Už za dva týdny zamíří lidé znovu k Měsíci. Raketa a loď dorazily na rampu
KVÍZ: Znáte obrněnce studené války?
Vyzkoušejte si, jak znáte tanky a další obrněná vozidla vyráběná v době studené války. Některá jsou notoricky známá, jiná mohou činit při identifikací problémy.
V pátek 6. února se má na cestu znovu vydat za pomoci nosiče SLS kosmická loď Orion. Chystá se na cestu kolem Měsíce, ovšem tentokrát už s posádkou. Bude to poslední test před tím, než se k Měsíci...
Potvrzeno, chytré brýle jsou trendem letošního roku. Zájem je obrovský
Je to největší světový veletrh spotřební elektroniky, a i proto se k němu upínají zraky v očekávání toho, že se právě v jeho průběhu vyjeví trendy nadcházejícího roku, jako když se koukneme do...
Potopení lodi Costa Concordia se odehrálo jen metry od břehu. Chaos stál 33 životů
Od nejvážnější nehody výletní lodi v úterý uplynulo čtrnáct let. Italská Costa Concordia pro téměř čtyři tisíce pasažérů se potopila jen pár metrů od pobřeží. Nehoda, za níž stála kapitánova chyba,...
I malá námraza na letadle představuje problém. Takto se s ní bojuje na zemi
Odstraňování ledu a sněhu z letadel na zemi je velmi důležitý proces, který přímo souvisí s bezpečností letecké dopravy. I sebemenší námraza na povrchu letadla může mít zásadní vliv na jeho letové...
Test: jsou biodynamické LED žárovky podvod, nebo zdroj zdravého světla?
Žárovky. Denní, večerní, noční, biodynamické. Obyčejnou můžete koupit za desetikoruny, ty s barevným řízením za stokoruny a high-tech biodynamické i za dva a půl tisíce. Dělají to co slibují? Jsou...
Signál z Prahy až v Liverpoolu? Český rozhlas před 100 lety ohromil Evropu
Vysílal jen na poloviční výkon, přesto ho chytali amatéři po celé Evropě. Na začátku roku 1926 se pražský Radiožurnál stal malým technickým zázrakem – a podle Lidových novin dal tušit, že náš rozhlas...
Odborníci upozorňují: Umělá inteligence není pro děti hrozba, ale šance
Umělá inteligence (AI) patří k nejdiskutovanějším tématům současného vzdělávání. Má smysl ji zakazovat, protože se kvůli ní děti odnaučí samostatně myslet, nebo by se měla na školách učit stejně jako...
Americké námořnictvo neví, jakou loď chce. A Trump v tom dělá ještě větší chaos
Námořnictvo Spojených států se zmítá v n-tém kole svých akvizičních křečí. Tentokrát řeší problém s fregatami. Do toho se ozývá prezident Trump s bláznivými nápady na stavbu nepoužitelných monster....
Jednooký generál stanul před 100 lety v čele československé armády
Když se v lednu 1926 postavil do čela československé armády, mluvil o vzdělaném vojákovi a službě bez militaristické kletby. Generál Jan Syrový byl tehdy na vrcholu kariéry. Dějiny mu však připravily...
Notebooky nemusí být jen nudné, tyto byste možná chtěli i vy
Pokud vás už tak trochu nudí design a možnosti současných přenosných počítačů, možná jste ještě neviděli vše, co ukázali výrobci na letošním veletrhu CES. A třeba budete i překvapeni.
Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) míří k Zemi. Může jít o nejlepší kometu roku 2026
Rok 2026 sotva začal, astronomové ovšem už možná odhalili letošní nejlepší kometu. Nedávno objevená kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) by mohla v dubnu být viditelná i pouhým okem. Jde o kometu s dlouhou...
Rekordní let balonu z Paříže. Vzduchoplavci přistáli v roce 1913 až na Hané
Pozoruhodný objev se podařil kurátorovi letecké sbírky Národního technického muzea v Praze Michalu Plavcovi. V dobových pramenech objevil zmínku o rekordním letu francouzského balonu, který přistál v...
Muskova síť X měla opět výpadek. Problémy hlásily desetitisíce uživatelů
Sociální síť X amerického podnikatele Elona Muska měla znovu výpadek. Problémy hlásily dnes odpoledne podle serveru Downdetector celosvětově desítky tisíc uživatelů. Narušení zaznamenal i chatbot...
Medúzy spí osm hodin denně, jako lidé. Dávají si šlofíky, ale nemají mozek
Kořenústka pobřežní tráví svůj čas na dně obrácená chapadly vzhůru. Prochází obdobími pasivity odpovídajícími spánku. Trvá zhruba stejnou dobu jako u lidí. Je to zvláštní. Medúza totiž postrádá mozek.
Astronomické jevy 2026: zatmění Slunce, Měsíce a opozice planet. Co sledovat
Zatmění Slunce i Měsíce, třináct úplňků i oblíbené meteorické roje. Pokud rádi sledujete dění na obloze, máte se v roce 2026 na co těšit.