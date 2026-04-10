Návrat na Zemi po devíti dnech v kosmickém prostoru začíná pro posádku kolem 18:30 vstáváním a přípravou na přistání. Během těchto příprav musí připevnit všechny volné předměty a také vrátit zpátky sedačky, v nichž budou při přistání sedět. A samozřejmě se musí obléci do skafandrů.
Desítky minut před samotným přistáním se odpojí servisního modul, který dodala evropská agentura ESA. Ještě krátce předtím, než se servisní modul oddělí od lodi, bude komunikace po zbytek mise přepnuta z pozemního Deep Space Network na Near Space Network. Využit bude systém družice TDRS (Tracking and Data Relay Satellite), který se nachází na geosynchronní oběžné dráze ve výšce asi 35,5 tisíce km nad Zemí. Ten se používá k přenosu dat do pozemních antén z kosmických lodí v nižších výškách.
I tak během návratu do atmosféry intenzivní teplo generované při setkání Orionu s atmosférou mění vzduch obklopující kapsli na plazmu a krátce přeruší komunikaci s kosmickou lodí.
Pak už posádku čeká dvojitý vstup do atmosféry, který slouží k tomu, aby byla závěrečná fáze přistání pomalejší a méně náročná pro tepelný štít i posádku. Orion dosáhne horních vrstev atmosféry jihovýchodně od Havaje v 01:37, kdy také provede poslední korekci trajektorie, která doladí letovou dráhu. Pak musí kosmická loď ještě provést několik manévrů, aby se bezpečně vzdálila od odpojeného servisního modulu, který by ji jinak mohl ohrožovat.
Loď s posádkou postupně zpomalí ze závratných 38,5 tisíc km za hodinu na necelých 500 km/h po vstupu do zemské atmosféry.
Při prvním zanoření se mohou s lodí Orion dostat až do výšky 60 km nad Zemí. Poté se vyletí ven, aby následovalo finální přistání. To je rozdíl oproti misím Apollo, kde astronauté přistávali rovnou, ale museli tak čelit až dvojnásobnému přetížení.
Nyní čeká posádku, kterou tvoří tři astronauti NASA Reid Wiseman, Christina Kochová a Victor Glover a jeden kanadský astronaut Jeremy Hansen, přetížení kolem 4G. Tedy vše na palubě bude mít zhruba čtyřnásobnou hmotnost.
Posádka je na tuto náročnou část letu speciálně připravována, aby během nejvyššího přetížení neomdlela, jak by se to mohlo stát netrénovanému člověku.
Plánovaný šestiminutový výpadek komunikace nastane v 01:53 SELČ. Po ukončení výpadku Orion odhodí kryt přední části.
Celý 8centimetrový tepelný štít by měl při brzdění o atmosféru dosáhnout na povrchu teploty přes 2,7 tisíce stupňů Celsia a postupně se odtavovat. Mimochodem je to zhruba polovina teploty Slunce a asi dvojnásobek teploty roztavené lávy. Štít je však navržen tak, aby u samotné lodi byla teplota kolem 100 °C.
Poté přijdou na řadu padáky, které kapsli zpomalí asi na 32 km/h. V 02:03 ve výšce přibližně 6,7 km vypustí brzdicí padáky a v 02:04 ve výšce přibližně 1,8 km budou rozvinuty tři hlavní padáky.
Na nich se loď snese na mořskou hladinu u pobřeží San Diega. Pak přijde na řadu posádka záchranného plavidla, která loď vyzvedne.
Do dvou hodin po přistání na vodě se pak posádka z lodi Orion dostane ven a bude přepravena na palubu lodi USS John P. Murtha. Záchranné týmy posádku vyzvednou pomocí vrtulníků a jakmile se astronauti dostanou na palubu lodi, podstoupí po skončení mise lékařské vyšetření, než se vrátí na pevninu a nastoupí do letadla směřujícího do Johnsonova vesmírného střediska NASA v Houstonu.
Skončí tak druhá mise programu Artemis, která kromě návratu astronautů na Měsíc má za cíl i založení dlouhodobé lunární kolonie.
Jak vypadal návrat lodi Orion při misi Artemis I v roce 2022, můžete vidět v přiloženém videu:
11. prosince 2022