náhledy
Listopadový úplněk nastal v té fázi Měsíce, kdy byl na cestě kolem Země velice blízko. Dokonce to byl nejbližší úplněk, jaký jsme letos mohli zažít. A protože byl Měsíc v této fázi blíž než asi 360 tisíc kilometrů, můžeme hovořit o superúplňku. Na snímku je letadlo zacyhcené z německého Frankfurtu za letu s pozadím Měsíce při superúplňku.
Autor: AP
Označení superúplněk či superměsíc není žádný odborný astronomický termín, ale označení Měsíce v úplňku v době, kdy je v tzv. přízemí, tedy na části své dráhy, kdy se nejvíc přibližuje Zemi. Na snímku je pohled na superúplněk z Neipyijta, hlavního města Myanmaru, dřív známého jako Barma.
Autor: AP
Při současném superúplňku se střed Měsíce dostal ke středu Země až na vzdálenost 356 980 kilometrů. Jen pro srovnání, průměrná vzdálenost mezi Zemí a Měsícem je víc než 384 tisíc kilometrů. Snímek ukazuje sledování superúplňku nad North Bondi v australském Sydney.
Autor: Reuters
Při superúplňku se tak Měsíc jeví o trochu větší, ale není to nijak výrazné. Na druhou stranu, takové superúplňky nastávají maximálně čtyřikrát v roce a letos jsme se ho dočkali až nyní, 5. listopadu. K vidění byl i při západu za katedrálou svatého Basila v moskevském Kremlu v Rusku.
Autor: Reuters
Pokud jste nestihli největší letošní superúplněk zhlédnou naživo nebo tomu vadila třeba oblačnost, můžete si prohlédnout tuto fotogalerii superúplňků nasnímaných fotografy po celém světě. Jako třeba tento, kdy měsíc v superúplňku vychází vedle věže Kuala Lumpur Tower v Kuala Lumpur v Malajsii.
Autor: Reuters
Tak trochu apokalypticky může vypadat východ Měsíce při superúplňku nad řekou Rio de la Plata v Buenos Aires v Argentině.
Autor: Reuters
Zajímavý snímek zachycuje Mezinárodní vesmírnou stanici s Měsícem při superúplňku v pozadí při pohledu ze Szurdokpuspoki v severním Maďarsku.
Autor: ČTK
Listopadový úplněk, který se tentokrát zařadil mezi superúplňky, vychází přes husté mraky nad Skopje v Severní Makedonii.
Autor: Reuters
Fotografové si zpravidla nenechávají ujít snímky nebeských událostí ve spojení s historickými památkami; nejinak tomu bylo u listopadového superúplňku zachyceného nad Akropolí řeckých v Aténách.
Autor: Reuters
Pavouk se svou sítí s pozadím v podobě listopadového superúplňku zachycený v Encinitas v Kalifornii v USA.
Autor: Reuters
Hinduističtí věřící zapalují hliněné lampy v chrámu při obřadu Karthik Purnima, který se slaví v den úplňku hinduistického kalendářního měsíce „Karthika“ v indickém městě Hyderabad.
Autor: AP
Úplněk na obloze vedle osvětlených oken kanceláří Evropské centrální banky (ECB) v německém Frankfurtu.
Autor: ČTK
Měsíc při superúplňku vychází nad obzorem za sochou „Torchbearer“ na severním břehu jezera Maschsee v Hannoveru.
Autor: ČTK