Američané posouvají přistání na Měsíci. Předstihne je Čína?

Autor: ,
  22:13
NASA si naplánovala, že mise Artemis III bude tou, při níž dopraví na povrch Měsíce posádku poprvé od roku 1972, kdy na něj vstoupili poslední astronauti. V pátek večer našeho času však přišla špatná zpráva. Přistání na Měsíci se dočkají astronauté až při misi Artemis IV v roce 2028. Ta třetí v pořadí bude probíhat jako další zkušební let.
Raketa SLS (Space Launch System) a kosmická loď Orion čekající 1. února 2026 na...

Raketa SLS (Space Launch System) a kosmická loď Orion čekající 1. února 2026 na rampě 39B v Kennedyho vesmírném středisku NASA. | foto: NASA/Sam Lott

Plán mise Artemis II. Jejím cílem je obletět Měsíc s pilotovanou lodí Orion.
Pohled na 98metrovou soustavu kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z...
Astronauté mise Artemis II před raketou SLS a lodí Orion, která je dopraví na...
Pásový transportér NASA č. 2 se v pátek 9. ledna 2026 přesunul k budově pro...
25 fotografií

Již několikrát se v rámci projektu Artemis odkládal předpokládaný termín přistání lidí na naší přirozené oběžnici, naposledy na rok 2027. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) však nyní představil další změnu plánu. Přistání na Měsíci, které je nyní plánované na rok 2028, se uskuteční až v misi Artemis IV.

Třetí mise programu Artemis tak bude zcela novým zkušebním letem. Změna přichází poté, co se připravovaná mise Artemis II potýká s technickými problémy, což vedlo k opakovaným odkladům startu. Odletět měla již na začátku února, ale kvůli úniku vodíku, byl start odložen nejdříve na březen a později až na duben.

Únik kapalného vodíku odsouvá misi, při níž poletí posádka k Měsíci

Agentura Reuters poznamenala, že NASA přepracoval ambiciózní projekt v době, kdy čelí konkurenčnímu tlaku čínského vesmírného programu. Čína zamýšlí v roce 2030 vlastní pilotované přistání na lunárním povrchu, čímž by se stala po USA druhou zemí, která dokázala dopravit člověka na Měsíc. Američtí astronauti poprvé přistáli na Měsíci v červenci 1969, a to v rámci programu Apollo. Naposledy zatím lidé stáli na Měsíci v roce 1972.

Američtí bezpečnostní experti podle Reuters varují, že NASA bude muset podniknout ještě další dodatečné testovací lety, než bude moci vyslat posádku na Měsíc. Nyní oznámené plány přidaly jeden takový let, který zároveň posunul přistání s lidmi na rok 2028.

V rámci programu návratu na Měsíc se zatím v roce 2022 uskutečnila mise Artemis I, což byl úspěšný testovací let rakety Space Launch System (SLS) s lodí Orion, a to bez posádky. Na únor byla plánována mise Artemis II s pilotovaným průletem lodi Orion kolem Měsíce. Kvůli úniku kapalného vodíku při tankování odložil NASA start na březen, ale i toto datum je nyní prakticky vyloučené. NASA totiž nechal raketu SLS ze startovací rampy přesunout zpět do konstrukčního hangáru, což znamená, že start je nyní možné očekávat nejdříve v dubnu.

Novým cílem mise Artemis III tak už nebude přistání na Měsíci, ale zkouška spojení lodi Orion s přistávacími moduly. Tento test se uskuteční na oběžné dráze kolem Země. O přistání lidí na Měsíci se postarají lodě soukromých společností SpaceX a Blue Origin. První pilotované přistání s posádkou podnikne loď Starship HLS, což je lunární verze lodi Starship společnosti SpaceX. Blue Origin vyvíjí vlastní lunární přistávací modul, který nese název Blue Moon.

Artemis II: Aby se mise k Měsíci podařila, musí klapnout tisíc a jedna věc

Spojené státy chtějí v příštích letech na Měsíci a také na lunární orbitě vybudovat základny, které v budoucnu poslouží k další letům do hlubokého vesmíru, mimo jiné na Mars.

Zatímco v 60. a 70. letech 20. století byl lunární program Apollo s přistáním lidí na Měsíci americkým projektem, na programu Artemis spolupracují s NASA Evropané, Kanaďané, Izraelci či Japonci. Na palubě Orionu je i česká technika, součástí systému HERA (Hybrid Electronic Radiation Assessor) je šest čipů pro měření radiace dodaných pražskou firmou Advacam.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Astronauti možná obléknou robotické kalhoty s nafukovacími svaly

Nejčtenější

Skal a tajgy divočinou. Železnice v zemi, kde grizzly dávají dobrou noc

Alaska Railroad, Twentymile River

Slavná aljašská železnice patří mezi nejmalebnější na světě, s velkou užitnou hodnotou pro turisty. Především je však klíčovou nákladní dopravní tepnou regionu, která spojuje největší město...

Všichni po ní šílí. V čem spočívá kouzlo bájné fotoklíčenky Kodak Charmera

Kodak Charmera

Naše civilizace musí být blízko svého konce, řekl jsem si, když jsem konečně otevřel krabičku s hitem, který už nějakou dobu plní sociální sítě – s fotografující klíčenkou Kodak Charmera. V první...

Trolejbus Škoda 14 Tr patřil mezi naše nejúspěšnější, vznikly i verze pro USA

Trolejbus Škoda 14 Tr, Vilnius, Litva

Československo bylo trolejbusovou velmocí a trolejbusy se samozřejmě vyrábí i v současné České republice. A právě typ Škoda 14 Tr byl tím, jehož výroba se přenesla přes dvojí transformaci státu,...

