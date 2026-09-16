Četli jste klasický sci-fi román Válka světů (1898), ve kterém britský spisovatel H. G. Wells popisuje invazi mimozemšťanů? Z úvodu si možná pamatujete děsivé věty: „Z hlubin kosmu nás dlouho sledovaly závistivé zraky, mysli stojící o tolik výš nad našimi, jako je náš intelekt nadřazen němé tváři, mozky s obrovskou kapacitou, beze stopy citu, chladně kalkulující a zvolna snovající plány namířené proti nám.“
Možná je to ponurá předpověď. Z vesmíru nás totiž prý špehuje Černý rytíř – družice, která nevznikla na Zemi. Zmínky o ní se dají najít ve starověkých textech. Konspirátoři citují biblickou Knihu Báruchovu ze 6. století před Kristem, která má popisovat kovového ptáka, jenž „letí vedle slunce a pomocí roztažených křídel získává sílu z jeho paprsků“. Prý je to jasný důkaz solárních panelů družice. Má to háček: v Knize Báruchově se nic takového nepíše.
Politici s mimozemšťany obchodují, získávají od nich technologie, zajišťují si nesmrtelnost…