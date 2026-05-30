Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mléčná dráha pohltila galaxii Loki, vědci našli její pozůstatky

Ivana Vaňkátová
  4:00
Astronomové objevili v naší blízkosti skupinu extrémně starých hvězd, které podle všeho původně nepatří do Mléčné dráhy. Podle nové studie mohou být tyto objekty pozůstatkem dávné trpasličí galaxie, kterou vědci pojmenovali Loki. Naše vlastní galaxie ji pohltila před více než 10 miliardami let. Unikátní objev nabízí vzácný pohled do raného vesmíru i na bouřlivý vznik galaxií, které se formovaly procesem takzvaného kosmického kanibalismu.
Fotogalerie4

Barevné centrum Mléčné dráhy a zvířetníkové světlo nad dalekohledem Very Large Telescope (20. dubna 2015) | foto: ESO/B. Tafreshi (twanight.org) / Wikimedia Commons CC BY 4.0,

Masivní galaxie se v mladém vesmíru nerodily naráz jako jeden hotový celek. Skutečný příběh jejich vývoje připomíná spíše nekonečnou mezihvězdnou bitvu, během níž větší útvary požíraly ty menší. Miliardy let trvající proces postupného pohlcování a slévání menších struktur nyní potvrdil tým astronomů, který vedl astrofyzik Federico Sestito z britské University of Hertfordshire.

Vědci ve výzkumu publikovaném v odborném časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society popsali detaily o ztracené galaxii Loki, jejíž trosky dodnes obíhají překvapivě blízko našeho Slunce.

Vědci našli podezřelé hvězdy poblíž Slunce

Klíčem k odhalení dávno zaniklého světa se stal objev 20 velmi starých hvězd, které vykazují extrémně nízký obsah kovů (v astronomické terminologii jsou za kovy označovány všechny prvky vyjma vodíku a helia). Tyto hvězdy obíhají v naší galaktické rovině ve vzdálenosti do pouhých 6 500 světelných let od Slunce.

Proč to vzbudilo takový poprask? První hvězdy, které ve vesmíru vznikly krátce po Velkém třesku, byly tvořeny výhradně vodíkem a heliem. Teprve uvnitř těchto těles se jadernou fúzí začaly tvořit těžší prvky, které se po jejich zániku a explozích supernov rozptýlily do okolí. Každá další generace hvězd tak byla o něco bohatší na těžké prvky než ta předchozí.

„Hvězdy v galaktickém disku jsou obvykle mladší a na kovy bohaté, podobně jako naše Slunce. Naše zkoumané hvězdy jsou ale prastaré a na těžké prvky extrémně chudé – přesně takové nacházíme v trpasličích galaxiích,“ popsal anomálii vedoucí studie Federico Sestito pro web Live Science.

Kromě neobvyklého chemického podpisu vědce šokoval také pohyb těchto těles. Část z nich obíhá ve stejném směru, jakým rotuje Mléčná dráha, ale druhá část se pohybuje přesně opačným směrem (retrográdní dráha). Přitom obě skupiny vykazují navlas stejné chemické složení. To dokazuje, že mají společný původ.

MAGICKÁ OBLOHA. Prohnutý disk galaxie Mléčná dráha, určený zmapováním rozložení...

Základní data o galaxii Loki

• Odhadovaná hmotnost: 1,4 miliardy Sluncí
• Kdy byla pohlcena? Před více než 10 miliardami let
• Kde jsou její zbytky? Do 6 500 světelných let od Slunce
• Počet identifikovaných hvězd: 20 prastarých objektů

Galaxie Loki mohla zaniknout před 10 miliardami let

Vysvětlit, jak mohl jeden pohlcený objekt zanechat hvězdy pohybující se na opačné strany, bylo pro astrofyziky tvrdým oříškem. Odpověď přinesly až pokročilé počítačové simulace vývoje galaxií.

Pokud ke splynutí došlo v době, kdy byla Mléčná dráha ještě v plenkách, tedy zhruba 3 miliardy let po Velkém třesku, neměla ještě stabilní, rotující tvar. Byla lehká, nestabilní a její vnitřní prostředí bylo nesmírně chaotické. Vlétající trpasličí galaxie Loki se v tomto prostředí doslova roztříštila a její hvězdy byly rozptýleny do všech představitelných směrů.

Vědci na základě modelů odhadli, že celková hmotnost pohlcené galaxie činila zhruba 1,4 miliardy slunečních hmotností.

A proč vlastně dostala jméno severského boha?

„Loki je v severské mytologii bohem lstí a triků. Jako šibal má záměry, které je těžké dešifrovat. Podobně i tyto námi objevené hvězdy nám daly pořádně zabrat, než jsme pochopili, odkud vlastně pocházejí,“ vysvětlil Sestito.

