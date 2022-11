Blíží se jeden z vrcholů meteorického roje Tauridy s příslibem bolidů

Trefí se nějaká Taurida nebo ne? Doufejme, že jen ty menší meteoroidy :-). A teď má smysl se na oblohu podívat, pokud bude jasno.



V roce 2017 objevená větev Taurid pracovníky Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu AV ČR totiž obsahuje tělesa od velikostí několika milimetrů až do přinejmenším několika set metrů. Více v tiskové zprávě z června 2017 - https://www.astro.cz/…/nove-objevena-vetev-meteorickeho-roj…



S Tauridami je to složité. Jejich maximum je ploché a... nevýrazné a ani hodinový počet viditelných meteorů není vysoký, je to kolem 10 meteorů za hodinu (na rozdíl např. od srpnových Perseid, které mají kolem 100 meteorů za hodinu. Co je ale pro Tauridy typické, jsou velmi jasné meteory, tzv. bolidy.