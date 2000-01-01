náhledy
V pátek 6. února se má na cestu znovu vydat za pomoci nosiče SLS kosmická loď Orion. Chystá se na cestu kolem Měsíce, ovšem tentokrát už s posádkou. Bude to poslední test před tím, než se k Měsíci vydají astronauté, kteří na jeho povrchu i přistanou. Nyní se jejich dopravní prostředek dočkal vyvezení z montážní haly. Na snímku je 98metrová soustava kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z montážní haly VAB.
Autor: Reuters
Astronauté mise Artemis II před raketou SLS a lodí Orion, která je dopraví na cestě kolem Měsíce. Mise se účastní Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová z NASA a astronaut CSA (Kanadská kosmická agentura) Jeremy Hansen.
Autor: Reuters
Pásový transportér NASA č. 2 se v pátek 9. ledna 2026 přesunul k budově pro montáž vozidel v Kennedyho vesmírném středisku NASA na Floridě. Právě on přepravil raketu NASA SLS (Space Launch System) se sondou Orion do startovacího komplexu 39B před startem mise Artemis II.
Autor: NASA/Ben Smegelsky
Příprava nosiče SLS a lodi Orion k misi Artemis II v září 2025.
Autor: NASA
Vše je připraveno na vyvezení lodi Orion s nosičem SLS z montážní haly VAB v Kennedyho vesmírném středisku na Cape Canaveral na Floridě.
Autor: NASA/Keegan Barber, AP
Raketa SLS a kosmická loď Orion uvnitř montážní budovy při přípravě na vyjetí k odpalovací rampě 39B ve čtvrtek 15. ledna 2026 v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě.
Autor: NASA/Aubrey Gemignani, AP
V pátek 16. ledna byla loď i nosič určené pro misi Artemis II připraveny k vyvezení z montážní haly na startovací rampu 39B v Kennedyho vesmírném středisku NASA na Floridě.
Autor: NASA/Kim Shiflett
Detailní pohled na připravený nosič SLS s lodí Orion na vrcholu při přípravách na cestu z montážní haly v pátek 16. ledna 2026.
Autor: Reuters
Pohled do montážní budovy po otevření dveří před odjezdem nosiče SLS s lodí Orion na odpalovací rampu 39B v sobotu 17. ledna 2026.
Autor: NASA/Joel Kowsky
Kosmická loď Orion opouští montážní budovu na vrcholu rakety SLS v Kennedyho vesmírném středisku na Cape Canaveral na Floridě v USA 17. ledna 2026.
Autor: Reuters
Lidé sledují vyvezení lodě Orion a nosiče SLS z montážní haly v Kennedyho vesmírném středisku na Cape Canaveral na Floridě v USA 17. ledna 2026.
Autor: Reuters
První metry cesty nosiče SLS a lodi Orion na startovací rampu 39B v Kennedyho vesmírném středisku na Cape Canaveral na Floridě v sobotu 17. ledna 2026.
Autor: Reuters
Pohled na nosič SLS a loď Orion pro misi Artemis II krátce po vyjetí z montážní budovy v Kennedyho vesmírném středisku na Cape Canaveral na Floridě 17. ledna 2026.
Autor: Reuters
Montážní budova NASA zkráceně označovaná jako VAB má výšku 160 metrů, nosič i s kosmickou lodí pro misi Artemis II pak necelých 100 metrů.
Autor: Reuters
Nosič a kosmická loď pro misi Artemis II k Měsíci na své pomalé cestě k rampě 39B v Kennedyho vesmírném středisku v sobotu 17. ledna 2026.
Autor: AP
Loď Orion na raketě SLS musela v sobotou 17. ledna 2026 absolvovat mnohahodinovou cestu z montážní haly na rampu 39B, než vyrazí na cestu, při níž Orion i s posádkou obletí Měsíc. Odlet je plánovaný na 6. února 2026.
Autor: Reuters
Raketa Space Launch System (SLS) a kosmická loď Orion nasvícené na startovacím komplexu 39B v sobotu 17. ledna 2026 po vyvezení z montážní věže před misí Artemis II.
Autor: NASA/Keegan Barber
V průběhu příprav mise Artemis II se do Kennedyho vesmírného centra NASA na Floridě ve Spojených státech dostal už čtvrtý evropský servisní modul (ESM, European Service Module), který patří k lodi Orion. Tato výkonná jednotka bude využita během mise Artemis IV.
Autor: NASA/F. Michaux
Lidé měli možnost si na stránkách NASA zaregistrovat „palubní lístek“ v podobě svého jména na čipu, který poletí na misi Artemis II.
Autor: NASA
Posádka mise Artemis II NASA (zleva doprava): astronauti NASA Christina Kochová, Victor Glover, Reid Wiseman (vsedě) a astronaut kanadské vesmírné agentury Jeremy Hansen.
Autor: NASA
Plán mise Artemis II. Jejím cílem je obletět Měsíc s pilotovanou lodí Orion.
Autor: NASA
Kosmická loď Orion pro misi Artemis II při přípravě
Autor: NASA
Schéma rakety SLS s lodí Orion
Autor: NASA
Vesmírná loď NASA Orion je určena pro lety do hlubokého vesmíru. Dokáže tak mimo jiné ochránit posádku nebo elektroniku před kosmickou nebo sluneční radiací.
Autor: NASA