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Rusko by mohlo nadobro uzavřít tunel v části svého segmentu na ISS

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Skleněné „dno“ modulu ISS na Vánoce 2015 nad Bahamskými ostrovy (foceno 17mm...

Skleněné „dno“ modulu ISS na Vánoce 2015 nad Bahamskými ostrovy (foceno 17mm ohniskem) | foto: NASA/Scott Kelly

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Už od roku 2019 se potýkají Rusové s problémy v jedné části svého segmentu na Mezinárodní vesmírné stanici. Letos v červnu se dokonce část posádky kvůli tomu musela uchýlit do bezpečí připojené kosmické lodě. Nyní se možná tato část dočká uzavření.

Od prvních problémů s únikem vzduchu v části ISS, kterou spravuje Rusko, se tento problém stálem řeší. Nyní možná vše dospělo k tomu, že přestupový tunel PrK k modelu Zvezda bude uzavřen.

Poslední velký pokus o vyřešení problému se odehrál letos v červnu, oznámila ruská agentura Roskosmos v pátek s tím, že její odborníci zjistili na palubě Mezinárodní vesmírné stanice dva úniky. První únik byl rychle utěsněn a pak proběhly přípravy na utěsnění druhého. Před zahájením této opravy však dostala posádka pokyn ukrýt se v lodích a připravit se na možnou evakuaci.

Posádka ISS dostala pokyn ukrýt se v lodi, zatímco se opravoval ruský modul

„V propojovacím tunelu servisního modulu Zvezda, známém jako PrK, se už delší dobu vyskytují praskliny a netěsnosti, které Roskosmos dosud v maximální možné míře zmírňoval. Tyto praskliny byly vždy předmětem obav, které NASA velmi pozorně sleduje,“ uvedla tehdy na svém účtu na síti X Bethany Stevensová z tiskového oddělení NASA.

Od prvotních zjištění o úniku vzduchu z této části učinily obě agentury několik pokusů o jeho záplatování, ale bez úspěchu.

Konec pokusů o opravu

Zdá se, že se Roskosmos rozhodl trvale uzavřít poklop mezi modulem Zvezda a tunelem PrK ve snaze izolovat únik ze zbytku vesmírné stanice, Server Gizmodo cituje příspěvek Anatolije Zaka, podle nějž příští měsíc Rusko vypouští nákladní kosmickou loď Progress MS-36, která bude první zásobovací mise, která vykládku nákladu provede přes Poisk, tedy další ruský modul.

Mezinárodní vesmírná stanice možná neshoří v roce 2030 v atmosféře Země

Podle ruského serveru The Insider NASA tlačila na ruskou vesmírnou agenturu, aby trvale uzavřela únik vzduchu uzavřením tunelu PrK.

Pokud by byl přestupový tunel skutečně uzavřen, znamenalo by to definitivní konec několika pokusů o opravu úniku.

Rychlost, s jakou vzduch unikal ze servisního modulu, se zdvojnásobila z jedné libry denně na něco málo přes dvě libry denně, uvedli představitelé NASA v únoru 2024. V dubnu podle zprávy Úřadu inspektora NASA dosáhly vrcholu na 3,7 libry denně. To vedlo NASA k tomu, že únik povýšila na nejvyšší stupeň rizika.

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