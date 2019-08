V noci zakloňte hlavu. Nebem proletí až stovka meteorů za hodinu

Meteorický roj Perseid se vrací pravidelně každý rok, aby oblohu posel padajícími hvězdami“. Lze jej pozorovat od 17. července do 24. srpna. Vrchol roje bude v deset hodin dopoledne 13. srpna. Podle některých údajů se může objevit až 110 meteorů za hodinu.

„Meteory vypadají jako svítící body, které během pár sekund proletí částí oblohy. Někdy za nimi zbývá ještě pár sekund stopa,“ píše v tiskové zprávě Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Meteory budou létat po celé obloze, takže všechny lidské oko nezachytí. Ideální pro pozorování je najít si nějaké odlehlejší místo, kde je minimální světelný smog z pouličních lamp a dalších světelných zdrojů. Nejvíce meteorů a výrazně svítících bolidů pak zachytíte vleže, kdy budete mít v zorném poli co největší výřez oblohy.

Problémem může být výrazně svítící Měsíc, který bude v úplňku jen o dva dny později 15. srpna. To znamená, že málo zářivé meteory budou tímto světlem překryty.

Ještě horší může být oblačnost, která má pokrývat téměř celé území republiky.„Během noci v Čechách od západu ustávání srážek a postupně ubývání oblačnosti,“ hlásí předpověď Českého hydrometeorologického úřadu. K ránu by tak situace již měla být příznivější a zároveň se bude počet svíticích objektů zvyšovat.

Kde létavice hledat?

„Při pozorování Perseid se zdá, že meteory vylétávají z jednoho bodu na obloze. Tomuto bodu se říká radiant a v tomto případě se nachází v souhvězdí Persea, odtud tedy název meteorického roje,“ vysvětluje Petr Kuba z Astro.cz.

„Za původem Perseid je kometa Swift-Tuttle, která svou dráhu zaneřádila malými prachovými částicemi. Mrakem těchto částeček prolétá Země každé léto. Perseidy vylétávají do atmosféry rychlostí okolo 58 km/s. Jde o malé prachové částice, které se vždy ve výšce okolo 100 km vypaří,“ připomíná.



Podle Astronomického ústavu Akademie věd ČR výpočty naznačují, že mateřská kometa Perseid 15. září 4479 prolétne těsně kolem Země. Dokonce existuje velmi malá pravděpodobnost, že se kometa Swift-Tuttle promění v tu největší Perseidu, tedy že se srazí se Zemí. Pokud by k tomu došlo, byla by to ničivější katastrofa než v případě vyhynutí dinosaurů.

Radiant meteorického roje Perseidy.

„Jádro komety Swift-Tuttle má totiž průměr asi 26 kilometrů, takže energie dopadu by byla několikasetkrát větší než u tělesa, které zničilo dinosaury (a dvě třetiny dalších rostlin a živočichů). Ale šance, že k tomu dojde, je – naštěstí – zatím opravdu velmi malá,“ uklidňuje Pavel Suchan

Perseidám se někdy přezdívá Slzy svatého Vavřince podle světce, který má 10. srpna svátek. Více jsme se historii Perseid věnovali v článku „Svatý Vavřinec v souhvězdí Persea zapláče, oblohu protkají létavice“.