Už za dva týdny zamíří lidé znovu k Měsíci. Raketa a loď dorazily na rampu

  16:21
V pátek 6. února se má na cestu znovu vydat za pomoci nosiče SLS kosmická loď Orion. Chystá se na cestu kolem Měsíce, ovšem tentokrát už s posádkou. Bude to poslední test před tím, než se k Měsíci vydají astronauté, kteří na jeho povrchu i přistanou. Nyní se jejich dopravní prostředek dočkal vyvezení z montážní haly.
Pohled na 98 metrovou soustavu kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z... Astronauté mise Artemis II před raketou SLS a lodí Orion, která je dopraví na... Pásový transportér NASA č. 2 se v pátek 9. ledna 2026 přesunul k budově pro... Příprava nosiče SLS a lodi Orion k misi Artemis II v září 2025. Vše je připraveno na vyvezení lodi Orion s nosičem SLS z montážní haly VAB v... Raketa SLS a kosmická loď Orion uvnitř montážní budovy při přípravě na vyjetí k... V pátek 16. ledna byla loď i nosič určené pro misi Artemis II připraveny k... Detailní pohled na připravený nosič SLS s lodí Orion na vrcholu při přípravách... Pohled do montážní budovy po otevření dveří před odjezdem nosiče SLS s lodí... Kosmická loď Orion opouští montážní budovu na vrcholu rakety SLS v Kennedyho... Z tohoto pohledu vypadá loď a raketou pro misi Artemis II opravdu impozantně. Lidé sledují vyvezení lodě Orion a nosiče SLS z montážní haly v Kennedyho...

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

KVÍZ: Znáte obrněnce studené války?

Tanky T-55 byly v té době nejmodernějšími tanky ČSLA. Necelé dva roky předtím...

Vyzkoušejte si, jak znáte tanky a další obrněná vozidla vyráběná v době studené války. Některá jsou notoricky známá, jiná mohou činit při identifikací problémy.

Potvrzeno, chytré brýle jsou trendem letošního roku. Zájem je obrovský

Chytré brýle značky Lucyd jsou vybaveny jen integrovanými reproduktory a...

Je to největší světový veletrh spotřební elektroniky, a i proto se k němu upínají zraky v očekávání toho, že se právě v jeho průběhu vyjeví trendy nadcházejícího roku, jako když se koukneme do...

Potopení lodi Costa Concordia se odehrálo jen metry od břehu. Chaos stál 33 životů

Ztroskotaná loď Costa Concordia na snímku pořízeném z vrtulníku italského...

Od nejvážnější nehody výletní lodi v úterý uplynulo čtrnáct let. Italská Costa Concordia pro téměř čtyři tisíce pasažérů se potopila jen pár metrů od pobřeží. Nehoda, za níž stála kapitánova chyba,...

I malá námraza na letadle představuje problém. Takto se s ní bojuje na zemi

Odmrazování letadel na zemi

Odstraňování ledu a sněhu z letadel na zemi je velmi důležitý proces, který přímo souvisí s bezpečností letecké dopravy. I sebemenší námraza na povrchu letadla může mít zásadní vliv na jeho letové...

Test: jsou biodynamické LED žárovky podvod, nebo zdroj zdravého světla?

Denní, večerní, noční a biodynamické žárovky v testu

Žárovky. Denní, večerní, noční, biodynamické. Obyčejnou můžete koupit za desetikoruny, ty s barevným řízením za stokoruny a high-tech biodynamické i za dva a půl tisíce. Dělají to co slibují? Jsou...

20. ledna 2026

Signál z Prahy až v Liverpoolu? Český rozhlas před 100 lety ohromil Evropu

Operátor Vlach

Vysílal jen na poloviční výkon, přesto ho chytali amatéři po celé Evropě. Na začátku roku 1926 se pražský Radiožurnál stal malým technickým zázrakem – a podle Lidových novin dal tušit, že náš rozhlas...

20. ledna 2026

Odborníci upozorňují: Umělá inteligence není pro děti hrozba, ale šance

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Umělá inteligence (AI) patří k nejdiskutovanějším tématům současného vzdělávání. Má smysl ji zakazovat, protože se kvůli ní děti odnaučí samostatně myslet, nebo by se měla na školách učit stejně jako...

19. ledna 2026

Americké námořnictvo neví, jakou loď chce. A Trump v tom dělá ještě větší chaos

Kutr pobřežní stráže třídy legend USCGC Hamilton (

Námořnictvo Spojených států se zmítá v n-tém kole svých akvizičních křečí. Tentokrát řeší problém s fregatami. Do toho se ozývá prezident Trump s bláznivými nápady na stavbu nepoužitelných monster....

19. ledna 2026

Jednooký generál stanul před 100 lety v čele československé armády

Generál Jan Syrový

Když se v lednu 1926 postavil do čela československé armády, mluvil o vzdělaném vojákovi a službě bez militaristické kletby. Generál Jan Syrový byl tehdy na vrcholu kariéry. Dějiny mu však připravily...

18. ledna 2026

Notebooky nemusí být jen nudné, tyto byste možná chtěli i vy

Asus ROG Zephyrus Duo

Pokud vás už tak trochu nudí design a možnosti současných přenosných počítačů, možná jste ještě neviděli vše, co ukázali výrobci na letošním veletrhu CES. A třeba budete i překvapeni.

18. ledna 2026

Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) míří k Zemi. Může jít o nejlepší kometu roku 2026

Kometa C/2025 R3

Rok 2026 sotva začal, astronomové ovšem už možná odhalili letošní nejlepší kometu. Nedávno objevená kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) by mohla v dubnu být viditelná i pouhým okem. Jde o kometu s dlouhou...

17. ledna 2026

Rekordní let balonu z Paříže. Vzduchoplavci přistáli v roce 1913 až na Hané

Georges Ravaine v balonu La Moucheron 17. září 1911 v Saint-Cloud

Pozoruhodný objev se podařil kurátorovi letecké sbírky Národního technického muzea v Praze Michalu Plavcovi. V dobových pramenech objevil zmínku o rekordním letu francouzského balonu, který přistál v...

17. ledna 2026

Muskova síť X měla opět výpadek. Problémy hlásily desetitisíce uživatelů

Sociální síť X, ilustrační foto

Sociální síť X amerického podnikatele Elona Muska měla znovu výpadek. Problémy hlásily dnes odpoledne podle serveru Downdetector celosvětově desítky tisíc uživatelů. Narušení zaznamenal i chatbot...

16. ledna 2026  17:43,  aktualizováno  19:30

Medúzy spí osm hodin denně, jako lidé. Dávají si šlofíky, ale nemají mozek

Medůza kořenústka pobřežní, Cassiopea andromeda

Kořenústka pobřežní tráví svůj čas na dně obrácená chapadly vzhůru. Prochází obdobími pasivity odpovídajícími spánku. Trvá zhruba stejnou dobu jako u lidí. Je to zvláštní. Medúza totiž postrádá mozek.

16. ledna 2026  10:02

Astronomické jevy 2026: zatmění Slunce, Měsíce a opozice planet. Co sledovat

Na focení noční oblohy nepotřebujete ani tak hodně drahé vybavení jako...

Zatmění Slunce i Měsíce, třináct úplňků i oblíbené meteorické roje. Pokud rádi sledujete dění na obloze, máte se v roce 2026 na co těšit.

16. ledna 2026