K odhalení triku boha Lokiho vědci využili kombinaci špičkových technologií. Chemické složení hvězd přečetli pomocí výkonného spektrografu na dalekohledu Canada-France-Hawaii Telescope. Přesné pozice, vzdálenosti a trajektorie pohybu pak dodala známá evropská družice Gaia, která dlouhodobě mapuje miliardy objektů v naší galaxii.

Mléčná dráha ve Hvozdu

Mléčná dráha vznikala pohlcováním menších galaxií

Objev trpasličí galaxie Loki perfektně zapadá do mozaiky galaktické archeologie. Už dříve totiž astronomové odhalili, že Mléčná dráha má za sebou velmi bouřlivou historii a v minulosti pohltila několik dalších sousedů. Mezi nejznámější oběti jejího kanibalismu patří:

  • Gaia-Enceladus (Sausage): Trpasličí galaxie, jejíž srážka s Mléčnou dráhou před zhruba 10 miliardami let zásadně nafoukla náš galaktický disk.
  • Kraken: Další prastará galaxie, jejíž pohlcení pomohlo zformovat husté jádro Mléčné dráhy.
  • Trpasličí galaxie ve Střelci (Sagittarius): Objekt, který naše galaxie trhá na kusy a vysává z něj hvězdy v podstatě dodnes.

Loki se podle všeho řadí k těm vůbec nejstarším akrečním událostem. Výjimečnost tohoto nálezu tkví v tom, že její hvězdy se nacházejí hluboko uvnitř galaktického disku, nikoli na jeho okraji (v halo), kde se prastaré zbytky obvykle hledají.

1. cena Příroda a životní prostředí: Ladislav Kamarád. Mléčná dráha na Šumavě,

Objev zatím není definitivní, vzorek je malý

Ačkoliv jsou dosavadní výsledky podle nezávislých odborníků fascinující, vědci sami krotí přehnaný optimismus a upozorňují, že k absolutní jistotě je potřeba více dat. Vzorek pouhých dvaceti identifikovaných hvězd je pro definitivní potvrzení existence samostatné galaxie malý.

Pozorování takto starých hvězd pomocí s vysokým rozlišením je navíc extrémně časově náročné – analýza jediného objektu vyžaduje přibližně čtyři hodiny čistého času na velkém teleskopu.

Astrofyzik Anirudh Chiti ze Stanfordovy univerzity, který se na studii nepodílel, označil chemickou analýzu za velmi zajímavou a slibnou. Zároveň ale dodal, že výzkum chemie nejstarších hvězd v disku Mléčné dráhy je teprve na začátku. Stále tak zůstává otevřená možnost, že tyto hvězdy netvoří pozůstatek cizí galaxie, ale jsou jen specifickou, dosud nepopsanou podskupinou, která vznikla přímo uvnitř naší galaxie.

Jasno do celého případu by měly vnést až připravované pokročilé spektroskopické projekty, které v příštích letech umožní detailně zmapovat trajektorie a chemické složení stovek podobných hvězd najednou. Budoucí mise tak ukážou, zda v hustě obsazeném středu Mléčné dráhy neodpočívají kosti ještě dalších dávno zaniklých kosmických sousedů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Velký vědecký test: Prověřte si, co si pamatujete ze školy i života

Již přes sto let vědci tuší, že naše Mléčná dráha a sousední galaxie Andromeda...

Myslíte si, že vás nezaskočí hustota, krevní skupiny ani Mléčná dráha? Vyzkoušejte si 20 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie i techniky a zjistěte, jestli máte vědecký přehled pevnější než...

Centrála Googlu je místo, kam se jen tak nedostanete. My vám kousek ukážeme

V hlavní centrále Goolgu nás hned za recepcí čeká velký uvítací nápis.

Hlavní centrála společnosti Google se nachází v poměrně malém městečku Mountain View, jako řada dalších velkých amerických technologických firem, ale třeba i část vývoje NASA. Právě tady buší srdce...

Tatra T4. Zúžená sestra legendy vznikla pro NDR, sekundárně dojela až do KLDR

Drážďany, 1989

Tramvaj Tatra T4 byla vyvinuta pro Východní Německo, kam mířila většina produkce. Později si tyto tramvaje pořídili z druhé ruky i Severokorejci. Na první pohled vidíme, že T4 nezapře podobu s...

Úzkokolejka z říše zla. Prohlédněte si bídu na kolejích v předhůří Kavkazu

Apšeronská úzkokolejka, Krasnodarský kraj, Rusko. (Maratuki bridge, 40km)

Ruská Apšeronská úzkokolejka vznikla kdysi kvůli dopravě těženého dřeva, ale důležitou se stala i pro dopravu osobní. Dnes už tato železnice zdaleka není tak rozsáhlá jako dřív, nepěkné redukce z ní...

KVÍZ: Operace Anthropoid. Co víte o nejslavnějším činu domácího odboje?

Josef Gabčík (vlevo) a Jan Kubiš v Bellasis ve Skotsku v roce 1941

„Brzy o nás uslyšíte, uděláme všechno, co bude možné.“ Tak se těsně před výskokem loučili v noci z 28. na 29. prosince 1941 dva parašutisté s kapitánem letounu. Právě začínal jeden z největších činů...

