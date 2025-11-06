Pokochejte se snímky nejjasnějšího letošního superúplňku z celého světa

Listopadový úplněk nastal v té fázi Měsíce, kdy byl na cestě kolem Země velice blízko. Dokonce to byl nejbližší úplněk, jaký jsme letos mohli zažít. A protože byl Měsíc v této fázi blíž než asi 360 tisíc kilometrů, můžeme hovořit o superúplňku.
Letadlo z německého Frankfurtu zachycené za letu s pozadím Měsíce blízko... Pohled na superúplněk z Neipyijta hlavního města Myanmaru, dříve známého jako... Superúplněk vychází nad North Bondi v australském Sydney. Měsíc v superúplňku zapadá za katedrálou svatého Basila v moskevském Kremlu v... Měsíc v superúplňku vychází vedle věže Kuala Lumpur Tower v Kuala Lumpur v... Tak trochu apokalypticky může vypadat východ Měsíce při superúplňku nad řekou... Zajímavý snímek zachycuje Mezinárodní vesmírnou stanici s Měsícem při... Měsíc při superúplňku vychází nad pouličními lampami v Kapském Městě v Jižní... Listopadový úplněk, který se tentokrát zařadil mezi superúplňky, vychází přes... Fotografové si zpravidla nenechávají ujít snímky nebeských událostí ve spojení... Letošní největší superúplňek zachycený nad italským Římem Pavouk se svou sítí s pozadím v podobě listopadového superúplňku zachycený v...

