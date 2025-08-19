Testujeme, lze-li na Marsu pěstovat salát. Slovenka o vedení zkušebních misí NASA

Premium

Fotogalerie 14

Michaela Musilová | foto: archiv Michaely Musilové

Silvie Jurečková
  13:00
Vesmír je obrovský a stále neprobádaný. Země je pro změnu přeplněná a téměř zničená. Vyvstává tak otázka, jestli by se nedalo žít někde jinde. Na jiné planetě. Třeba na Marsu. Tuto možnost zkoumá i slovenská astrobioložka Michaela Musilová, která vedla více než třicet simulovaných misí na Mars i na Měsíc. „Žena z Marsu“, jak se jí přezdívá, pro NASA pracovala už v jednadvaceti letech.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Co všechno taková simulovaná mise obnáší? A co dělá s lidskou psychikou několikaměsíční pobyt v malém uzavřeném prostoru?

Proč se věnujete simulovaným misím zrovna na Mars a ne na nějaké jiné planety?
Mars je ze všech planet, které jsou v blízkosti Země, zatím jediné místo, kde máme určitou naději, že by tam jednoho dne mohli žít lidé. A to dlouhodobě. Je tam atmosféra, i když pouze 1 % z toho, co máme na Zemi, ale i tak už dává určitou ochranu. Terén je mnohem vstřícnější než na Měsíci, a i když jsou tam některé oblasti velmi náročné, jednoho dne by se tam mohly třeba postavit skleníky a mohlo by se tam něco pěstovat. Je to prostě nejlepší těleso, kde bychom mohli dlouhodobě žít, a za několik stovek tisíc roků by se mohla tato planeta přeměnit na něco podobného Zemi. Žádná jiná blízká planeta takový potenciál nemá.

Abychom mohli Mars zkoumat, musíme se nejprve naučit žít v jeho podmínkách. Může to být ovšem samozřejmě i „záložní“ plán, kdyby se náhodou na Zemi něco stalo.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nedopatření shora. Horskou železnici v nejvyprahlejší poušti světa zničil déšť

Zatímco k některým věcem dochází maximálně jednou za deset let, tak jiné se k této četnosti ani zdaleka nepřiblíží. Patří k nim například zkáza legendární horské železnice v nejvyprahlejší poušti...

Přistáli jsme, řekl a zemřel. Havárii ČSA před 50 lety přežili jen dva lidé

"Můj kolega řekl, že jsme přistáli na letišti," vypověděl jeden ze dvou přeživších z letu ČSA 540 do Teheránu. Ve skutečnosti letadlo havarovalo. Problém zřejmě zavinili pilot s kapitánem, kteří se...

Dnes vrcholí Perseidy. Podívanou naruší okoukanější těleso

Dnes vrcholí roj Perseid. Ty jsou k vidění již od poloviny července a jejich množství do dnešního dne narůstalo. Tradiční letní nebeská podívaná navzdory jasné obloze bude tentokrát chudší.

Čtvrt století od zkázy Kursku. Z ruského námořnictva je regionální hrozba

Dnes uplynulo přesně 25 let od katastrofy ruské ponorky Kursk. Pod hladinou Barentsova moře v ní zahynulo 118 námořníků. Rusko ve svém ponorkovém programu dál pokračuje. Jeho námořnictvo je ovšem jen...

Před 20 lety se u Atén zřítil let duchů. Helios Airways měl pokračovat do Prahy

Běžný dovolenkový let se změnil v nekontrolované zmrzlé bloudění a skončil katastrofou. Pád letounu severně od Atén si vyžádal životy všech 121 lidí palubě. Od největšího leteckého neštěstí v řecké...

To napětí, jak model buldozeru bude vypadat ráno. Takto vznikal Stalinec

Soutěž

Příběh o vzniku legendárního buldozeru do soutěže Příběh mého modelu poslal Miloš Mohač. U Stalince experimentoval s řadou technik, které přinesly mnoho zábavných a napínavých chvil. Dále už modelář...

