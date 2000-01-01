náhledy
I když název superúplněk není oficiální astronomický termín, značí nebeskou podívanou, která je k vidění jen několikrát do roka. Letos nastává právě až s nynějším listopadovým úplňkem.
Co vlastně znamená termín superúplněk, který je někdy označovaný jako Superměsíc? Abychom o této události mohli hovořit, musí Měsíc splnit dvě podmínky.
Jedna z nich je, že se Měsíc dostane úplňku, což se děje minimálně jednou měsíčně. Zároveň ale musí doputovat na své dráze do tzv. přízemí, kde není od svého největšího přiblížení k Zemi vzdálen více než asi 360 tis. km. Počítá se přitom střed Měsíce a střed Země.
Je to dáno tím, že se Měsíc na své elipsovité dráze přibližuje k Zemi až na vzdálenost asi 356 500 km a v nejvzdálenějším místě své dráhy to může být více než 406 700 km.
K takto blízkému přiblížení dochází obvykle jen třikrát nebo čtyřikrát ročně po sobě kvůli neustále se měnící oválné dráze Měsíce. Letos se však tato událost odehraje jen dvakrát.
Poprvé to bude ve středu 5. listopadu a poté až 5. prosince. V říjnu to Měsíc nezvládl jen o kousek, kdy byl při úplňku vzdálen více než zmíněných deset procent.
Podle astronomů nastane listopadový superúplněk ve středu přesně ve 14:19, to však bude den, a tak si ho nejlépe vychutnáte až večer po západu Slunce. To se za obzor vydá několik minut po půl páté odpoledne.
Ve středu bude střed Měsíce od středu Země vzdálen 356 980 kilometrů, což je vůbec nejblíže při letošních úplňcích. Při prosincovém úplňku bude Měsíc daleko 357 219 kilometrů.
Vedle toho, že se Měsíc může jevit o něco větší, mnohem výraznější je jeho svit, superúplňky bývají asi o 15 % jasnější než běžný úplněk, a dokonce o 30 % jasnější než nejmenší roční úplněk.
V novodobé historii byl úplňkový Měsíc nejblíž Zemi 14. listopadu 2016, a to 356 509 km. Tento rekord padne až 25. listopadu 2034, kdy bude Měsíc vzdálen pouhých 356 445 km.
Už v noci na středu se bude Měsíc jevit větší, navíc můžete při pohledu na oblohu zachytit i některý z jasně zářících meteorů roje jižní Tauridy, které právě nadcházející noc vrcholí.
Ty pocházejí z prachových částic zanechaných na své cestě naší sluneční soustavou kometou 2P/Encke. Jižní Tauridy jsou známé tím, že produkují velkolepé ohnivé koule označované jako bolidy, ale roj samotný není tak vydatný. Navíc ty slabší z nich mohou být zakryty svitem Měsíce.