Mléčná dráha pohltila galaxii Loki, vědci našli její pozůstatky

Barevné centrum Mléčné dráhy a zvířetníkové světlo nad dalekohledem Very Large...

Astronomové objevili v naší blízkosti skupinu extrémně starých hvězd, které podle všeho původně nepatří do Mléčné dráhy. Podle nové studie mohou být tyto objekty pozůstatkem dávné trpasličí galaxie,...

30. května 2026

Před 100 lety se narodil Ludvík Souček, mistr české sci-fi literatury

Ludvík Souček dovedl být podle Ondřeje Neffa cynický a klidně tvrdil, že viděl...

Ludvík Souček patřil k nejčtenějším českým autorům science fiction 20. století. Ačkoli vystudoval medicínu a působil jako vojenský lékař i zubař, veřejnost si ho zapamatovala především jako vypravěče...

30. května 2026

Blobík, sloník i panáček hledáček. Znáte maskoty technických firem?

Lil Finder Guy

Časy, kdy technologické firmy mohly nalákat běžného zákazníky hodnotami výkonu nebo kapacity, jsou skoro pryč. Technologie se staly společníkem a ten nemá mít gigahertzy a terabajty, ale příjemnou...

30. května 2026

Jachtař hodil v Chorvatsku do moře vzkaz v láhvi. Doputoval až do Palestiny

Jozef Novikmec u kormidla

Nadšený jachtař a specialista na kyberbezpečnost Jozef Novikmec vyrazil s rodinou na dovolenou na plachetnici. U chorvatského ostrova Mljet hodil do moře zprávu v láhvi. Uplula víc než dva tisíce...

30. května 2026

Robot objevil novou miniaturní chobotnici. Našel ji v hloubce 1773 metrů

Chobotnice Microeledone galapagensis

Biologové popsali novou chobotnici. Vejde se do lidské dlaně. Má neobvyklou barvu.

29. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Bezosova raketa explodovala ještě před startem. Příčina zatím není známá

Raketa společnosti Blue Origin explodovala ještě před startem. (29. května 2026)

Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě, informují světové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil zakladatel firmy Jeff Bezos. Podle něj je zatím příliš...

29. května 2026  7:53,  aktualizováno  9:10

Úzkokolejka z říše zla. Prohlédněte si bídu na kolejích v předhůří Kavkazu

Apšeronská úzkokolejka, Krasnodarský kraj, Rusko. (Maratuki bridge, 40km)

Ruská Apšeronská úzkokolejka vznikla kdysi kvůli dopravě těženého dřeva, ale důležitou se stala i pro dopravu osobní. Dnes už tato železnice zdaleka není tak rozsáhlá jako dřív, nepěkné redukce z ní...

29. května 2026

Letecká show na letišti Cerny La Ferté-Alias u Paříže opět nezklamala

Dny NATO v Ostravě. Akrobatická skupina Patrouille de France

Burácení motorů, akrobatické průlety i návrat historických strojů. Francouzská airshow Le Temps des Hélices na letišti Cerny – La Ferté-Alais u Paříže nabídla návštěvníkům řadu leteckých ukázek a...

29. května 2026

POZOR VLAK: ESA mýtů zbavená, jak fungují česká stavědla

159. díl magazínu POZOR VLAK

Když se rozjede vlak, málokdo si uvědomí, kolik počítačů na něj v pozadí dohlíží, aby se na železnici nestalo nic nebezpečného. Moderní technologie kontrolují výhybky, návěstidla i volnost kolejí,...

28. května 2026,  aktualizováno  15:01

Gól! Kde sledovat MS ve fotbale 2026, aby soused nekřičel dřív než vy?

Set-top-boxy dnes bude potřebovat málokdo, většina využije apikace přímo v...

Mistrovství světa ve fotbale vypukne již 11. června, vítěze budeme znát o více než měsíc později, 19. července. Diváky čekají přenosy více než stovky zápasů a protože se odehrají na hřištích v...

28. května 2026,  aktualizováno  14:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

KVÍZ: Velký vědecký test: Prověřte si, co si pamatujete ze školy i života

Již přes sto let vědci tuší, že naše Mléčná dráha a sousední galaxie Andromeda...

Myslíte si, že vás nezaskočí hustota, krevní skupiny ani Mléčná dráha? Vyzkoušejte si 20 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie i techniky a zjistěte, jestli máte vědecký přehled pevnější než...

vydáno 28. května 2026

Obraz jako ze studiového monitoru. Sony představilo famózní televizory

Sony Bravia True RGB

Na speciální akci v Londýně společnost Sony představila své nové vlajkové lodě, televizory Bravia 9 II a Bravia 7 II s takzvaným True RGB podsvětlením. Jsou určeny pro nejnáročnější diváky - měli...

27. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.