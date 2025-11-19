Měsíc budí pozornost především tehdy, když prochází úplňkem, případně je zároveň součástí nějakého zatmění, buď svého, nebo když téměř překryje Slunce. Nyní ve čtvrtek však ukáže, že může být zajímavý, i když v podstatě nebude vidět.
Právě tento den nastane měsíční nov, tedy opak úplňku. Měsíc tak v podstatě nebude vidět a to mimo jiné umožní lepší pohled na noční oblohu, než když je rušena právě jeho svitem.
I když tedy nebude vidět, stejně se postará o jednu zajímavost, která souvisí s tím, jak se jediná naše tradiční přirozená oběžnice pohybuje kolem Země.
Měsíc obíhá Zemi po eliptické dráze, protože na jeho dráhu má vliv i gravitace Slunce a aktuální vzdálenost Země od Slunce. To znamená, že během každého oběhu se střídají okamžiky, kdy je k Zemi blíž, a kdy naopak dál. Nejbližší bod na této dráze se nazývá perigeum, nejvzdálenější apogeum. Průměrná vzdálenost mezi Měsícem a Zemí je přitom 384 400 kilometrů.
A právě výrazné apogeum, tedy odzemí, nastane 20. listopadu. A protože největší přízemí a odzemí připadají zpravidla na období kolem úplňku nebo novu, není se co divit, že se toto apogeum objeví ve stejný den jako nov. I když nenastanou ve stejný čas, protože nov proběhne o čtyři hodiny později v 7:47 SEČ.
„Několik hodin před novem 20. listopadu 2025 bude Měsíc ve své nejvzdálenější poloze od Země za následujících 18 let,“ vysvětluje astrofyzik Graham Jones na serveru Timeanddate.
Konkrétně to bude necelých 406 691 kilometrů. Této vzdálenosti Měsíc dosáhne ve 3:46 SEČ. Na další podobně velkou vzdálenost Měsíce od Země si podle Jonese počkáme až do prosince 2043.