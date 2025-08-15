Začal závod o to, kdo postaví jaderný reaktor na Měsíci dříve

Plány na napájení případné základny na Měsíci za pomoci malého jaderného reaktoru existují již desítky let. K jejich realizaci však bylo relativně daleko. To se nyní může změnit, jak se zrychluje úsilí o stavbu základny na Měsíci. Právě jádro by mohlo pomoci překonat dlouhá noční období bez slunečního svitu.
Jedna z vizualizací základny na Měsíci

Jedna z vizualizací základny na Měsíci | foto: Xtend Design

Stále více se blíží den, kdy se na měsíčním povrchu začnou vytyčovat základy tamní stanice. Zda s tím začnou Spojené státy, nebo je předběhne Čína ve spolupráci s Ruskem, nebude mít vliv na to, jestli součástí takové základny bude i jaderný reaktor. Obě hlavní soupeřící mocnosti s tím totiž počítají nebo se alespoň tváří, že to tak chtějí.

Jaderná energie by pomohla zaplnit mezery dodávce energie pomocí solárních panelů, které souvisejí s tím, že je pro základnu vhodná strana Měsíce ve tmě po dobu dvou týdnů.

„Účastníme se závodu o Měsíc, závodu s Čínou o Měsíc. A abychom mohli mít na Měsíci základnu, potřebujeme energii,“ uvedl podle Space.com na tiskové konferenci prozatímní ředitel NASA a zároveň ministr dopravy USA Sean Duffy. Bylo v reakci na otázku týkající se zpráv, které se objevily již dříve, o jeho ambiciózním záměru vypustit do roku 2030 na Měsíc 100kilowattový jaderný reaktor. NASA již dříve zkoumala možnosti vývoje malých štěpných energetických systémů (FPS).

NASA se poprvé v rámci misí Artemis o umístění reaktoru na Měsíci zmínila v roce 2021. V roce 2024 NASA pak uvedla, že cílové datum pro dodání reaktoru na startovací rampy je na počátku třicátých let.

NASA ukázala skafandry, v nichž se budou astronauti procházet po Měsíci

Duffy zároveň uvedl, že umístění jaderného reaktoru na Měsíc neznamená vypuštění aktivního reaktoru v nákladovém prostoru rakety. „Nevypustíme to spuštěné. To je zřejmé – pokud máte nějaké otázky, ne, nevypouštíme to aktivní,“ zdůraznil Duffy.

Panují právě obavy o to, jak dostat bezpečně takový reaktor ze zemského povrchu na oběžnou dráhu dostat a dále podobné snahy brzdil, i když se řada menších reaktorů již do kosmu dostala. Vypuštění raketového nosiče má totiž vždy svá rizika a není stoprocentně zaručené, že neselže a že by se pak při případném výbuchu nedostaly do atmosféry radioaktivní látky.

Reaktory na Měsíci navíc musejí být schopny odolat tamním nepříznivým podmínkám, jako jsou obrovské výkyvy teplot, nízká gravitace či práce prakticky ve vakuu.

Plány z Číny a Ruska

Zdá se však, že tyto obavy se nyní dostávají do pozadí. Stejné plány již dříve potvrdila Čína a Rusko.

„Vážně uvažujeme o projektu, v rámci kterého bychom s našimi čínskými kolegy někdy okolo let 2033 až 2035 na měsíční povrch dodali a instalovali elektrárnu,“ uvedl šéf ruské kosmické agentury Roskosmos Jurij Borisov loni na festivalu pro mládež na jihu Ruska.

V první polovině třicátých let má podle současných plánů Číny a Ruska na Měsíci vzniknout vesmírná základna, která bude využívat energii z jaderné elektrárny.

Rusko s Čínou v roce 2021 podepsaly memorandum o spolupráci na stavbě mezinárodní vědecké lunární stanice. Čína v jeho rámci již vyslala na Měsíc modul Čchang-e 6, který loni přistál na odvrácené straně Měsíce a přivezl odtamtud vzorky. V následujících letech mají na Měsíc letět sondy s čísly 7 a 8.

Čínský harmonogram lunárního dobývání se do určité míry shoduje s plány programu Artemis amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Ten podle posledních vyjádření z loňského prosince počítá s přistáním posádky na přirozené družici Země v roce 2027. Peking plánuje vyslat své astronauty na Měsíc do roku 2030.

Velký skok pro lidstvo až v roce 2027. NASA odložila návrat astronautů na Měsíc

NASA plánuje návrat lidských průzkumníků na povrch Měsíce při misi Artemis 3, která je v současné době naplánována nejdříve na polovinu roku 2027. Posádka této mise má přistát poblíž jižního pólu Měsíce a astronauté při ní stráví šest dní na měsíčním povrchu.

Souboj o to, kdo první postaví základnu na Měsíci, je i závodem o to, kdo obsadí výhodnější území na jeho povrchu.

„Existuje určitá část Měsíce, o které všichni vědí, že je nejlepší. Máme tam led. Máme tam sluneční světlo. Chceme se tam dostat jako první a nárokovat si to pro Ameriku,“ uvedl na tiskové konferenci prozatímní ředitel NASA Duffy.

Jsou to oblasti jižního pólu Měsíce, v blízkosti trvale zastíněných kráterů, kde se podle odhadů nachází velké množství vodního ledu.

Podle smlouvy o využití kosmického prostoru z roku 1967 si nikdo nemůže nárokovat území na Měsíci. Avšak případné vyhlášené bezpečnostní zóny kolem reaktoru by mohly omezit přístup jiných zemí do těchto oblastí.

Vstoupit do diskuse

15. srpna 2025

