Již několikrát se v rámci projektu Artemis odkládal předpokládaný termín přistání lidí na naší přirozené oběžnici, naposledy na rok 2027. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) však nyní představil další změnu plánu. Přistání na Měsíci, které je nyní plánované na rok 2028, se uskuteční až v misi Artemis IV.
Třetí mise programu Artemis tak bude zcela novým zkušebním letem. Změna přichází poté, co se připravovaná mise Artemis II potýká s technickými problémy, což vedlo k opakovaným odkladům startu. Odletět měla již na začátku února, ale kvůli úniku vodíku, byl start odložen nejdříve na březen a později až na duben.
Agentura Reuters poznamenala, že NASA přepracoval ambiciózní projekt v době, kdy čelí konkurenčnímu tlaku čínského vesmírného programu. Čína zamýšlí v roce 2030 vlastní pilotované přistání na lunárním povrchu, čímž by se stala po USA druhou zemí, která dokázala dopravit člověka na Měsíc. Američtí astronauti poprvé přistáli na Měsíci v červenci 1969, a to v rámci programu Apollo. Naposledy zatím lidé stáli na Měsíci v roce 1972.
Američtí bezpečnostní experti podle Reuters varují, že NASA bude muset podniknout ještě další dodatečné testovací lety, než bude moci vyslat posádku na Měsíc. Nyní oznámené plány přidaly jeden takový let, který zároveň posunul přistání s lidmi na rok 2028.
V rámci programu návratu na Měsíc se zatím v roce 2022 uskutečnila mise Artemis I, což byl úspěšný testovací let rakety Space Launch System (SLS) s lodí Orion, a to bez posádky. Na únor byla plánována mise Artemis II s pilotovaným průletem lodi Orion kolem Měsíce. Kvůli úniku kapalného vodíku při tankování odložil NASA start na březen, ale i toto datum je nyní prakticky vyloučené. NASA totiž nechal raketu SLS ze startovací rampy přesunout zpět do konstrukčního hangáru, což znamená, že start je nyní možné očekávat nejdříve v dubnu.
Novým cílem mise Artemis III tak už nebude přistání na Měsíci, ale zkouška spojení lodi Orion s přistávacími moduly. Tento test se uskuteční na oběžné dráze kolem Země. O přistání lidí na Měsíci se postarají lodě soukromých společností SpaceX a Blue Origin. První pilotované přistání s posádkou podnikne loď Starship HLS, což je lunární verze lodi Starship společnosti SpaceX. Blue Origin vyvíjí vlastní lunární přistávací modul, který nese název Blue Moon.
Spojené státy chtějí v příštích letech na Měsíci a také na lunární orbitě vybudovat základny, které v budoucnu poslouží k další letům do hlubokého vesmíru, mimo jiné na Mars.
Zatímco v 60. a 70. letech 20. století byl lunární program Apollo s přistáním lidí na Měsíci americkým projektem, na programu Artemis spolupracují s NASA Evropané, Kanaďané, Izraelci či Japonci. Na palubě Orionu je i česká technika, součástí systému HERA (Hybrid Electronic Radiation Assessor) je šest čipů pro měření radiace dodaných pražskou firmou Advacam.