaly...

31. října 2025

Největší jaderný výbuch. Car vyděsil svět, tlaková vlna třikrát oběhla Zemi

30. říjen se do historie lidstva doslova vypálil výbuchem sovětské jaderné pumy, jejíž vývoj probíhal pod krycím názvem Ivan, ale Američané ji pojmenovali Car bomba. Připomeňme si explozi...

30. října 2025  10:13

