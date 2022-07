Největší superúplňek tohoto roku přijde v noci na čtvrtek

Letos je to již podruhé, co se Měsíc v úplňku přiblíží Zemi natolik, že budeme moci hovořit o tzv. superúplňku. To znamená, že se naše přirozená oběžnice bude jevit o kousek větší než při většině běžných úplňků. Letos to přitom bude největší měsíční přiblížení.