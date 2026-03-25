Šéf americké vesmírné agentury Jared Isaacman, jmenovaný prezidentem Donaldem Trumpem, který se ujal vedení NASA v prosinci, oznámil bezprecedentní řadu změn v měsíčním programu Artemis, které by rozšířily stopu lidstva ve vesmíru, zatímco USA usilují o návrat na Měsíc dříve, než tam kolem roku 2030 vyšle své astronauty Čína.
Největší změny se dočkal projekt měsíční orbitální základny Lunar Gateway, kterou nahradí povrchová základna, nově vytyčený směr organizace plánuje uskutečnit během následujících sedmi let.
„Nikoho by nemělo překvapit, že pozastavíme Gateway v její současné podobně a zaměříme se na infrastrukturu, která umožní dlouhodobý provoz na povrchu Měsíce,“ prohlásil podle agentury Reuters Isaacman. Plánované změny v programu Artemis, jehož cílem je návrat astronautů na Měsíc, nastínil v sídle NASA ve Washingtonu.
Změna projektu Lunar Gateway na vytvoření základny na povrchu Měsíce může upozadit roli kosmických agentur z Evropy, Japonska a Kanady, které se v rámci programu Artemis zavázaly poskytnout pro ni komponenty.
„Navzdory některým velmi reálným výzvám v oblasti hardwaru a harmonogramu můžeme přetvořit vybavení a závazky mezinárodních partnerů tak, aby podporovaly cíle týkající se povrchu a další cíle programu,“ uvedl Isaacman.
Šéf Evropské kosmické agentury Josef Aschbacher, který se akce zúčastnil, řekl agentuře Reuters, že nové plány prostuduje a bude o nich s NASA dále jednat.
Stanice Lunar Gateway už byla z velké části sestavena za přispění firem Northrop Grumman a Vantor. Její přestavba na základnu na povrchu Měsíce podle Reuters nebude jednoduchá. Lunar Gateway byla původně navržena jako výzkumná platforma a zároveň jako přestupní stanice, kde by astronauti nastupovali do měsíčních modulů před sestupem na povrch Měsíce.
Plány na měsíční základnu nyní zahrnují vyslání více robotických přistávacích modulů, nasazení flotily dronů a položení základů pro využití jaderné energie na povrchu Měsíce v příštích několika letech.
Tři fáze stavby základny na Měsíc podle NASA
Fáze jedna: Vývoj, testování, získávání zkušeností
NASA přechází od jednorázových, nepravidelných misí k opakovatelnému, modulárnímu přístupu. Prostřednictvím dodávek v rámci programu CLPS (Commercial Lunar Payload Services) a programu LTV (Lunar Terrain Vehicle) agentura zvýší tempo měsíčních aktivit a bude vysílat rovery, přístroje a technologické demonstrátory, které posunou vpřed mobilitu, výrobu energie (včetně radioizotopových topných jednotek a radioizotopových termoelektrických generátorů), komunikaci, navigaci, povrchové operace a širokou škálu vědeckých výzkumů.
Fáze dvě: Vybudování počáteční infrastruktury
S poučením z počátečních misí se NASA posouvá směrem k částečně obytné infrastruktuře a pravidelné logistice. Tato fáze podporuje opakované operace astronautů na povrchu a zahrnuje významné mezinárodní příspěvky, včetně tlakového roveru JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) a potenciálně dalších vědeckých nákladů, roverů a dalších infrastrukturních i dopravních kapacit partnerů.
Třetí fáze: Umožnění dlouhodobé přítomnosti lidí
Jakmile budou k dispozici systémy pro přistání lidí schopné přepravovat náklad, NASA zajistí dodávku těžší infrastruktury potřebné pro trvalé lidské osídlení Měsíce, čímž dojde k přechodu od periodických expedic k trvalé měsíční základně. To bude zahrnovat víceúčelové habitáty (MPH) italské kosmické agentury (ASI), lunární užitkové vozidlo kanadské kosmické agentury (CSA) a příležitosti pro další příspěvky v oblasti ubytování, mobility na povrchu a logistiky.
Měsíční moduly mají zpoždění
Ústředním bodem programu Artemis je program měsíčních modulů pro astronauty, v rámci kterého společnosti SpaceX Elona Muska a Blue Origin Jeffa Bezose soupeří o vývoj měsíčních modulů pro NASA. Obě společnosti, které si kladou za cíl první přistání s posádkou na Měsíci v roce 2028, zaostávají za harmonogramem.
Isaacman a další vysocí představitelé NASA se v úterý téměř nezmínili o plánech obou společností urychlit vývoj svých přistávacích modulů, aby stihly termín přistání astronautů v roce 2028.
Generální inspektor NASA tento měsíc uvedl, že společnost SpaceX, která byla v roce 2021 vybrána jako dodavatel prvního přistávacího modul pro astronauty v rámci tohoto programu, má dvouleté zpoždění, zatímco společnost a Blue Origin čelí řadě složitých technických výzev, než budou moci vyslat člověka do vesmíru.
Lori Glaze, zastupující náměstkyně správce NASA uvedla, že „SpaceX zvažuje alternativy ke svému současnému návrhu lodi Starship“ pro měsíční přistávací modul, „a zároveň zavádí efektivnější přístup, aby se pokusila věci urychlit a posunout vpřed.“
V rámci reorganizace programu Artemis tak nyní agentura použije ten přistávací modul, který bude připraven jako první, místo aby se držela předem stanoveného pořadí misí.
K Marsu s jaderným pohonem
NASA také zveřejnila plány na vypuštění kosmické lodi s názvem Space Reactor 1 Freedom na Mars do konce roku 2028 v rámci mise, která podle ní předvede pokročilý jaderný elektrický pohon ve vzdáleném vesmíru.
Jakmile loď SR-1 Freedom dorazí k Marsu, vypustí náklad Skyfall obsahující vrtulníky třídy Ingenuity, které budou pokračovat v průzkumu Rudé planety.
Změny prosazované Isaacmanem, který do čela NASA nastoupil v prosinci, proměňují podobu smluv v projektu Artemis v hodnotě miliard dolarů. Firmy jsou nuceny co nejrychleji se přizpůsobit novým požadavkům, zatímco Čína postupuje k vlastnímu přistání na Měsíci plánovaném na rok 2030