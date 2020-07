NASA připomíná nález největšího železného meteoritu českou fotkou

Každý rok atmosférou naší planety prolétnou stovky meteoritů, mnoho z nich je ale příliš malých a při průletu shoří nebo se roztříští při dopadu na zem. Najdou se však mezi nimi obři, kteří mají složení a velikost, aby průlet atmosférou přežily.

Ten zatím největší objevený složený převážně ze železe se jmenuje Hoba podle farmy Hoba West, u níž byl objeven. Jeho nález byl poměrně prostý. Téměř přesně před sto lety totiž na tohoto kosmického cestovatele narazil farmář Jacobus Hermanus Brits, při orbě jedno ze svých polí v Namibii.

„Krátce po objevení, byl meteorit Hoba podroben vědecké analýze a na jejím základě klasifikován jako železný typ (složený z asi 84 procent železa, 16 procent niklu a dalších prvků),“ píše se u popisku snímku, který vybrala v rámci každodenního Earth Science Picture of the Day. Je to největší kus železa přirozeného původu objeveného na Zemi.

Fotografii pořídil astronom a fotograf Petr Horálek, který záběr pořídil při expedici Safra-Go.cz v září roku 2015 v Namibii. Horálek jinak boduje v jiné kategorii. Jeho snímky se pravidelně objevují ve výběru NASA s názvem Astronomický snímek dne NASA (APOD), s jejichž pomocí agentura připomíná aktuální astronomické události. Že jsou to zajímavé fotografie, se můžete přesvědčit v přiložené fotogalerii.

Největší meteorit

Ale zpět k Hoba West. Odhaduje se, že na Zemi dopadl zhruba před 80 tisíci lety. Zajímavé je, že nevytvořil prakticky žádný kráter, má neobvyklý plochý tvar s rozměry zhruba 295 x 284 cm a výška se pohybuje mezi 55 až 122 cm v důsledku nepravidelného tvaru.

Právě jeho „placatý“ tvar může za to, že nevytvořil kráter.

„Předpokládá se, že při průletu zemskou atmosférou se svou plochou vůči Zemi natolik zbrzdil, že poslední desítky kilometrů už padal jen volným pádem a hustý vzduch jej ještě zpomaloval. Dopad tak mohl vypadat – s určitou nadsázkou – jako dopad tlusté knihy na zaprášenou podlahu. Pochopitelně šlo o výrazně ráznější událost,“ popisuje předpokládanou situaci před 80 tisíci lety sám autor fotografie.

„V době nálezu vážil cca 66 tun, od té doby ale začal rezivět a rozpadat se, takže má nyní „jen“ 60 tun. Dosud nebyl přemístěn z místa dopadu na farmě v Grootfonteinu v Namibii (důvodem jsou především značné rozměry a hmotnost),“ vysvětluje Wikipedia. Nutno podotknout, že mnoho kilogramů z jeho hmotnosti ubyly, když byly odebírány vzorky pro řadu institucí a muzeí po celém světě.

V roce 1955 byl vyhlášen za namibijskou národní památku.