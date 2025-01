K Měsíci zamíří dva moduly v jedné raketě, každý však půjde vlastní cestou

Ve středu 15. ledna v 7:11 mají vyrazit na svou cestu moduly Blue Ghost 1 a Hakuto-R. Jejich cílem bude povrch Měsíce, kam by měly postupně dorazit během tohoto roku. Postupně proto, že jeden z nich poletí rychlejší trasou, a ten druhý se vydá na několikaměsíční cestu, která si vyžádá výrazně méně paliva.

Tím druhým je Hakuto-R s landerem Resilience japonského startupu ispace. Pokud je vám jméno povědomé, pak si možná pamatujete na předloňský neúspěšný pokus o přistání modulu Hakuto-R, který se na povrch Měsíce zřítil. Pokud by se tehdy přistání povedlo, zařadila by firma Japonsko na čtvrté místo k zemím, kterým se podařilo úspěšně přistát na Měsíci – po Spojených státech, Rusku a Číně. Prvenství by si ale odnesla jako soukromá společnost, ostatní úspěšné pokusy totiž proběhly v režii státních organizací.

Startup volí v podstatě stejný scénář cesty, jako u předchozího pokusu, kdy poletí k Měsíci asi 4,5 měsíce a pak se pokusí o přistání. Bude však už se zkušeností z předchozího pokusu, a tak je mnohem větší naděje na úspěch. Po přistání vypustí malý rover Tenacious, který vznikl v evropské pobočce firmy. Ten bude bude zkoumat místo přistání, sbírat měsíční regolit a předávat data zpět do přistávacího modulu. Tenacious je vybaven přední HD kamerou a lopatkou.

Rover Tenacious, který dopraví na povrch Měsíce lander Resilience.

Vedle toho Resilience doveze na povrch Měsíce zařízení pro elektrolýzu vody, radiační sondu pro hluboký vesmír, ale třeba i pamětní desku, model domu a další.

Ispace v případě úspěchu začne nabízet své služby každému, kdo bude chtít na Měsíc dopravit menší náklad.

Náklad pro NASA

Druhý modul letí v rámci programu NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services). Při něm americká vesmírná agentura spolupracuje s několika americkými společnostmi na dodávkách vědeckých a technologických poznatků na povrch Měsíce. Iniciativa CLPS už v roce 2024 podpořila dvojici měsíčních landerů Peregrine od Astrobotic a IM-1 vyrobený v Intuitive Machine. Prvnímu se nepodařilo přistát, druhý však byl úspěšný.

Nynější Blue Ghost 1 je větší než HAKUTO-R a odveze také více nákladu. Má více paliva, a tak může letět k Měsíci rychleji a dostane se k němu již v březnu. Modul vyrobila společnost Firefly Aerospace, která vyvíjí i vlastní nosiče.

Vizualizace přistání modulu Blue Ghost

Plánované místo přistání je v severní části Měsíce v oblasti Moře nepokojů (Mare Crisium), kam se již dříve dostaly sovětské sondy Luna 15 a Luna 24. Nyní tam Američané chtějí dopravit 10 vědeckých přístojů.

„NASA při tomto letu může pokročit ve výzkumu Měsíce a provést několik demonstrací technologií, které jsou první svého druhu. Posílí naše znalosti o prostředí Měsíce a pomohou připravit lidské mise mířící na měsíční povrch. Jedná se například o testování technologie odběru vzorků regolitu, možnosti využití pozemských globálních družicových navigačních systémů (jako je GPS) při cestě na Měsíc a na Měsíci, výpočetní techniky odolné vůči radiaci a zmírnění vlivu měsíčního prachu. Získaná data mohou být pro lidstvo přínosná také tím, že poskytnou informace o tom, jak vesmírné počasí a další kosmické síly ovlivňují Zemi,“ uzavírá NASA popis experimentů.