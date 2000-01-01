náhledy
V úterý krátce po poledni středoevropského času byl Měsíc v úplňku a zároveň tento den vstoupil do stínu Země, a prošel tak úplným zatměním. Z našich zeměpisných délek jsme ho tak nemohli vidět, ale na protější straně Země byli připraveni.
Měsíc se při se při zatmění zahalí do rudé barvy a tento úkaz je tak nazýván „krvavý Měsíc“. Důvodem je to, že i když stín Země překrývá celý Měsíc, v důsledku tzv. Rayleighova rozptylu se sluneční světlo láme přes zemskou atmosféru, která pak funguje jako barevný filtr.
Atmosféra totiž odfiltruje modrou a fialovou vlnovou délku světla, která se rozptyluje snadněji něž delší vlny červené a oranžové, k povrchu Měsíce se dostanou především ony.
U nás jsme mohli tento „krvavý Měsíc“ pozorovat loni v září a další přijde až v prosinci 2028. Zatím si můžete prohlédnout, jak nynější zatmění Měsíce zachytili fotografové na různých místech Země.
Lidé fotografují Měsíc během jeho úplného zatmění poblíž věže Zakázaného města v Pekingu v úterý 3. března 2026.
Měsíc blížící se úplnému zatmění, jak je vidět přes větve borovic poblíž města Moscow v Idahu v časných ranních hodinách v úterý 3. března 2026.
Zatmění Měsíce nad světly města Pullman ve státě Washington v časných ranních hodinách v úterý 3. března 2026
Zatmění Měsíce zachycené v kalifornském Pinole v časných ranních hodinách v úterý 3. března 2026
Muž sleduje zatmění Měsíce v úterý 3. března 2026 ze South Portlandu ve americkém státě Maine
Úplné zatmění Měsíce nafocené přes sochy v Quezon Memorial Shrine v Quezon City na Filipínách v úterý 3. března 2026
Úplné zatmění Měsíce vedle sochy na Quezon Memorial Shrine v Quezon City na Filipínách v úterý 3. března 2026
Měsíc nad kostelem Boston Avenue United Methodist Church během úplného zatmění Měsíce v úterý 3. března 2026 v oklahomské Tulse
Měsíc je vidět krátce před úplným zatměním poblíž luceren ve tvaru koní v Pekingu v úterý 3. března 2026.
Úplné zatmění Měsíce je vidět za křížem nad kostelem v Soulu v Jižní Koreji, úterý 3. března 2026.
„Krvavý Měsíc“ stoupá na obloze během úplného zatmění v Ciudad Juárez v Mexiku, 3. března 2026.
„Krvavý Měsíc“ vychází nad pavilonem Wan-čchun, známým také jako Pavilon deseti tisíc pramenů, na vrcholu kopce Ťing-šan během úplného zatmění v Pekingu 3. března 2026.
Téměř neviditelný „krvavý Měsíc“ nad severozápadní věží Zakázaného města během úplného zatmění v Pekingu 3. března 2026.
