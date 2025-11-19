Měsíc bude tak daleko od Země, že se to nezopakuje v příštích 18 letech

Autor:
  21:14
Měsíc ve čtvrtek prochází novoluním, ale mnohem zajímavější je jiná událost tohoto dne. Astronomové spočítali, že se Měsíc vůči Zemi dostane do pozice, kterou překoná až v roce 2043.

Měsíc v novu | foto: NASA

Měsíc budí pozornost především tehdy, když prochází úplňkem, případně je zároveň součástí nějakého zatmění, buď svého, nebo když téměř překryje Slunce. Nyní ve čtvrtek však ukáže, že může být zajímavý, i když v podstatě nebude vidět.

Právě tento den nastane měsíční nov, tedy opak úplňku. Měsíc tak v podstatě nebude vidět a to mimo jiné umožní lepší pohled na noční oblohu, než když je rušena právě jeho svitem.

Fáze měsíce: nov (new moon), dorůstající srpek (waxing crescent), první čtvrt (first quarter), dorůstající měsíc (waxing gibbous), úplněk (full), couvající měsíc (waning gibbous), poslední čtvrt (last quarter) a couvající srpek (waning crescent)

I když tedy nebude vidět, stejně se postará o jednu zajímavost, která souvisí s tím, jak se jediná naše tradiční přirozená oběžnice pohybuje kolem Země.

Měsíc obíhá Zemi po eliptické dráze, protože na jeho dráhu má vliv i gravitace Slunce a aktuální vzdálenost Země od Slunce. To znamená, že během každého oběhu se střídají okamžiky, kdy je k Zemi blíž, a kdy naopak dál. Nejbližší bod na této dráze se nazývá perigeum, nejvzdálenější apogeum. Průměrná vzdálenost mezi Měsícem a Zemí je přitom 384 400 kilometrů.

Vzdálenost od Země není vždy stejná – liší se, protože lunární dráha není kruhová, ale eliptická. V průměru by se do vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem vešla naše planeta asi 30krát.

A právě výrazné apogeum, tedy odzemí, nastane 20. listopadu. A protože největší přízemí a odzemí připadají zpravidla na období kolem úplňku nebo novu, není se co divit, že se toto apogeum objeví ve stejný den jako nov. I když nenastanou ve stejný čas, protože nov proběhne o čtyři hodiny později v 7:47 SEČ.

„Několik hodin před novem 20. listopadu 2025 bude Měsíc ve své nejvzdálenější poloze od Země za následujících 18 let,“ vysvětluje astrofyzik Graham Jones na serveru Timeanddate.

Konkrétně to bude necelých 406 691 kilometrů. Této vzdálenosti Měsíc dosáhne ve 3:46 SEČ. Na další podobně velkou vzdálenost Měsíce od Země si podle Jonese počkáme až do prosince 2043.

Vstoupit do diskuse
Témata: Měsíc, Slunce, apogeum

Nejčtenější

Utajovaný odlet letounu Skyfox. Odstartoval v neznámé barevné variantě

L-39 Skyfox letoun Vodochody

Spolupracovníkovi redakce Technet.cz se v minulém týdnu podařilo zachytit start letounu Skyfox z továrního letiště Aera Vodochody. Zajímavé je, že stroj odlétal v dosud neznámé barevné variantě,...

Vedoucí české stanice na Špicberkách: medvědi nejsou největším nebezpečím

Terénní pracoviště Nostoc na Špicberkách

Není zde zvykem zamykat domy ani auta. Ne z nedostatku zlodějů, ale aby bylo kam se schovat před ledním medvědem. Na souostroví Svalbard, které známe spíš pod názvem Špicberky, funguje od června 2014...

Luxusní Ghan i opuštěná Curdimurka ve velké železniční galerii od protinožců

The Ghan

Zážitkový vlak Ghan je jedním z nejslavnějších vlaků světa. Přibližme si trochu tento luxus na dvojkolích prostřednictvím bohaté fotogalerie. Podíváme se přitom i do historie, kdy vlaky Ghan byly...

Před 65 lety došlo k nejtragičtější havárii na našich železnicích

Ohořelá jízdenka na vlak jednoho z účastníku železničního neštěstí ze 14....

Nejtragičtější nehoda v dějinách české železniční dopravy se stala 14. listopadu 1960 u Stéblové na Pardubicku. Čelně se na jednokolejné trati srazily dva vlaky, z nichž jeden táhla parní lokomotiva....

Velké výpadky na internetu. Problémy hlásila třeba síť X nebo ChatGPT

Problémy internetových služeb

Řada internetových služeb v úterý nebyla dostupná a hlásila problémy s blokováním stránek, které byly způsobeny službou Cloudflare, jež mimo jiné slouží k ochraně stránek před různými typy útoků.

