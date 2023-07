V srpnu stihne Měsíc dva superúplňky. Jeden z nich bude modrý

Měsíc na své cestě kolem Země neputuje po kruhové dráze, ale po elipse. Cestuje tak mezi perigeem, tedy přízemím, kdy je Zemi nejblíže, a apogeem, čili odzemím, kdy je naopak nejdále. A právě v srpnu budeme moct sledovat oba úplňky v perigeu – jev lidově nazývaný superúplněk.

Pro druhý srpnový úplněk najdete také označení modrý, tak se totiž říká jakémukoliv druhému úplňku v měsíci – nesouvisí tedy s barvou Měsíce. Že to není tak častý úkaz, o tom svědčí i anglický výraz „once in a blue moon“, který lze přeložit jako „jednou za uherský rok“.

Termín „superúplněk“ či „superměsíc“ vymyslel astrolog Richard Nolle v roce 1979 a vztahuje se buď k novu, nebo úplňku, ke kterému dochází, když je Měsíc v přízemí do deseti procent od jeho největšího přiblížení k Zemi.

Pokud bychom se podívali na konkrétní čísla, tak 1. srpna bude Měsíc v úplňku od Země vzdálen 357 530 kilometrů a 30. srpna pak bude u Země ještě o něco blíže, konkrétně 357 344 kilometrů. Bude to podle serveru The Guardian také největší přiblížení Měsíce k Zemi ze čtyř superúplňků letošního roku. Při prvním, který se odehrál na začátku července, byla vzdálenost Země od Měsíce 361 934 km, a při posledním, který se odehraje ke konci září, to bude 361 552 km.

3. července 2023

Ještě kratší vzdálenost obou těles byla při jednom z loňských superúplňků. Ten bylo možné na noční obloze pozorovat 13. července a Měsíc byl při něm vzdálen 357 270 kilometrů.

Na své cestě po mírně výstředné elipse se Měsíc někdy k Zemi přiblíží na méně než 356 500 km a naopak vzdálí na více než 406 700 km. Protože časy přízemí nastávají v různých fázích Měsíce nemusí se trefit do úplňku.

Ostatně hned 2. srpna 2023 v 8 hodin (půl dne po úplňku) bude podle vědců z Astronomiského ústavu AVČR Měsíc 357 307 km od Země a 30. srpna 2023 v 18 hodin (půl dne před úplňkem) bude ještě blíže, a to 357 185 km.

Pokud se ale Měsíc nachází v úplňku a zároveň v přízemí, je tento jev opticky o něco větší, než když se s dobou přízemí úplněk neshoduje. Úplňky označované jako superměsíce jsou obvykle o osminu větší než běžné úplňky a až o 30 % jasnější než nejmenší roční úplněk.