19. srpna 2025  13:19

Testujeme, lze-li na Marsu pěstovat salát. Slovenka o vedení zkušebních misí NASA

Premium

Vesmír je obrovský a stále neprobádaný. Země je pro změnu přeplněná a téměř zničená. Vyvstává tak otázka, jestli by se nedalo žít někde jinde. Na jiné planetě. Třeba na Marsu. Tuto možnost zkoumá i...

19. srpna 2025

Armáda před 100 lety pořádala velké manévry v Praze i na Slovensku

Léto 1925 patřilo tradičním vojenským manévrům první republiky. Na pražské periferii i na jihovýchodním Slovensku se před očima tisíců diváků odehrávaly cvičné bitvy jízdy, pěchoty i motorových...

19. srpna 2025

Test notebooků: Připlatit, nebo ušetřit? Jak vybrat počítač pro studenta

Premium

Notebook dnes pro žáky a studenty není zbytečný luxus, ale nezbytná studijní pomůcka. Leckterému rodiči může její výběr zamotat hlavu. Ve velkém přehledovém testu vám v nelehkém rozhodování pomůžeme,...

19. srpna 2025

KVÍZ: Necháte se nachytat? Takhle vás chtějí ošálit internetoví podvodníci

Každou chvíli můžete někde číst nebo slyšet, jak se někdo nechal nachytat na nějakém podvodu, který probíhal prostřednictvím nějakého druhu elektronické komunikace, přes internetové služby a podobně....

vydáno 19. srpna 2025

Nedopatření shora. Horskou železnici v nejvyprahlejší poušti světa zničil déšť

Zatímco k některým věcem dochází maximálně jednou za deset let, tak jiné se k této četnosti ani zdaleka nepřiblíží. Patří k nim například zkáza legendární horské železnice v nejvyprahlejší poušti...

18. srpna 2025

Darovaný model z půdy zachycuje válečné okamžiky v Normandii

Soutěž

Lukáš Kaufner se s námi v soutěži Příběh mého modelu podělil o dioráma s názvem Montebourg. Ujal se poškozeného modelu protiletadlového děla a pomocí dobové fotky ztvárnil historický okamžik.

18. srpna 2025

Přistáli jsme, řekl a zemřel. Havárii ČSA před 50 lety přežili jen dva lidé

"Můj kolega řekl, že jsme přistáli na letišti," vypověděl jeden ze dvou přeživších z letu ČSA 540 do Teheránu. Ve skutečnosti letadlo havarovalo. Problém zřejmě zavinili pilot s kapitánem, kteří se...

17. srpna 2025  8:28

Před 100 lety spálilo Čechy tropické vedro a smetly bleskové povodně

Srpen 1925 přinesl do Čech tropické teploty, které ve stínu přesahovaly 33 stupňů a na slunci se blížily padesátce. Po několika dnech horka pak ale přišla ničivá bouře s vichřicí a bleskovými...

17. srpna 2025

Střípek každodenní rutiny v týlu vypráví model samohybného děla Hummel

Soutěž

S nedělí si představme model, který ač válečný, zachycuje samohybné dělo Hummel (čmelák) v okamžiku odpočinku před dalším nasazením. Modelář Jiří Mikel využil řadu technik, aby ztvárnil každodenní...

17. srpna 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Jak se stal raketový letoun X-15 prvním takovým strojem ve vesmíru

Příběh experimentálního hypersonického raketového letounu X-15 vyvinutého společností North American Aviationje plný rekordů, ale na svém kontě má i řadu nehod. Především ale jako první okřídlený...

17. srpna 2025

Legendární lokomotiva má houkačku jako z parníku. Slyšte mocný Sergejův hlas

Naše cesta do hlubin frekvencí železničních houkaček nemůže vynechat zastávku u lokomotivy, která se stala hlukem pověstná. 116 tun těžký tahoun uhelné vozby se spotřebou až cca 400 litrů nafty za...

16. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.