Měsíc bude tak daleko od Země, že se to nezopakuje v příštích 18 letech

Měsíc v novu

Měsíc ve čtvrtek prochází novoluním, ale mnohem zajímavější je jiná událost tohoto dne. Astronomové spočítali, že se Měsíc vůči Zemi dostane do pozice, kterou překoná až v roce 2043.

19. listopadu 2025  21:14

Šéf Googlu varuje před přílišnou důvěrou v AI a iracionálním investováním

Šéf společnosti Google Sundar Pichai.

Šéf společnosti Alphabet, která vlastní například Google, si myslí, že by lidé neměli bezmezně věřit ve výstupy umělé inteligence. Uvedl to v době, kdy firma vypouští nový model svojí AI. V ...

19. listopadu 2025  13:07

Vrcholoví politici působí jako idioti. Ve skutečnosti však mohou být chytří

Komentář
Poslanci přehlasovali veto prezidenta a schválili zvýšení platů vrcholných...

Po volbách do dolní parlamentní komory začaly na internetu přibývat komentáře k inteligenci nově zvolených poslanců. Zdánlivě mají opodstatnění. Mnoho zákonodárců a dalších veřejných činitelů se...

19. listopadu 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Těžký stroj na krátké dráze nezastavil. 48 let od tragédie letu TAP 425

Utržený ocas letounu Boeing zůstal ležet na mostě. Náraz odtrhl křídlo i...

Vysoká rychlost i hustý déšť stály za havárií zánovního třímotorového Boeingu 727. Od katastrofy, jež o život připravila 131 cestujících a byla až do roku 1989 nejhorší v dějinách Portugalska, dnes...

19. listopadu 2025

Luxusní Ghan i opuštěná Curdimurka ve velké železniční galerii od protinožců

The Ghan

Zážitkový vlak Ghan je jedním z nejslavnějších vlaků světa. Přibližme si trochu tento luxus na dvojkolích prostřednictvím bohaté fotogalerie. Podíváme se přitom i do historie, kdy vlaky Ghan byly...

19. listopadu 2025

Velké výpadky na internetu. Problémy hlásila třeba síť X nebo ChatGPT

Problémy internetových služeb

Řada internetových služeb v úterý nebyla dostupná a hlásila problémy s blokováním stránek, které byly způsobeny službou Cloudflare, jež mimo jiné slouží k ochraně stránek před různými typy útoků.

18. listopadu 2025  13:16,  aktualizováno  15:59

Jaderných explozí bylo až 140 za rok. Některé pokusy se vymkly kontrole

Výbuch Castle Bravo

Dvě země s největšími zásobami atomových bomb na světě vyhrožují návratem jejich zkoušek. Co by to znamenalo pro běžného obyvatele planety Země? Jak se ověřovala účinnost těchto zbraní v minulosti?

18. listopadu 2025

Římané měli 299 171 kilometrů silnic. Jejich mapu můžete prozkoumat na webu

Ilustrační obrázek

Kvalitní kamenné silnice byly tepny římské říše. Putovalo po nich zboží, lidé i armády. Pozůstatky cest se dodnes dají najít ve velké části Evropy a obecně v zemích kolem Středozemního moře. Jejich...

17. listopadu 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Nejrychlejší meteory dorazily. Sledujete v noci na úterý oblohu

Snímek bolidů z meteoriského roje Leonidy z roku 1999.

Mezi 17. a 18. listopadem pravidelně vrcholí meteorický roj Leonidy. Stejně je tomu i letos, kdy můžete za ideálních podmínek očekávat 10 až 15 meteorů za hodinu. Leonidy mají jednu z největších...

17. listopadu 2025  7:12

Vedoucí české stanice na Špicberkách: medvědi nejsou největším nebezpečím

Terénní pracoviště Nostoc na Špicberkách

Není zde zvykem zamykat domy ani auta. Ne z nedostatku zlodějů, ale aby bylo kam se schovat před ledním medvědem. Na souostroví Svalbard, které známe spíš pod názvem Špicberky, funguje od června 2014...

17. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Co byste mohli udělat, když se PC s Windows zadrhává

Ilustrační foto - Windows 10

Někdy se to stane v nejnevhodnější chvíli – pracujete na důležité prezentaci, připravujete itinerář vysněného roadtripu nebo hrajete hru a najednou… nic. Počítač přestal reagovat. Jestliže k tomu...

16. listopadu 2025

Zrod SS: před sto lety vznikla organizace, která se stala symbolem zla

Německý nacistický funkcionář a velitel SS Heinrich Himmler na nedatovaném...

Před 100 lety vznikl v Německu ochranný oddíl SS – nenápadná skupina několika mužů, jejímž úkolem bylo chránit Adolfa Hitlera. Během několika let se z ní stala jedna z nejděsivějších organizací 20....

16. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.