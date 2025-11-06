|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Pokochejte se snímky nejjasnějšího letošního superúplňku z celého světa
KVÍZ: Poznáte letadla druhé světové války?
Jak jste dobří ve vizuální identifikaci letadel operujících za druhé světové války si můžete vyzkoušet v tomto kvízu.
Z Tokia do New Yorku za 60 minut má být brzy realitou. S jedním háčkem
Během několika let se možná dočkáme zahájení zcela nové éry dopravy. Tou by měly být plánované mezikontinentální lety mezi japonským Tokiem a americkým New Yorkem. Cesta zvláštním raketoplánem by...
Pokochejte se snímky nejjasnějšího letošního superúplňku z celého světa
Listopadový úplněk nastal v té fázi Měsíce, kdy byl na cestě kolem Země velice blízko. Dokonce to byl nejbližší úplněk, jaký jsme letos mohli zažít. A protože byl Měsíc v této fázi blíž než asi 360...
Poprvé letěl nadzvukový letoun X-59. Přináší revoluci do dopravy
Nadzvukový, ale tichý experimentální letoun NASA X-59, se tento týden dostal poprvé do vzduchu na testovací základně nad pouští v jižní Kalifornii. Stroj je navržen tak, aby prolomil zvukovou bariéru...
Trump chce nařídit letadlovým lodím návrat k parním katapultům. Už podruhé
Americký prezident chce, aby námořnictvo opustilo problematické moderní technologie a vrátilo se ke starým, osvědčeným řešením. Kromě zařízení ke startům a přistání letadel mu vadí i výtahy. Změna by...
Slavia slavila první titul. Před 100 lety ji od Sparty dělil jen „chlup“
Před 100 lety, 8. listopadu 1925, skončil první ročník československé fotbalové ligy. Historicky prvním mistrem se stala pražská Slavia – i když v rozhodující den vůbec nehrála.
„Nejostřejší“ motoráky jezdily v USA, a to už v pravěku motorové trakce
V raném období rozvoje motorové trakce na železnici se ve Spojených státech vyráběly netradičně řešené motoráky McKeen. Na první pohled nás zaujme jejich karoserie s ostrou přídí a nápadnými kulatými...
Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili
Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to...
Malý příbuzný T. rexe vážil jen 700 kilo. Fosilie prokázala, že opravdu žil
O existenci zhruba polovičního bratrance známého postrachu křídových plání se odborníci dohadují od roku 1988. Část z nich tvrdí, že jde o samostatný druh. Jejich oponenti však považují malé fosilie...
Američané mění značení diamantů. Oddělí tak umělé od přírodních
Svět je tak trochu zahlcen v laboratoři vypěstovanými diamanty. Jejich hodnota a tím pádem i cena klesá a tak se není co divit, že se mění o pohled na ně. Americký gemologický institut (GIA) tak mění...
Průzkumný letoun Breguet Atlantique 2 najde ponorku i v rozbouřeném moři
Velmi zajímavý letoun, kterým uzavřeme naši „miniexkurzi“ po průzkumných strojích z letošní letecké show The Royal International Air Tattoo v anglickém Faifordu, je bezesporu francouzský Breguet...
Polární záři bude možné vidět i z Česka. Kde budete mít největší šanci?
Dnes večer a zřejmě i v dalších dnech bude možné v Česku pozorovat polární záři, následek silných slunečních erupcí. Pozorování může zkomplikovat mlha, nízká oblačnost a jasný měsíc, uvedl Český...
Pokochejte se snímky nejjasnějšího letošního superúplňku z celého světa
Listopadový úplněk nastal v té fázi Měsíce, kdy byl na cestě kolem Země velice blízko. Dokonce to byl nejbližší úplněk, jaký jsme letos mohli zažít. A protože byl Měsíc v této fázi blíž než asi 360...
Státní zdravotní ústav slaví 100 let, sponzorovala ho Rockefellerova nadace
Před 100 lety byl na pražských Vinohradech slavnostně otevřen Státní zdravotní ústav. Na jeho vybudování přispěla i Rockefellerova nadace, která věnovala 27 milionů korun. Ústav se stal symbolem...
Trump chce nařídit letadlovým lodím návrat k parním katapultům. Už podruhé
Americký prezident chce, aby námořnictvo opustilo problematické moderní technologie a vrátilo se ke starým, osvědčeným řešením. Kromě zařízení ke startům a přistání letadel mu vadí i výtahy. Změna by...
Pronájem části RD Mladcová
Na Drahách, Zlín - Mladcová
15 000 Kč/měsíc
Budoucnost letectví vzniká v Brně, Honeywell představil vodíkový pohon
Dekarbonizace se v budoucnosti dotkne i letectví a předpokládá se, že vodík v něm bude hrát zásadní roli. Samozřejmě se nebude spalovat, ale v palivovém článku vytvářet elektřinu, kterou budou...
Apple připravuje levný notebook, který překvapí využitým čipem
Apple v rámci své nabídky produktů pro školáky a učitele nabízí určité slevy na své produkty včetně notebooků a počítačů. Sleva to není nijak veliká a tak tyto přístroje nejsou v této oblasti cenově...