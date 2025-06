vse Roman Všetečka Autor:

Do roku 2030 by měla mít Evropa vlastní pojízdnou laboratoř, která by byla schopná provozu na Měsíci. Podle výrobce stroj umožní Evropě dosáhnout technologické nezávislosti v oblasti měsíčního průzkumu. Novinka byla oficiálně představena na 55. Pařížské letecké show.