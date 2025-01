Na seznamu ohrožených památek je už i Měsíc, panují obavy z komerčních letů

Na seznam Světového památkového fondu (WMF) se obvykle zařazují ohrožené kulturní památky na planetě Zemi. Letošní výběr a první od roku 2022 zahrnuje například síť inckých stezek Qhapaq Ñan vedoucí napříč jihoamerickými Andami.

Na seznam se dostalo také historické město Antakya v Turecku, které v roce 2023 zasáhlo ničivé zemětřesení a poloostrov Noto v Japonsku, který byl rovněž poškozen zemětřesením. Informuje o tom britský deník The Guardian.

Měsíc byl mezi 25 ohrožených lokalit zařazen kvůli „rostoucím rizikům uprostřed zrychlujících se lunárních aktivit“, které byly podle názoru WMF „prováděny bez odpovídajících protokolů o ochraně“, uvedla prezidentka a výkonná ředitelka WMF Bénédicte de Montlaurová.

Společnost SpaceX ve středu vypustila dva lunární moduly, které mají provádět výzkum pro budoucí mise. Od 60. let 20. století úspěšně přistálo na Měsíci pouze pět zemí - USA, Čína, Indie, Japonsko a bývalý Sovětský svaz.

Se soukromými cestami na povrch Měsíce se počítá poté, co mise Amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Artemis III plánovaná na rok 2027, uskuteční první přistání s posádkou od počátku 70. let minulého století. Podobné návštěvy a další průzkumné mise financované vládami jsou pro WMF hlavním důvodem k obavám, píše The Guardian.