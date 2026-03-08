|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
My jsme jej vidět nemohli, ale krvavý Měsíc ohromil miliony lidí
Spitfire slaví 90 let. Víte, proč měl žlutě natřené náběžné hrany křídel?
Spitfire, podle mnohých nejslavnější a nejkrásnější stíhací letoun všech dob, se poprvé vznesl do vzduchu ve své první podobě v březnu 1936. Stroj se nesmazatelně zapsal i do dějin československého...
Tento počítač vám nesmí prodat, jen na chvilku půjčit. Je příliš nebezpečný
Barcelona (od zpravodaje Technet.cz) Kvůli bezpečnosti jej nikomu nesmí prodat a proto výrobce svým klientům pouze prodává jeho procesorový čas – po desetiminutových balíčcích. A ani ti k němu nesmí přistoupit napřímo, ale jen přes...
Největší elektrické letadlo na světě s vertikálním vzletem poprvé letělo
Jmenuje se V 5000 Matrix a je patrně největší eVTOL, který se odlepil od země a letěl. Jeho výrobce AutoFlight na tomto pětitunovém stroji rovnou vyzkoušel přechod z vertikálního vzletu na...
KVÍZ: Poznáte lokomotivu podle detailu? Je to jednodušší, než čekáte
Mnohé lokomotivy ČSD a ČD mají natolik charakteristický vzhled, že je poznáte i na fotografiích nezabírající je v celé jejich kráse. Ale i méně známý typ poznáte od jiného, když se zaměříte na...
Spíše než velikost proslavila Hindenburg jeho zkáza. Vzlétl před 90 lety
Počátek března před 90 lety vedle sebe staví dvě letecké legendy. Již jsme si připomněli první let stíhačky Spitfire. Jen den před ním – 4. března 1936 – se poprvé vznesla vzducholoď LZ-129...
Moře vydalo jen pár úlomků. Osud 239 lidí z letu MH-370 zůstává záhadou
Malajsijský Boeing 777 s 239 lidmi na palubě zmizel hodinu po startu z Kuala Lumpuru z obrazovek radarů. Místo cesty do Pekingu se vydal nad pustinu Indického oceánu. Dodnes se jej nepodařilo najít,...
My jsme jej vidět nemohli, ale krvavý Měsíc ohromil miliony lidí
V úterý krátce po poledni středoevropského času byl Měsíc v úplňku a zároveň tento den vstoupil do stínu Země, a prošel tak úplným zatměním. Z našich zeměpisných délek jsme ho tak nemohli vidět, ale...
Nedostatek garáží bránil podle novin před 100 lety rozvoji automobilismu
Zatímco ceny automobilů v polovině 20. let 20. století postupně klesaly, jiný problém trápil motoristy stále víc. Podle Národních listů z roku 1926 brzdily rozvoj automobilismu především drahé a...
Svět se zbláznil. Pes vám může zatelefonovat, vy s ním koukat po fenách
Barcelona (Od zpravodaje Technet.cz) Ochota lidí utrácet za své chlupaté mazlíčky je bezbřehá, takže se nelze divit, že výrobci zkusí vymyslet doslova cokoli – a doufají, že se z toho stane hit. Například duo PetPhone a PetCam, za...
Lidské mozkové buňky ve zkumavce se naučily hrát Doom. Bylo jich 200 tisíc
Australská firma Cortical Labs vyvíjí počítač využívající místo křemíku lidské neurony. Má pro něj programovací rozhraní. Jeho prostřednictvím neurony zvládly slavnou počítačovou řežbu z devadesátých...
Čínští robotí tanečníci: technická revoluce, nebo jen dobře sestříhané video?
Humanoidní roboti z Číny tančí synchronně, zvládají bojové prvky a na videích působí až nepřirozeně „bezchybně“. Je to přelom, nebo jen chytrý střih? „Není to propagační video, je to velký pokrok,“...
Spíše než velikost proslavila Hindenburg jeho zkáza. Vzlétl před 90 lety
Počátek března před 90 lety vedle sebe staví dvě letecké legendy. Již jsme si připomněli první let stíhačky Spitfire. Jen den před ním – 4. března 1936 – se poprvé vznesla vzducholoď LZ-129...
Miniaturní špióni se blíží. Vyhrají jejich lákadla, nebo naše soukromí?
Barcelona (Od zpravodaje Technet.cz) Miniaturní výkonné čipy s AI otevírají dvířka zajímavému, ale trochu děsivému konceptu: vnímavým AI společníkům. Máte je stále na sobě a jejich mikrofony a kamera jsou neustále připraveny vnímat...
Oživlý Labubu zaujme, životy nám ale promění jiné trendy
Barcelona (Od zpravodaje Technet.iDNES.cz) Veletrh Mobile World Congress nejsou jen telefony a nositelná elektronika. Jsou to především důležité technologie na pozadí, které sice na sociálních sítích nezáří, ale bez kterých by nefungoval ani...
Ani napotřetí to nevyšlo. Pokus o vyslání rakety Kairos skončil výbuchem
Říká se do třetice všeho dobrého, ale toto pořekadlo se bohužel nenaplnilo japonské společnosti Space One, která se snaží dostat do vesmírného prostoru svůj nosič. Ani třetí pokus o vyslání rakety...
Krásný apartmán 2+kk ve Všemině o výměře 46 m + sklep a terasa, v OV.
Všemina, okres Zlín
3 490 000 Kč
Přesně před 45 lety se objevil předchůdce slavného „gumáka“ Sinclair ZX81
Bylo to 5. března 1981, kdy Clive Sinclare představil svůj nový domácí počítač nazvaný jednoduše ZX81. Byl to nástupce stroje z předchozího roku ZX80. Byl tak úspěšný, že se jej prodalo přibližně 1,5...
Před 100 lety otřásl Prahou výbuch. Z vojáků zbyla jen hromádka masa a hadrů
Pražská Truhlářská ulice se 5. března 1926 během okamžiku proměnila v místo zkázy. Exploze vozu převážejícího stovky ručních granátů zabila oba vojáky doprovázející transport a zranila desítky lidí....