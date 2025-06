Část 1/8

Stručná zpráva o návrhu rozpočtu NASA pro období od října 2025 obashuje odkaz, v němž je dokument pojmenovaný PRESIDENT TRUMP’S FISCAL YEAR 2026 DISCRETIONARY FUNDING REQUEST , při jeho četbě čtenář zjistí, že se právě stal svědkem demolice americké kosmonautiky.

A pokud by snad pochyboval, doplňující informace publikované na konci května jej vyvedou z omylu. Na popravčím špalku má skončit přes čtyřicet probíhajících či plánovaných misí.

Jednou na Měsíc a dost

Musí se nechat, že některé věci mohly na návrhu rozpočtu vypadat lákavě: na lunární pilotovaný i bezpilotní průzkum má jít 7 miliard dolarů a dokonce se v něm najde nová miliarda dolarů (přesně 864 milionů) na aktivity spojené se zahájením plánování letu člověka na Mars. To je úctyhodná částka, jaká dosud nikdy v rozpočtu NASA nebyla a jaká je v souladu s lednovým prohlášením Donalda Trumpa v inaugurační řeči: „Vyslat americké astronauty, aby umístili hvězdy a pruhy na planetě Mars.“ A jaká hraje do karet jeho politickému spojenci Elonu Muskovi, který má let člověka na Mars a následnou kolonizaci této planety za svůj životní cíl.

Částka 200 milionů dolarů je určena na „rychlou demonstraci vstupu, průletu a přistání modulu pro posádku“ a další stejná suma má jít na „komerční dodávky nákladů na Mars“. Tedy přesně na aktivity, které chce po startu raket Starship v příštím roce demonstrovat Elon Musk.

Další plán by na první pohled taky mohl zaujmout: cílem NASA bude návrat astronautů na Měsíc před tím, než se po něm projdou čínští kosmonauti. Byť tato motivace může být v dnešní době trochu podivná. Jenže už při druhém pohledu tuhne úsměv na tváři. To když zjistíme, že NASA už má uskutečnit jen mise Artemis II a Artemis III.

Kosmické lodě pro mise (zleva) Artemis II, Artemis III a Artemis IV. Program ale může skončit už „trojkou“

Tedy oblet Měsíce lidmi připravovaný na únor příštího roku a přistání na jeho povrchu zatím chystané na polovinu roku 2027. A pak končí prakticky vše, co program Artemis tvoří. Rozloučí se raketa SLS (Space Launch System), kosmická loď Orion a zapomenout můžeme i na lunární stanici Gateway.