KVÍZ: 15 technických milníků olympijských her. Znáte je?

Olympijskou kvalifikaci sprinterských dvojic zpestřil pes, který se proháněl...

Olympijské hry nejsou jen svátkem sportovním, ale leckdy i technologickým. Významně se při nich posouvají možnosti televizního vysílání, ale i jiné disciplíny. Schválně, kolik inovací znáte?

KVÍZ: Znáte historii tanků?

Opuštěný tank Char B1 ve Francii v roce 1940, obraz který se s jinou technikou...

Ať vás tyto válečné stroje zajímaly již od malička, nebo jste se k tankům dostali až později, asi víte, že jejich historie je opravdu pestrá. Vyzkoušejte své znalosti o těchto strojích.

Američané posouvají přistání na Měsíci. Předstihne je Čína?

Raketa SLS (Space Launch System) a kosmická loď Orion čekající 1. února 2026 na...

NASA si naplánovala, že mise Artemis III bude tou, při níž dopraví na povrch Měsíce posádku poprvé od roku 1972, kdy na něj vstoupili poslední astronauti. V pátek večer našeho času však přišla špatná...

27. února 2026  22:13

Genom bakterie sídlící v buňkách hmyzu má jen 50 000 písmen. Je to rekord

Svítilka Acanalonia bivittata

Biologové přečetli dědičnou informaci mikrobů, kteří žijí v oboustranně výhodném vztahu s hmyzem svítilkami. Svému hostiteli pomáhají zpracovat cukernatou potravu. Během dlouhého společného vývoje...

27. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Google překvapil během ramadánu. Po zadání jediného slova spustí skrytou hru

Screenshot interaktivní hry ve vyhledávači Google, kde hráč hledá srpek nového...

Google během ramadánu upravil své vyhledávání. Kdo zadá do vyhledávače „ramadán“ nebo frázi s tímto slovem, například „ramadán 2026“ či „ramadán svátek“, může objevit tematickou ilustraci. Po...

27. února 2026

Trolejbus Škoda 14 Tr patřil mezi naše nejúspěšnější, vznikly i verze pro USA

Trolejbus Škoda 14 Tr, Vilnius, Litva

Československo bylo trolejbusovou velmocí a trolejbusy se samozřejmě vyrábí i v současné České republice. A právě typ Škoda 14 Tr byl tím, jehož výroba se přenesla přes dvojí transformaci státu,...

27. února 2026

Robotické vysavače mohou být špiony v domácnostech, zjistil inženýr

Ecovacs Deebot X2

O bezpečnosti různých domácích robotických zařízení napojených na internet se spekuluje již dlouho. Není přitom řeč o fyzické bezpečnosti, ale o zabezpečení dat, která tyto přístroje snímají. V...

26. února 2026

Firma pouští do drátů 100 tisíc voltů. Prý přivolala sníh. Znalci jsou skeptičtí

Premium
I když bouřkové mraky vypadají dramaticky, přinesly jen slabý pětiminutový...

Americká společnost tvrdí, že se jí podařilo vyvolat ve státě Utah srážky. Používá k tomu vysoké elektrické napětí v zařízení umístěném těsně nad zemským povrchem. Jednoznačně prokázat úspěch...

26. února 2026

Fotografie, která změnila svět. „Sluneční kresbu“ autor exponoval přes osm hodin

Premium
Francouz Joseph Nicéphore Niépce je otcem prvních fotografií dějin. Na snímku...

Vznikla patrně někdy v roce 1826 a časopis Life ji na začátku tohoto tisíciletí zařadil do svého prestižního seznamu 100 fotografií, které změnily svět. Snímek Pohled z okna v Le Gras Josepha...

25. února 2026

Procesí planet má nastat 28. února 2026. Astronomové mírní očekávání

Unikátní seřazení planet se 28. 2. 2026 konat nebude.

Sociální sítě zaplavily zprávy o jedinečném seřazení planet, které má nastat 28. února 2026. Příspěvky slibují nebeskou show, jakou nezažijete do roku 2040 a kterou uvidíte i pouhým okem přímo z...

25. února 2026

POZOR VLAK: Jaký byl první rok výhradního provozu ETCS v Česku?

156. díl železničního magazínu POZOR VLAK

Od prvních minut roku 2025 se zcela změnil železniční provoz na více než 600 kilometrech tratí v České republice. Začal na nich výhradní provoz vlaků pod kontrolou ETCS, tedy jednotného evropského...

25. února 2026

Celebrity zahazují bezdrátová sluchátka, kabely volí i z bizarních důvodů

Jessica Alba se sluchátky s kabelem

Kabely visící od uší a končící v chytrém telefonu nebo nutné redukci jsou vidět na sociálních sítích mnoha celebrit, Arianou Grande počínaje a Zendayou nekonče. Proč? Vždyť bezdrátová sluchátka se za...

25. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Policie varuje uživatele WhatsAppu. Útoku podlehl i Bělobrádek či Topolánek

Ukázka podvodné ankety

Na starý trik v novém hávu lákají podvodníci v triku s anketou, která se nově šíří i prostřednictvím komunikační sítě WhatsApp. Cílí na snahu pomoct svým přátelům či rodině a varuje před ním i...

24. února 2026  10:09

Prolomit stíhačku F-35 jako telefon? Co znamená výrok nizozemského ministra

Premium
Stíhací letoun Lockheed Martin F-35A při exhibičním letu na 55. Pařížské...

Američané si žárlivě střeží software svých neviditelných letadel, jež jsou závislá na externích datech. Bez podpory na dálku jim hrozí, že přijdou o značnou část svých schopností. Vynořila se však...

24. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.